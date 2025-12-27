Ascultă Radio România Iași Live
Avertisment şi recomandări ale Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

27 decembrie 2025

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii cibernetici încearcă să profite în această perioadă de activităţile uzuale de sezon, precum livrarea de colete, şi să obţină astfel date personale sau financiare, deghizându-se în firme de curierat populare şi folosind pretexte precum taxă de depozitare sau adresă incompletă, pentru a determina potenţiala a victimă să dea click pe linkul din mesajul-capcană.

DNSC face unele recomandări în cazul în care primim un mesaj care ne informează că un colet nu a fost livrat şi ni se cere să accesăm un link pentru actualizarea adresei: să nu deschidem linkurile primite prin SMS sau e-mail nesolicitate, să verificăm livrările exclusiv din site-ul sau aplicaţia oficială a curierului şi să nu introducem date personale sau bancare sub presiunea timpului.

În plus, DNSC avertizează că în mediul digital încrederea poate fi uşor exploatată. Atacatorii creează profiuri false, construiesc o relaţie aparent autentică şi, în timp, cer bani pentru o urgenţă, o problemă medicală sau bilete de avion care nu există. Oamenii sunt sfătuţi să raporteze comportamentele suspecte din online.(Rador/ FOTO facebook dnsc.ro)

