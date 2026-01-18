Autorităţile fac recomandări populaţiei, în condiţii de temperaturi scăzute

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 18 ianuarie 2026, 09:31

În această perioadă cu temperaturi care coboară până la minus 20 de grade Celsius, Ministerul Sănătăţii are o serie de recomandări adresate populaţiei.

Sunt vizaţi în special bătrânii, copiii şi persoanele cu boli cronice.

Autorităţile recomandă limitarea deplasărilor în aer liber şi evitarea expunerii prelungite la frig, mai ales a mâinilor şi picioarelor. Este important să purtaţi haine călduroase, căciuli, mănuşi şi încălţăminte adecvată şi să respectaţi regulile de igienă. De asemenea, este bine să se consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume şi să se evite alcoolul.

Persoanele vârstnice, cele cu afecţiuni cronice şi copiii trebuie protejaţi suplimentar, evitând locurile aglomerate şi transporturile lungi în vehicule neîncălzite corespunzător.

Ministerul Sănătăţii monitorizează spitalele pentru ca acestea să poată primi şi interna mai mulţi pacienţi, iar serviciile de ambulanţă vor suplimenta echipajele şi maşinile de intervenţie, dacă situaţia o cere.

Şi Compania Naţională de Căi Ferate anunţă că a luat măsuri speciale pentru această perioadă cu temperaturi extrem de scăzute. Astfel, lucrătorii companiei monitorizează permanent şinele, au activat sistemele de încălzire ale macazurilor şi supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică. CFR avertizează călătorii că gerul extrem poate determina limitări tehnice punctuale sau măsuri de siguranţă suplimentare, care pot genera întârzieri ale trenurilor. În acest context, compania le recomandă cetăţenilor ca, înainte să-şi planifice călătoriile, să verifice informaţiile actualizate pe platforma oficială Mersul Trenurilor, pe site-urile operatorilor feroviari sau direct în staţii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

