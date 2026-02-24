(AUDIO) Vrancea: Armă descărcată accidental în timpul unei tranzacții, un bărbat de 31 de ani a murit împușcat

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 10:35

UPDATE – În urma investigațiilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii l-au reținut, pentru 24 de ore, pe bărbatul de 33 de ani, din comuna Câmpuri, județul Vrancea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și uzul de armă fără drept.

Bărbatul urmează să fie prezentat astăzi judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă.

Un bărbat a murit după ce a fost împușcat accidental, aseară, în comuna Câmpuri, județul Vrancea.

Potrivit polițiștilor, din primele verificări a reieșit că incidentul s-a produs la locuința unui bărbat de 33 de ani, care ar fi manevrat o armă pe care intenționa să o vândă. În acel moment, arma s-ar fi descărcat accidental, iar un bărbat de 31 de ani, aflat la fața locului, a fost împușcat în zona pieptului și a murit.

Anchetatorii au precizat că, până acum, nu au rezultat indicii privind existența unor conflicte între cei doi.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Andreea Bornac: Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost împușcat mortal în zona pieptului în comuna Câmpuri. Din primele verificări, a reieșit că incidentul s-ar fi produs la domicilul unui bărbat în vârstă de 33 de ani, iar în timp ce acesta ar fi manevrat o armă pe care intenționa să o înstrăineze, s-ar fi produs declanșarea accidentală a unui foc de armă, fiind împușcat mortal un bărbat de 31 de ani aflat la locație. Din verificările efectuate până în prezent nu au rezultat indicii privind conflicte anterioare între cele două persoane. Bărbatul de 33 de ani se află în constodia poliției, fiind audiat în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și uzul de armă fără drept, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu.

(Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)