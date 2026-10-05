(AUDIO/VIDEO) Iași: Protest al transportatorilor împotriva taxării TollRo și a creșterii taxelor

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 octombrie 2026, 12:48 / actualizat: 5 octombrie 2026, 14:55

Aproximativ 100 de transportatori au protestat, astăzi, la Iași, printre nemulțumirile acestora numărându-se introducerea sistemului de taxare TollRo și creșterea taxelor.

Ei afirmă că, pentru o rovinetă, înainte plăteau 750 de lei pe lună, iar acum a ajuns să coste 350 de lei pe zi.

Pe de altă parte, tarifele la asigurări aproape s-au dublat, iar prețul de livrare a litrului de motorină s-a majorat cu aproximativ 40 % în numai jumătate de an.

De asemenea, protestatarii și-au exprimat nemulțumirea că, de la 1 octombrie, toate rovinetele care fuseseră achitate au fost anulate:

În primul rând, protestăm pentru noua taxă impusă șoferilor și camioanelor, care este foarte piperată. Mai protestăm pentru prețul RCA-ului, care a crescut într-un mod nejustificat, și pentru prețul motorinei. Toate acestea se vor vedea la raft. Tot ce se face în România, 99 la sută din transport se face pe cale rutieră și o să simțim cu toții aceste creșteri la raft.

Astăzi protestăm pentru taxa TollRo, abuzivă. Încă mai avem roviniete valabile și nu s-a luat nicio măsură în acest sens. Noi plătim pentru toate, suntem buni de plată din toate punctele de vedere. Ni se pun în cârcă toate responsabilitățile, dar, din spate, nimeni nu ne oferă niciun pic de susținere. Efectiv, nu mai putem. Motorina a ajuns la 11 lei, iar rovinieta, care până acum era 750 de lei pe lună, acum, într-o singură zi, ajunge aproape la jumătate, 350-400 de lei, ajunge la un traseu. Și nu vorbim despre trasee precum Iași-Timișoara sau Timișoara-Constanța, numai capete de țară, vorbim undeva la 200 – 300 sute de kilometri pe sens.

Transportatorii solicită amânarea deciziei Guvernului de a plăti rovineta după modelul german, în funcție de numărul de kilometri parcurși într-o zi și de nivelul de poluare al mijlocului de transport. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)