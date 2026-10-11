(AUDIO) Peste 88 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 07:58

Peste 88 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț, din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

În prezent, 23 de mii de persoane așteaptă aproximativ 13 ore la un rând ce se întinde pe mai mult de 5 km, pentru a ajunge la baldachin.

Echipajele de pe ambulanță au fost nevoite să intervină în 626 de cazuri medicale, dintre care 29 au necesitat transportul la spital.

Pelerinajul a început joi și se va desfășura până pe 15 octombrie.

(Radio Iași/ Constantin Mihai)