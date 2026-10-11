Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Peste 88 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț

(AUDIO) Peste 88 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț

(AUDIO) Peste 88 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 07:58

Peste 88 de mii de credincioşi s-au închinat, până acum, la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Neamț, din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

În prezent, 23 de mii de persoane așteaptă aproximativ 13 ore la un rând ce se întinde pe mai mult de 5 km, pentru a ajunge la baldachin.

Echipajele de pe ambulanță au fost nevoite să intervină în 626 de cazuri medicale, dintre care 29 au necesitat transportul la spital.

Pelerinajul a început joi și se va desfășura până pe 15 octombrie.

 

(Radio Iași/ Constantin Mihai)

Etichete:
Delgaz Grid sistează temporar alimentarea cu gaz pe două străzi din municipiul Iași, luni, 12 octombrie
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 11:29

Delgaz Grid sistează temporar alimentarea cu gaz pe două străzi din municipiul Iași, luni, 12 octombrie

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Delgaz Grid sistează temporar alimentarea cu gaz pe două străzi din municipiul Iași, luni, 12 octombrie
Seismul de magnitudine 7,7 din Panama s-a soldat cu 27 de răniţi şi importante pagube materiale
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 11:15

Seismul de magnitudine 7,7 din Panama s-a soldat cu 27 de răniţi şi importante pagube materiale

Seismul cu magnitudinea de 7,7 grade a declanşat panică vineri în Panama, provocând prăbuşirea unor clădiri şi surparea unor drumuri, în...

Seismul de magnitudine 7,7 din Panama s-a soldat cu 27 de răniţi şi importante pagube materiale
Luca Niculescu intenţionează să depună joi la parlament programul de guvernare şi lista de miniştri
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 11:06

Luca Niculescu intenţionează să depună joi la parlament programul de guvernare şi lista de miniştri

Premierul desemnat Luca Niculescu intenţionează să depună joia viitoare în legislativ programul de guvernare şi lista de miniştri. El s-a...

Luca Niculescu intenţionează să depună joi la parlament programul de guvernare şi lista de miniştri
(AUDIO) Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 10:58

(AUDIO) Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea

Peste 100 de pompieri militari, în cooperare cu lucrătorii silvici şi voluntarii serviciilor pentru situaţii de urgenţă, continuă...

(AUDIO) Suceava: Incendiu de pădure pe raza localităţii Marginea
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 10:25

Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 03 – 13 octombrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ,...

Ploi și intensificări ale vântului în Moldova, în perioada 11–13 octombrie
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 09:25

(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași

Astăzi, la Iași, studenți, profesori și reprezentanți ai industriei IT vor discuta despre modul în care inteligența artificială schimbă...

(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 08:59

Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”

În cadrul Festivalului Sacrum, a cărui primă ediție se desfășoară la Iași pe parcursul lunii octombrie 2026, la Palatul Culturii va fi...

Palatul Culturii Iași: Expoziția „Arsenie Boca și miracolul luminii”
Prim plan sâmbătă, 10 octombrie 2026, 08:54

Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea

Autorităţile au emis în noaptea de vineri spre sâmbătă două mesaje RO-ALERT, după ce radarele au depistat drone în spaţiul aerian...

Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea