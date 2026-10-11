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(AUDIO) Pelerinajul ”Calea Sfinților”, diseară la Iași

(AUDIO) Pelerinajul ”Calea Sfinților”, diseară la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2026, 12:53

La Iași se desfășoară, până la 15 octombrie, pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, cel mai mare eveniment religios de acest fel din țară.

Organizatorii estimează și pentru acest un număr de aproximativ 300 de mii de credincioși.

De joi dimineață, când a început oficial pelerinajul, peste 88 de mii de oameni au trecut pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Mănăstirea Sihăstria.

La rând sunt, în acest moment, 23 de  mii de persoane, iar timpul de așteptare depășește 13 ore.

Diseară, de la ora 19:00, va avea loc Procesiunea „Calea Sfinților”.

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Lucian Apopei, a precizat că va fi urmat același traseu ca și în anii precedenți, respectiv Catedrala Mitropolitană – Maternitatea „Cuza Vodă” – Biserica „Sfântul Sava” – Biserica „Trei Ierarhi” – Mitropolie.

Lucian Apopei: Prima oprire va fi în dreptul Capelei Nașterea Domnului și Sfinții Cosma și Damian, a Maternității Cuza Vodă din Iași, a doua oprire în fața Bisericii Sfântul Sava, iar a treia oprire în dreptul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, înainte de a se ajunge la Catedrala Mitropolitană, unde, în jurul orei 20.30, Sfintele Moaște vor fi reașezate spre închinare. Trebuie spus că acest moment, Calea Sfinților, este mai mult decât un traseu și mai mult decât o procesiune. Este un moment în care Sfântul iese, într-un anume fel, în întâmpinarea omului. Sfintele Moaște părăsesc pentru câteva ore spațiul catedralei și trec prin mijlocul orașului, prin mijlocul oamenilor, prin locurile lor de fiecare zi, care, iată, devin acum un drum al rugăciunii.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ arhivă)

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