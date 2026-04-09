(AUDIO) Opera Națională Română din Iași prezintă, astăzi, premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini.

Publicat de Andreea Drilea, 9 aprilie 2026, 09:36

Opera Națională Română din Iași prezintă, astăzi, premiera spectacolului „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini.

Deși este o lucrare de tip oratoriu, producția propune o punere în scenă complexă, care integrează toate elementele constitutive ale unui spectacol: regie, decoruri, costume și lumini.

Tema centrală a oratoriului lui Rossini este dată de suferința Fecioarei Maria când își vede fiul judecat și crucificat, precum și de sacrificiul lui Iisus Hristos pentru mântuirea oamenilor.

Lucrarea poartă semnătura regizorului Cristi Avram: ”E de fapt o lucrare religioasă care își găsește locul foarte bine în Săptămâna Patimilor. E, cred că, un moment important de reflexie și de întoarcere în sine. Oratoriul face trimitere la patimile lui Iisus și mai ales la suferințele Mariei, mama lui Iisus. Trimiterea este către imaginea iconoclastă, dacă vreți să-i spunem așa, a Fecioarei care veghează la poalele crucii lui Iisus, ne întoarcem de fapt la suferința maternă și ceea ce ne propunem este o translare între religios și laic, pentru că mă interesează de fapt suferințiile mamelor care își pierd copiii”

„Stabat mater”, de Giachino Rossini, va avea loc diseară, la Opera Națională Română din Iași, începând cu ora 18:30.

Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO afiș eveniment