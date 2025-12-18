Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Nicio medie de 10 nu a fost înregistrată la simularea Evaluării Naționale din județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 07:24

Nicio medie de 10 nu a fost înregistrată la simularea Evaluării Naționale din județul Iași, care s-a desfășurat în perioada 8-10 decembrie.

Au existat însă trei note de 10 la matematică, obținute de doi elevi de la Colegiul Național și unul de la Colegiul „Emil Racoviță”, precum și o singură notă de 10 la Limba română, aparținând unui elev al Școlii „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Iași.

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a declarat, în emisiunea Starea Educației, că se constată o creștere a promovabilității la Limba română, comparativ cu anul trecut. La matematică, însă, situația este mai dificilă, cu o promovabilitate generală în scădere față de anul precedent: ”Comparativ cu anul trecut s-a înregistrat o creștere, avem din un număr de elevi înscriși în clasa a VIII-a 7321 cu o promovabilitate de 66,37% la limba și literatura română. La matematică, în schimb, anul trecut am avut o promovabilitate de 42,01%, iar anul acesta 35,46%.”

Ca în fiecare an, în mediul urban rata de promovabilitate este mai mare decât în rural.

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș, a explicat notele mai mici de la matematică prin faptul că au fost unele probleme care ieșit din tiparul exercițiilor cu care elevii sunt obișnuiți în testele de antrenament: ”O parte dintre elevi au privit subiectul la matematică ceva mai dificil decât anul trecut. Eu, ca și profesor de matematică, pot să spun că a fost un subiect de nivel mediu. În schimb, puțin altfel decât tipurile de probleme pe care le regăsim în diverse auxiliare și practic când scoatem elevul din șablonul respectiv, se panichează și nu mai abordează subiectul apelând la logica matematică.”

Simularea examenului de Evaluare Națională din județul Iași a făcut parte dintr-un proiect pilot, organizat împreună cu județele Botoșani și Vaslui, cu subiect unic și corectare digitală pe platforma Ministerului Educației.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026
Prim plan joi, 18 decembrie 2025, 06:29

Coaliţia de guvernare, reunită miercuri la Palatul Victoria, a anunţat că a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325...

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană
Prim plan joi, 18 decembrie 2025, 06:18

Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale. Joi şi vineri,...

Fabrica ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 16:45

UPDATE ora 17:30 Președintele Camerei de Comerți și Industrie Iași, Paul Butnariu, a salutat preluarea fostei fabrici Metalurgica de către...

Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile
Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 15:29

Tribunalul Bucureşti a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un...

Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 14:28

Scrisoare deschisă: jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi ONG-uri se solidarizează faţă de redacția Recorder

Peste o mie de jurnaliști de investigație, reporteri și redactori din presa românească au semnat o scrisoare deschisă de susținere a...

Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 12:40

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei, în zilele următoare, în aproape ţara, cu temperaturi maxime care vor...

Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 12:37

DNA: Ciprian Octavian Piştea, administrator public al municipiului Bacău, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Ciprian Octavian Piştea, administrator public al municipiului Bacău, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în...

Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 11:28

(FOTO) Camion cisternă răsturnat între Huși și Albița

Camion cisternă răsturnat între Huși și Albița. Intervenție de urgență a echipajelor medicale și a pompierilor. Un accident rutier s-a...

