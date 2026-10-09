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(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași

(AUDIO) Inteligența artificială și provocările începutului de carieră, discutate la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 11:25

Mâine, 10 octombrie, la Iași, studenți, profesori și reprezentanți ai industriei IT vor discuta despre modul în care inteligența artificială schimbă începutul unei cariere în domeniu.

Dezbaterea va avea loc de la ora 10, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul conferinței Leaders in Tech. Panelul, intitulat „Cum schimbă inteligența artificială drumul studenților”, este organizat de Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni, în colaborare cu Leaders in Tech.

Printre principalele teme se numără dificultatea găsirii unui internship sau a primului loc de muncă, dar și rolul filtrelor automate de recrutare. Giuliano Brezuleanu, președintele asociației, a declarat în emisiunea Starea Educației, că în prezent, accesul studenților pe piața muncii este mult mai dificil decât în urmă cu câțiva ani.

Giuliano Brezuleanu: Da, este cu mult mai greu. Dacă înainte puteai obține un internship aproape asigurat în anul al doilea, să faci practică și să capeți o anumită experiență, acum, până în anul trei, este aproape imposibil. Un domn profesor ne-a întrebat, la un moment dat, la un curs câți dintre noi am reușit să obținem un internship la finalul anului doi și, dintr-o sală întreagă, nu a ridicat nimeni mâna din 117 persoane, ceea ce este îngrijorător.

 

Giuliano Brezuleanu atrage atenția că inteligența artificială poate prelua sarcinile repetitive, însă nu va elimina profesia de programator, ci o va transforma. Totodată, pregătirea universitară pune un accent tot mai mare pe înțelegerea conceptelor și pe dezvoltarea gândirii logice, nu doar pe scrierea codului, a mai spus președintele Asociației Studenților Informaticieni Ieșeni.

Giuliano Brezuleanu: Se încearcă o schimbare. Problema cea mai mare care se întâmplă este că programa se poate schimba o dată pe an și atunci durează trei ani până când următoarea generație va putea beneficia de acele lucruri. Aici nu este neapărat vina sistemului, pentru că nu poți să schimbi lucrurile de la semestru la semestru. Însă, ce se face în ultima perioadă și e un lucru pozitiv pe care l-am văzut, este că profesorii de la seminarii, știind că industria s-a schimbat și lucrează și ei în industrie, schimbă modul în care se dau temele, ceea ce se caută în momentul de față, în industrie, să gândești. Nu e neapărat să mai scrii cod.

 

(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

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