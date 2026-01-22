(AUDIO) Iași: Președintele Nicușor Dan prezent la manifestările de Ziua Unirii Principatelor

Preşedintele Nicuşor Dan, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, vor lua parte la manifestările organizate la Iaşi, cu prilejul celebrării a 167 ani de la înfăptuirea unirii Moldovei cu Ţara Românească.

În acest an, momentul principal al ceremoniilor va avea loc după-amiaza, pentru a evita orele mai friguroase ale dimineții și – implicit – pentru a aduce în Piața Unirii câți mai mulți participanți, a explicat primarul municipiului, Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Momentul oficial începe la ora 15, prin sosirea președintelui României. Momentul oficial, cu Te Deum, cu discursurile oficiale, în special cel al președintelui României, la care se adaugă și discursurile celorlalte oficialități care reprezintă statul român, urmează depunerile de coroane la statuia lui Alexandru Ioan Cuza; în cele din urmă, vom ajunge și la parada militară, Hora Unirii și deplasarea președintelui către Trei Ierarhi. Din partea Guvernului va veni ministrul Apărării; de asemenea, va veni șeful Statului Major al Armatei Române, general Vlad, șefi de instituții la nivel central și local și, sigur, cât mai mulți copii sperăm, inclusiv de la Palatul Copiilor, coruri de la Școala Militară din Câmpulung Moldovenesc și alți invitați pe care îi așteptăm din Republica Moldova, orașele înfrățite cu municipiul Iași.

Seara, de la ora 18:00, va avea loc retragerea cu torțe, care se va desfășura pe traseul Muzeul Unirii – Palatul Culturii, motiv pentru care vor fi introduse și anumite restricții de circulație. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO facebook Primăria Iași)