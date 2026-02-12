(AUDIO) Elevii unei școli private din Iași au obținut rezultate importante la ediția 2026 a Intermediate Mathematical Challenge – IMC

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 16:30

Elevii unei școli private din Iași au obținut rezultate importante la ediția 2026 a Intermediate Mathematical Challenge – IMC, competiție organizată de una dintre cele mai cunoscute instituții britanice în domeniul concursurilor de matematică pentru elevi.

Potrivit datelor transmise de unitatea de învățământ, 16 din cei 20 de participanți au obținut medalii de aur, ceea ce reprezintă 80% din totalul elevilor înscriși.

Unul dintre aceștia, Dragoș Popovici, elev în clasa a IX-a, a primit invitația de a participa la Olimpiada Hamilton 2026, după ce a obținut distincția GoldBis, acordată pentru un punctaj de top în cadrul competiției. Din cei 200 de mii de participanți din toate regiunile, doar 1.200 reușesc să se califice pentru această olimpiadă.

Dragoș Popovici: Selecția a fost făcută pe bază de invitație sau de intrare la discreție, iar eu am ajuns la etapa următoare pe bază de invitație. În fiecare an, fiind invitați, cam primii 1.800 de participanți calificați din etapa pe care am dat-o — din aproximativ 200.000 de participanți din toată lumea — primii 1.800 se califică la Olimpiada Hamilton. În principiu, ca să ajung la nivelul care mi-a adus această distincție și invitație la etapa următoare, a fost nevoie, mai mult sau mai puțin, de muncă susținută, constantă — cam asta e cheia.

Următoarea etapă presupune nu doar verificarea cunoștințelor în ceea ce privește materia, ci și gândirea critică.

Dragoș Popovici: În primul rând, etapa Hamilton este etapa de după acest IMC, Intermediate Mathematical Challenge, și este totodată și ultima la care se poate participa. Este o probă de două ore în care trebuie rezolvate complet șase probleme care sunt mult mai dificile decât cele de la IMC și ai atât algebră cât și geometrie, dar nu-i nevoie neapărat să ai doar teoria, bine pusă la punct. Sunt și (n.r. probleme) care testează și logica și gândirea critică.

Intermediate Mathematical Challenge se adresează elevilor de gimnaziu și liceu și testează competențe de logică, algebră, geometrie și rezolvare de probleme.

Concursul face parte dintr-un sistem de selecție care poate conduce către competiții matematice internaționale cu grad ridicat de dificultate. (Radio Iași/ Raluca Cebere/ FOTO radioiasi.ro)