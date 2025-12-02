(AUDIO) Bullyingul se previne încă de la grădiniță. Activități derulate cu preșcolarii din județul Iași pentru combaterea fenomenului

2 decembrie 2025

În județul Iași, peste 15 grădinițe derulează programul „Să fim prieteni fără bullying”, un proiect al Organizației Salvați Copiii România, implementat atât în mediul urban, cât și în zonele rurale.

Programul se bazează pe patru valori esențiale – respect, grijă, curaj și toleranță – valori pe care copiii le învață și le exersează în fiecare zi, cu sprijinul educatorilor și al familiilor.

Inițiativa face parte dintr-un program național implementat deja în peste 600 de grădinițe în ultimii cinci ani. Corina Mighiu, reprezentant al Organizației Salvați Copiii, filiala Iași, a declarat în emisiunea ”Starea Educației”, că intervenția timpurie este esențială, iar prevenția începe odată cu formarea comportamentelor de bază: ”Pentru că așa putem face partea aceasta de prevenire și să nu uităm că în grădiniță are loc prima socializare a copilului în care se dezvoltă anumite abilități la copil. Și dacă începem de mici să creștem copiii în spiritul celor patru valori, putem preveni mult mai bine bullying-ul. Și s-au observat îmbunătății după primul an de implementare, peste 50% din copii se joacă împreună mai bine, sunt mai amabili în interacțiunile lor reciproce, s-au redus comportamentele de excluziune socială.”

Educatoarele din grădinițele din județul Iași, care derulează programul „Să fim prieteni fără bullying”, au participat la seminarii de formare, iar ulterior au primit valize educaționale, care includ materiele pentru activitățile anti-bullying.

Un studiu Salvați Copiii arată că fenomenul bullyingului apare încă de la grădiniță, opt din zece educatori declarând că au preșcolari care se confruntă cu acest fenomen.

