(AUDIO) 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite

Cei mai mulți profesori și învățători sunt din municipiul Bacău, după cum a declarat inspectorul general adjunct de la Inspectoratul Județean Școlar Bacău – Lavinia Misăilă.

Aceasta nu a putut oferi informații despre întoarcerea lor acasă: ”Deocamdată nu avem mai multe informații referitoare la modalitatea în care ei vor reveni acasă.”

Conducerile unităților didactice au recurs la profesorii suplinitori și la cadrele didactice ieșite la pensie pentru a înlocui, la clase, profesorii blocați în Orientul Mijlociu, a precizat inspectorul general adjunct de la ISJ Bacău, Lavinia Misăilă: ”Deocamdată, pentru cadrele didactice care sunt plecate, unitățile de învățământ au asigurat suplinitori la clasele unde predau aceste cadre didactice, astfel încât elevii să nu piardă orele. Iar cadrele didactice încă analizăm posibilitățile, fie pot depune solicitări, o cerere la unitatea de învățământ pentru o învoire colegială sau încă mai analizăm posibilitățile legale în care ei pot fi ajutați în această perioadă.”

