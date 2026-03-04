Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite

(AUDIO) 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite

(AUDIO) 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 06:10

28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite.

Cei mai mulți profesori și învățători sunt din municipiul Bacău, după cum a declarat inspectorul general adjunct de la Inspectoratul Județean Școlar Bacău – Lavinia Misăilă.

Aceasta nu a putut oferi informații despre întoarcerea lor acasă: ”Deocamdată nu avem mai multe informații referitoare la modalitatea în care ei vor reveni acasă.”

Conducerile unităților didactice au recurs la profesorii suplinitori și la cadrele didactice ieșite la pensie pentru a înlocui, la clase, profesorii blocați în Orientul Mijlociu, a precizat inspectorul general adjunct de la ISJ Bacău, Lavinia Misăilă: ”Deocamdată, pentru cadrele didactice care sunt plecate, unitățile de învățământ au asigurat suplinitori la clasele unde predau aceste cadre didactice, astfel încât elevii să nu piardă orele. Iar cadrele didactice încă analizăm posibilitățile, fie pot depune solicitări, o cerere la unitatea de învățământ pentru o învoire colegială sau încă mai analizăm posibilitățile legale în care ei pot fi ajutați în această perioadă.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 06:20

Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport

Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat,...

Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport
Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat, astăzi, pe trei străzi din mun. Bacău
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 06:14

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat, astăzi, pe trei străzi din mun. Bacău

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat, astăzi, pe trei străzi din mun. Bacău
(AUDIO) Curățenie pe bulevarde și în cartierele Iașiului
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 05:49

(AUDIO) Curățenie pe bulevarde și în cartierele Iașiului

La Iași a început curățenia de primăvara. Pentru început sunt vizate principalele bulevarde ale orașului, ca ulterior să se revină și pe...

(AUDIO) Curățenie pe bulevarde și în cartierele Iașiului
(AUDIO/VIDEO) Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, restaurat și expus la Palatul Culturii din Iași
Prim plan marți, 3 martie 2026, 12:49

(AUDIO/VIDEO) Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, restaurat și expus la Palatul Culturii din Iași

Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, una dintre cele mai valoroase piese aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie din Iaşi, a fost prezentat,...

(AUDIO/VIDEO) Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, restaurat și expus la Palatul Culturii din Iași
Prim plan marți, 3 martie 2026, 12:19

Mihai Dimian – numit ministru al Educaţiei

UPDATE – Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al Educaţiei şi...

Mihai Dimian – numit ministru al Educaţiei
Prim plan marți, 3 martie 2026, 11:14

MAI: Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat. Testarea sistemului de alarmare rămâne o prioritate

În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea...

MAI: Exercițiul „Miercurea Sirenelor”, amânat. Testarea sistemului de alarmare rămâne o prioritate
Prim plan marți, 3 martie 2026, 10:34

Ministerul Educaţiei: Peste 39.000 de studenţi din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale

Peste 39.000 de studenţi ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei şi...

Ministerul Educaţiei: Peste 39.000 de studenţi din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale
Prim plan marți, 3 martie 2026, 07:34

(AUDIO) Peste două mii de membri USLIP Iași susțin boicotarea simulărilor examenelor naționale

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcusta, anunță că mai bine de jumătate din membrii de sindicat din unitățile de învățământ ieșene susțin...

(AUDIO) Peste două mii de membri USLIP Iași susțin boicotarea simulărilor examenelor naționale