Au început probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiune a bacalaureatului

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 august 2025, 14:04

Au început probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiune a bacalaureatului.

Astăzi, absolvenţii de liceu care nu au promovat examenul până acum au avut de rezolvat subiectele la limba şi Lliteratura română.

Cerinţele nu au fost grele, i-au spus reporterului Radio România Actualităţi, Felicia Mocanu, câţiva candidaţi abia ieşiţi din sălile de examen.

-: A fost perspectiva narativă şi a fost obiectivă şi am făcut, am scris. Am scris mult.

-: Nu am putut intra în bac în vară că profesorii nu au crezut că eu sunt pregătită.

Reporter: Speri la o notă mare, totuşi?

-: La o notă decentă. Adică peste cinci, clar!

-: M-am descurcat, cât de cât, aşa. Sper!

Reporter: Ce s-a întâmplat de ai ajuns să dai în toamnă bacul?

-: Am rămas corigent. Nu prea am învăţat când trebuie.

Reporter: Cum te-ai descurcat?

-: Destul de bine, zic eu.

Reporter: Ai mai făcut meditaţii, între timp, te-ai mai pregătit?

-: Da, da, faţă de ultima perioadă, da.

Reporter: Dar de ce ai ajuns să dai în toamă bacul?

-: Pentru că nu m-am pregătit destul. Am avut alte preocupări şi nu mi-a plăcut să învăţ.

Bacalaureatul va continua mâine cu proba obligatorie a profilului. Miercuri este programată proba la alegere a profilului şi specializării, iar elevii care aparţin minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la limba şi literatura maternă pe 14 august. Primele rezultate vor fi anunţate pe 18 august, iar cele finale după rezolvarea contestaţiilor, pe 26 august. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)