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Au început lucrările la Etapa a II-a a Variantei de Ocolire Botoșani

Au început lucrările la Etapa a II-a a Variantei de Ocolire Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 09:27

Noul tronson va avea aproximativ 12 kilometri și jumătate și va porni din zona de legătură cu prima etapă a centurii și DN 28B, urmând să ajungă la DN 29D, la ieșirea din localitatea Victoria spre Ștefănești.

Potrivit directorului DRDP Iași, Mugurel Laicu, proiectul este rezultatul unui parteneriat între CNAIR și autoritățile locale, care a inclus pregătirea documentațiilor, obținerea avizelor, procedura de achiziție și, în final, emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Investiția se ridică la 58,3 milioane de lei și este finanțată prin Programul Operațional Transport 2021–2027, cu o cofinanțare de 2% din partea Primăriei Municipiului Botoșani.

Noua șosea de centură ar urma să scoată traficul de tranzit din municipiu, să contribuie la reducerea ambuteiajelor și la creșterea siguranței rutiere.

Pe viitor, autoritățile intenționează să creeze un inel ocolitor complet al municipiului Botoșani. Beneficiarul proiectului este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani”, în parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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