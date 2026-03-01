Ascultă Radio România Iași Live
34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 09:50

34 de zboruri spre şi dinspre cinci destinaţii au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Astfel, spre/dinspre Tel Aviv au fost anulate 21 de zboruri, spre/dinspre Dubai – şase zboruri, Doha – patru zboruri, Beirut – două zboruri şi Damasc – un zbor. Aceste zboruri aparţin companiilor AnimaWings, Dan Air, El Al – Israel Airlines, FlyDubai, Fly One România, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM şi Wizz Air Malta.

‘Traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfăşoară în siguranţă, conform planurilor de zbor. Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian’, dau asigurări reprezentanţii companiei.

Companii aeriene din toată lumea au anunţat anularea zborurilor către Israel şi ale destinaţii din Orientul Mijlociu, ca urmare a atacurilor lansate sâmbătă dimineaţa de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

La Bucureşti, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

