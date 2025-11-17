(AUDIO) Liceele își pot crea propriile planuri-cadru. Ministerul a lansat un proiect pilot în care școlile primesc autonomie curriculară în proporție de 60%

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 11:50

Ministerul Educației a lansat un proiect-pilot care permite liceelor să-și creeze propriile planuri-cadru, chiar înainte ca noile planuri obligatorii să intre în vigoare anul viitor.

Prin Ordinul 4444, școlile pot propune structuri flexibile, în care doar 40% din ore rămân obligatorii în trunchiul comun, iar restul de 60% sunt complet la alegerea liceului. Conducerea unităților de învățământ, împreună cu profesorii, elevii și partenerii locali, pot decide ce cursuri, proiecte sau activități vor fi incluse, de la discipline transdisciplinare până la învățare la locul de muncă.

Consilierul onorific pe probleme de educație al Ministrului Educației, Radu Szekely, a declarat, în emisiunea Starea Educației, că această libertate permite o schimbare majoră de paradigmă: statul stabilește competențele, dar liceele aleg cum le dezvoltă: ”Aici intervine inovarea, momentul, dacă vreți, de schimbare de paradigmă. Li se spune profesorilor ce anume trebuie să acopere, dar cum o fac este decizia lor. Important este să atingă acele obiective de învățare care sunt prevăzute la nivel de liceu. Nu este o libertate absolută în sensul în care o anumită școală poate să acopere anumite competențe și o alta decide să nu o facă. Aceasta a doua decizie nu există. Pot decide doar cum fac acest lucru, dacă predau, de exemplu, Chimia și Fizica separat sau fac un subiect transdisciplinar care se numește Științe. Aici este inovarea, deci să nu ne temem că elevii nu vor avea acces la programe care le dezvoltă competențele necesare.”

Durata minimă a Programului național pentru pilotarea sistemică a planurilor cadru în învățământul liceal este de 5 ani, iar școlile interesate pot depune propunerile de înscriere până la data de 15 ianuarie 2026.

