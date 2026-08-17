126 de elevi, nerepartizaţi în prima etapă a admiterii la liceu, vor afla în perioada 17-18 august în ce unităţi de învăţământ au fost repartizaţi

Foto: examen

Publicat de Andreea Drilea, 17 august 2026, 06:20

Absolvenţii de clasa a VIII-a, care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu, vor afla astăzi şi mâine în ce unităţi de învăţământ au fost repartizaţi.

Amintim că 126 de elevi au rămas nerepartizaţi în prima etapă a admiterii la liceu, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educaţiei.

Printre ei se află şi elevi cu medii cuprinsi între 8 şi 8, 82, ne-a informat reporterul RRA Felicia Mocanu.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro