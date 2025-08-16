Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Ciumac Natalia, 16 august 2025, 18:18

Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel încât pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament, fără internări inutile, a anunţat sâmbătă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

‘În România, prea mulţi pacienţi au simţit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile şi a aşteptărilor obositoare pentru o simplă consultaţie. Schimbăm această realitate. Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate şi investim masiv pentru ca pacienţii să ajungă mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile’, afirmă ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că reformele legislative în curs aduc beneficii concrete pentru pacienţi, şi anume: program extins până la ora 20:00 în ambulatoriile spitalelor publice, flexibilitate mai mare pentru manageri şi şefii de secţie în organizarea activităţii medicale, creşterea finanţării: de la 5 lei/punct la 6,5 lei, iar din 2026 – 8 lei, eliminarea biletului de trimitere pentru pacienţii cronici din programele naţionale – indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi.

‘Pe partea de investiţii, prin PNRR am modernizat deja 69 de ambulatorii, cu un buget de peste 1 miliard de lei. Dar mergem mai departe: un nou proiect de 120 milioane euro, finanţare europeană nerambursabilă, va aduce extinderi, modernizări, construcţii noi şi dotări cu echipamente moderne în toată ţara’, declară Alexandru Rogobete.

Proiectele pot fi depuse până la data de 16 octombrie 2025, ora 17:00, pe platforma MySMIS2021 (gestionată de MIPE).

‘Pacienţii nu sunt singuri – eu şi echipa de la Ministerul Sănătăţii suntem alături de ei. Ştiu că unele măsuri deranjează în sistem – dar ele aduc un câştig real pentru pacienţi. Iar pentru mine acesta este singurul obiectiv: un sistem care să răspundă nevoilor oamenilor, nu obişnuinţelor birocratice. Încrederea ne face bine!’, punctează ministrul Rogobete. AGERPRES/Foto: Radio Iași

