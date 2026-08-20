Noua sesiune Rabla Auto 2026 va avea loc din 25 august

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:32

Persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă şansă începând cu 25 august, odată cu noua sesiune, care se va deschide atunci la ora 10:00, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu într-o postare pe Facebook.

Înscrierile se vor realiza prin aplicaţia online AFM până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Ecotichetele ajung până la 18.500 de lei pentru achiziţia unei maşini electrice.

Se acordă 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru o motociclete.

Potrivit AFM, fondurile puse din nou la dispoziţia persoanelor fizice provin din sumele care fusese rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii nu au finalizat toate etapele procedurale.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro