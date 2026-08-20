Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Noua sesiune Rabla Auto 2026 va avea loc din 25 august

Noua sesiune Rabla Auto 2026 va avea loc din 25 august

Noua sesiune Rabla Auto 2026 va avea loc din 25 august

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:32

Persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă şansă începând cu 25 august, odată cu noua sesiune, care se va deschide atunci la ora 10:00, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu într-o postare pe Facebook.

Înscrierile se vor realiza prin aplicaţia online AFM până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Ecotichetele ajung până la 18.500 de lei pentru achiziţia unei maşini electrice.

Se acordă 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru o motociclete.

Potrivit AFM, fondurile puse din nou la dispoziţia persoanelor fizice provin din sumele care fusese rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii nu au finalizat toate etapele procedurale.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat
Naţional joi, 20 august 2026, 06:26

Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat

Examenul de admitere pe care unele licee l-ar putea organiza în plus faţă de repartizarea după Evaluarea Naţională este tot mai contestat,...

Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat
Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul
Naţional joi, 20 august 2026, 06:19

Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat astăzi regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou...

Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul
Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)
Naţional joi, 20 august 2026, 06:11

Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)

Organizaţiile „Salvaţi Copiii” şi „World Vision” România cer guvernului să menţină burselor sociale pentru elevi şi...

Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)
Solicitare renunțarea la posibilitatea unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu: vor crește costurile ascunse ale educației, mai ales incidența și costul meditațiilor și se va adânci inechitatea din sistem
Naţional miercuri, 19 august 2026, 11:24

Solicitare renunțarea la posibilitatea unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu: vor crește costurile ascunse ale educației, mai ales incidența și costul meditațiilor și se va adânci inechitatea din sistem

București, 18 august 2026: Organizația Salvați Copiii România solicită revizuirea posibilității unităților de învățământ liceal de a...

Solicitare renunțarea la posibilitatea unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu: vor crește costurile ascunse ale educației, mai ales incidența și costul meditațiilor și se va adânci inechitatea din sistem
Naţional miercuri, 19 august 2026, 10:18

Meteorologii anunță cod portocaliu de caniculă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii anunță cod portocaliu de caniculă
Naţional miercuri, 19 august 2026, 05:52

Ministerul Energiei: Situaţia energetică a României este sub control

Situaţia energetică a României este sub control, iar capacităţile de producţie disponibile funcţionează la capacitate maximă pentru a...

Ministerul Energiei: Situaţia energetică a României este sub control
Naţional miercuri, 19 august 2026, 05:46

Investițiile în stocarea de energie electrică vor putea beneficia de sprijin financiar

Firmele care vor investi în noi instalaţii de stocare a energiei electrice pot obţine finanţare printr-un program cu un buget total de 150 de...

Investițiile în stocarea de energie electrică vor putea beneficia de sprijin financiar
Naţional miercuri, 19 august 2026, 05:01

Programul „Casa Verde baterii”, lansat în consultare publică

Ministerul Mediului a pus în consultare publică proiectul Ghidului de finanţare pentru un program destinat bateriilor de stocare aferente...

Programul „Casa Verde baterii”, lansat în consultare publică