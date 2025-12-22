Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat din funcţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 22:19

Daniel David a anunţat în această seară că şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării.

‘Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitaţia de a deveni ministru al Educaţiei şi Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deşi demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, aşa cum a fost şi colaborarea noastră. A fost o onoare să servesc ţara noastră din această poziţie ca specialist/tehnocrat susţinut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 şi 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – şi le mulţumesc preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiţi şi dedicaţi binelui ţării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună‘, a scris Daniel David, pe blogul său.

Potrivit acestuia, motivaţia retragerii sale prin demisie este ‘simplă şi nu trebuie construite motivaţii ascunse’ în jurul ei.

‘Niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcţia de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 şi în 23 iunie 2025), pentru a ajuta ţara şi sistemul nostru de educaţie-cercetare în situaţiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta decizia mea de retragere este definitivă! Criza politică s-a încheiat şi eram pregătit în iunie 2025 să revin la Cluj-Napoca. Dar angajamentul coaliţiei pentru Raportul QX şi nevoia de a ajuta în perioada de criză fiscal-bugetară – când ţara era la risc de incapacitate de plată, cu impact negativ şi asupra sistemului nostru de educaţie-cercetare – m-au determinat să mă angajez temporar, aşa cum i-am spus de atunci premierului, pentru un al doilea mandat‘, a susţinut ministrul demisionar.

Daniel David a subliniat că ‘cinstit este ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra’, aşa cum a convenit cu premierul de când a acceptat cel de-al doilea mandat.

Ministrul demisionar al Educaţiei a menţionat că alegerea lui este ‘acum’ cea profesională.

‘Nu am avut şansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale. Dar este adevărat că, dacă ar fi fost vremuri normale, nu sunt sigur că aş fi acceptat poziţia de ministru‘, a punctat el.

Daniel David a mărturisit că s-ar fi bucurat să lase ‘Pactul pentru Deceniul Educaţiei – Cercetării (2026 – 2036)’ asumat prin semnătură, dar ‘precipitarea’ ultimelor săptămâni nu a creat contextul adecvat.

‘Reamintesc însă liderilor partidelor pro-occidentale că, la întâlnirea coaliţiei, l-au asumat cu toţii în principiu, urmând să fie operate doar unele ajustări de formulare, şi mizez pe cuvântul angajat acolo, dincolo de semnătura formală’, a subliniat ministrul demisionar al Educaţiei.

David a mulţumit tuturor pentru implicare şi suport.

‘Le mulţumesc mai ales echipei din cabinet şi colegilor din minister cu care am lucrat direct, care au dus greul alături de mine, şi echipei de la UBB, care mi-a ţinut locul un an, când mintea mea era dedicată sistemului naţional de educaţie-cercetare şi ţării. Am dus împreună greul şi criticile, deci şi reuşitele sunt ale tuturor. Dar le mulţumesc şi oamenilor din UBB, minister şi din sistemul de educaţie-cercetare cu care nu am interacţionat direct, dar care şi-au făcut onest şi adesea tăcut datoria, astfel încât lucrurile să funcţioneze‘, a scris Daniel David.

Ministrul demisionar a mai spus că o vreme va evita să se pronunţe asupra educaţiei-cercetării, pentru a ‘nu-i încurca’ pe cei care vor veni după el şi pentru a nu-i pune în situaţii ‘incomode’ şi, uneori, ‘poate nedrepte’. (Agerpres/ FOTO edu.ro)