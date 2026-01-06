Ascultă Radio România Iași Live
Meteorologii au prelungit atenționarea COD GALBEN de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 10:15

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 06-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 1/2

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 06 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger
Zone afectate: conform textului

      Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10…40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15…30 cm. În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30…50 cm.
      Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice și estice cu viteze de 50…60 km/h, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură unde rafalele vor depăși 70…80 km/h și va fi viscol.
      În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 și -10 grade.

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 06 ianuarie, ora 18:00 – 08 ianuarie, ora 12:00
Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură

      La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20…50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15…30 cm. Local se va depune polei.
      Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 06 ianuarie, ora 18:00 – 08 ianuarie, ora 12:00
Fenomene vizate și zone afectate: centrul, sudul și estul Transilvaniei, Moldova

      În centrul, sudul și estul Transilvaniei și în Moldova temporar vor fi precipitații mixte și local se va depune polei.

