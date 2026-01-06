Meteorologii au prelungit atenționarea COD GALBEN de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger
Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 10:15
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 06-01-2026
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
MESAJ 1/2
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 06 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00
Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10…40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15…30 cm. În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30…50 cm.
MESAJ 2/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 06 ianuarie, ora 18:00 – 08 ianuarie, ora 12:00
La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 20…35 l/mp și local peste 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20…50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15…30 cm. Local se va depune polei.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 06 ianuarie, ora 18:00 – 08 ianuarie, ora 12:00
În centrul, sudul și estul Transilvaniei și în Moldova temporar vor fi precipitații mixte și local se va depune polei.
