Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

Publicat de Andreea Drilea, 7 august 2025, 05:53

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă joi şi vineri cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Luni şi marţi a avut loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A şi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, iar miercuri proba de evaluare a competenţelor digitale.

Peste 30.200 de absolvenţi de liceu (peste 18.200 de candidaţi din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidaţi – din promoţiile anterioare) s-au înscris la sesiunea a doua a Bacalaureatului. Aceştia vor susţine întreg examenul sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Dintre candidaţii înscrişi, peste 5.000 vor susţine şi probele de evaluare a competenţelor.

‘Evaluarea competenţelor lingvistice pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se realizează, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă şi un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate din unitatea de învăţământ). În situaţiile în care această condiţie nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte şcoli’, afirmă Ministerul Educaţiei şi Cercetării într-un comunicat remis presei.

Potrivit sursei citate, rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanţă cu grilele naţionale sau europene (altfel spus, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins).

Prima probă scrisă – cea la Limba şi literatura română – se va susţine pe 11 august, iar pe 12 august, proba obligatorie a profilului.

Pe 13 august va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 14 august.

Afişarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor vor avea loc pe 18 august.

În zilele de 19 şi 20 august va continua vizualizarea lucrărilor scrise şi se vor putea depune contestaţii.

Pe 26 august este programată afişarea rezultatelor finale.

Procentul de promovare la prima sesiune a examenului de Bacalaureat după rezolvarea contestaţiilor este de 76,5%.

După soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,2% – de la 74,3% la 76,5% – în toate promoţiile, faţă de 78,2% în sesiunea iunie-iulie 2024. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro