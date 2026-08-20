Astăzi încep şedinţele de repartizare pentru posturile din învăţământ pe perioadă determinată

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:39

Astăzi încep şedinţele de repartizare pentru posturile din învăţământ pe perioadă determinată, potrivit calendarului de mobilitate pentru acest an şcolar.

În zilele de 20 şi 21 august vor fi repartizaţi profesorii care au obţinut note peste 7 la titularizare, după ce Ministerul Educaţiei a stabilit noi reguli pentru mobilitatea profesorilor din această lună în contextul reorganizării şcolilor şi desfinţării anumitor posturi.

Cu detalii Felicia Mocanu: La repartizările care vor începe astăzi vor avea prioritate cadrele didactice titulare, care trebuie să îşi completeze norma, profesorii debutanţi care au promovat definitivatul, cadrele didactice aflate în restrângere de activitate şi profesorii deja repartizaţi în perioada 5-6 august, ale căror posturi au fost afectate de reorganizare. După încheierea repartizării din 20 şi 21 august, în perioada 25-27 august se vor desfăşura şedinţele de repartizare pe locuri netitularizabile, adică pe perioadă determinată, pentru candidaţii cu note peste 5, obţinute atât la inspecţie, cât şi la proba scrisă. Tot în această perioadă vor fi repartizaţi şi candidaţii cu note peste 7 obţinute la titularizare în ultimii şase ani, candidaţii cu medii cuprinse între 5 şi 7, obţinute la titularizare în ultimii 3 ani, dar şi candidaţii pe a doua specializare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro