Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Astăzi încep şedinţele de repartizare pentru posturile din învăţământ pe perioadă determinată

Astăzi încep şedinţele de repartizare pentru posturile din învăţământ pe perioadă determinată

Astăzi încep şedinţele de repartizare pentru posturile din învăţământ pe perioadă determinată

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:39

Astăzi încep şedinţele de repartizare pentru posturile din învăţământ pe perioadă determinată, potrivit calendarului de mobilitate pentru acest an şcolar.

În zilele de 20 şi 21 august vor fi repartizaţi profesorii care au obţinut note peste 7 la titularizare, după ce Ministerul Educaţiei a stabilit noi reguli pentru mobilitatea profesorilor din această lună în contextul reorganizării şcolilor şi desfinţării anumitor posturi.

Cu detalii Felicia Mocanu: La repartizările care vor începe astăzi vor avea prioritate cadrele didactice titulare, care trebuie să îşi completeze norma, profesorii debutanţi care au promovat definitivatul, cadrele didactice aflate în restrângere de activitate şi profesorii deja repartizaţi în perioada 5-6 august, ale căror posturi au fost afectate de reorganizare. După încheierea repartizării din 20 şi 21 august, în perioada 25-27 august se vor desfăşura şedinţele de repartizare pe locuri netitularizabile, adică pe perioadă determinată, pentru candidaţii cu note peste 5, obţinute atât la inspecţie, cât şi la proba scrisă. Tot în această perioadă vor fi repartizaţi şi candidaţii cu note peste 7 obţinute la titularizare în ultimii şase ani, candidaţii cu medii cuprinse între 5 şi 7, obţinute la titularizare în ultimii 3 ani, dar şi candidaţii pe a doua specializare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat
Naţional joi, 20 august 2026, 06:26

Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat

Examenul de admitere pe care unele licee l-ar putea organiza în plus faţă de repartizarea după Evaluarea Naţională este tot mai contestat,...

Examenul suplimentar de admitere la liceu din 2027, tot mai contestat
Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul
Naţional joi, 20 august 2026, 06:19

Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat astăzi regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou...

Unii consumatori de energie ar putea fi plătiți dacă își reduc temporar consumul
Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)
Naţional joi, 20 august 2026, 06:11

Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)

Organizaţiile „Salvaţi Copiii” şi „World Vision” România cer guvernului să menţină burselor sociale pentru elevi şi...

Guvernul va analiza propunerea privind bursele sociale după încheierea perioadei de consultare publică (Ilie Bolojan)
Solicitare renunțarea la posibilitatea unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu: vor crește costurile ascunse ale educației, mai ales incidența și costul meditațiilor și se va adânci inechitatea din sistem
Naţional miercuri, 19 august 2026, 11:24

Solicitare renunțarea la posibilitatea unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu: vor crește costurile ascunse ale educației, mai ales incidența și costul meditațiilor și se va adânci inechitatea din sistem

București, 18 august 2026: Organizația Salvați Copiii România solicită revizuirea posibilității unităților de învățământ liceal de a...

Solicitare renunțarea la posibilitatea unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu: vor crește costurile ascunse ale educației, mai ales incidența și costul meditațiilor și se va adânci inechitatea din sistem
Naţional miercuri, 19 august 2026, 10:18

Meteorologii anunță cod portocaliu de caniculă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Meteorologii anunță cod portocaliu de caniculă
Naţional miercuri, 19 august 2026, 05:52

Ministerul Energiei: Situaţia energetică a României este sub control

Situaţia energetică a României este sub control, iar capacităţile de producţie disponibile funcţionează la capacitate maximă pentru a...

Ministerul Energiei: Situaţia energetică a României este sub control
Naţional miercuri, 19 august 2026, 05:46

Investițiile în stocarea de energie electrică vor putea beneficia de sprijin financiar

Firmele care vor investi în noi instalaţii de stocare a energiei electrice pot obţine finanţare printr-un program cu un buget total de 150 de...

Investițiile în stocarea de energie electrică vor putea beneficia de sprijin financiar
Naţional miercuri, 19 august 2026, 05:01

Programul „Casa Verde baterii”, lansat în consultare publică

Ministerul Mediului a pus în consultare publică proiectul Ghidului de finanţare pentru un program destinat bateriilor de stocare aferente...

Programul „Casa Verde baterii”, lansat în consultare publică