ANPC avertizează asupra siguranţei cumpărăturilor online şi a capacităţii limitate de intervenţie

Publicat de Andreea Drilea, 5 ianuarie 2026, 08:56

Urmează perioade cu reduceri mari la cumpărăturile online, iar ANPC avertizează că autorităţile au capacităţi limitate de intervenţie în cazul magazinelor din afara Uniunii Europene.

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, Paul Anghel, sfătuieşte cumpărătorii să fie atenţi la siguranţa achiziţiilor online, să verifice dacă site-ul foloseşte simbolul de securitate, dacă păstrează confidenţialitatea PIN-ului şi a datelor bancare, dacă există metode de contactare a comerciantului şi dacă sunt afişate clar datele firmei, preţul final, condiţiile de livrare şi dreptul de retur.

El recomandă şi compararea preţurilor folosind comparatoare online.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro