ANM anunță temperaturi maxime de până la 17 grade și probabilitate de precipitații în perioada 16–29 martie

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 15:27

Valorile termice maxime vor avea oscilaţii uşoare în perioada 16 – 29 martie, la nivel naţional, iar mercurul din termometre va ajunge la 17 grade în Banat şi Crişana, timp în care probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va avea o tendinţă de creştere din data de 18 martie, reiese din prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În Moldova, până pe 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 9-14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 şi 20 martie. Din data de 21 martie, maximele vor creşte treptat şi vor avea valori de 13-15 grade. Temperaturile minime vor oscila uşor, având în medie valori de la -2 la 3 grade, cu cele mai mari temperaturi în a doua jumătate a intervalului. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, după care va creşte uşor.

În Banat, pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilaţii uşoare în jurul celor normale pentru această perioadă. Astfel, în perioada 16 – 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 13-15 grade, cu posibilitatea unor valori uşor mai coborâte în jurul datei de 20 martie. Ulterior, în intervalul 22 – 29 martie, valorile termice vor fi în medie de 15-17 grade. Totuşi, spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei creşte, fiind posibile variaţii mai mari ale regimului termic. Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între un grad şi 3 grade în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile nocturne vor avea o tendinţă de creştere, situându-se între 2 şi 4 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi în creştere în data de 18 martie şi, din nou, după data de 25 martie.

În Crişana, valorile termice vor avea oscilaţii uşoare în jurul celor normale pentru această perioadă. Până spre finalul acestei săptămâni, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 12-15 grade, cu valori uşor mai coborâte în jurul datei de 20 martie. Apoi, în intervalul 22 – 29 martie, maximele termice vor avea valori în medie de 14-16 grade, însă spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei creşte, fiind posibile variaţii mai mari ale regimului termic. Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între -1 grad şi 2 grade, în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile termice nocturne vor avea o tendinţă de creştere, în medie între un grad şi 4 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi în creştere în data de 18 martie şi, din nou, după data de 26 martie.

În Transilvania, în intervalul 16 – 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 9 şi 13 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 şi 20 martie. Din data de 21 martie, temperatura aerului va creşte treptat, astfel încât maximele vor avea valori de 8 – 13 grade. Temperaturile minime vor oscila uşor, cu o medie a valorilor cuprinsă între -3 şi 2 grade, iar cele mai mari valori vor apărea în a doua jumătate a intervalului. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă până în jurul datei de 25 martie, apoi va creşte uşor.

În Maramureş, pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilaţii uşoare, în jurul celor normale pentru această perioadă, iar până pe 21 martie vor fi temperaturi maxime medii de 10-14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 şi 20 martie. Din data de 21 martie, maximele vor creşte treptat până la 13-16 grade. Temperaturile minime vor oscila între -2 grade şi un grad, în prima săptămână a intervalului, iar apoi vor creşte uşor la valori de 0 – 3 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi în creştere în data de 18 martie şi, din nou, după data de 26 martie.

În Dobrogea, pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor oscila uşor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi maxime medii cuprinse între 10 şi 13 grade, respectiv minime ce se vor încadra între un grad şi 5 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă până spre data de 21 martie, iar apoi va creşte uşor.

În Muntenia, valorile termice vor avea uşoare variaţii, dar vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a intervalului. Maximele vor fi cuprinse, în medie, între 10 şi 15 grade, iar minimele se vor situa între 0 şi 4 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată după data de 22 martie.

În Oltenia, temperaturile vor avea variaţii uşoare în jurul celor normale pentru această dată, în cea mai mare parte a intervalului. Astfel, vor fi maxime cuprinse, în medie, între 11 şi 15 grade. în timp ce minimele vor oscila între 0 şi 4 grade. Cele mai scăzute valori diurne vor fi în zilele de 19, 20 şi 21 martie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, apoi va creşte uşor.

La munte, valorile termice vor oscila uşor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi medii ale maximelor cuprinse între 0 şi 4 grade, cu cele mai coborâte în intervalul 19 – 21 martie, respectiv minime ce se vor situa între -6 şi -2 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi în creştere în data de 18 martie şi, din nou, după data de 22 martie.