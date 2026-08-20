Alexandru Nazare: Legea interzice cheltuieli suplimentare, datoria publică a depășit 60%

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 06:27

Ministrul interimar al Finanţelor transmite un mesaj în care face apel la prudenţă şi rigurozitate în analiza oricărei decizii cu impact bugetar, amintind că legea responsabilităţii fiscal-bugetare nu permite Guvernului aprobarea de cheltuieli suplimentare, atâta timp cât datoria publică trece de 60% din Produsul Intern Brut, iar acest prag a fost depăşit la mijlocul acestui an.

Alexandru Nazare precizează că, în discuţia privind noua lege a salarizării, dar şi în alte iniţiative din această perioadă, trebuie avută în vedere o imagine completă şi realistă asupra măsurilor pe care statul și le poate permite şi asupra riscurilor ulterioare.

Miercuri seară, la Palatul Cotroceni, au fost reluate discuţiile tehnice între reprezentanţii partidelor din fosta coaliţie şi consilierul prezidenţial Radu Burnete, pe tema reformei salarizării în sistemul public, iar joi șeful statului va avea o nouă întâlnire cu liderii formaţiunilor politice pe aceeaşi temă, în încercarea de a se ajunge la un acord pentru promovarea legii în termenul-limită ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, termen care este 31 august.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro