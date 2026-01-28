Ucraina: Doi morţi într-un atac rusesc în apropiere de Kiev

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 06:15

Două persoane şi-au pierdut viaţa şi alte patru rănite într-un atac rusesc în apropiere de Kiev, a anunţat miercuri dimineaţă administraţia militară regională, relatează AFP.

Atacul a lovit oraşul Bilogorodska, la periferia de sud-est a capitalei, a precizat şeful administraţiei militare a regiunii Kiev, Mikola Kalaşnik.

Marţi, un val de atacuri aeriene ruseşti a făcut 12 morţi, inclusiv cinci într-un tren de pasageri în apropiere de Harkov (nord-est), şi a avariat infrastructura energetică, în momentul în care discuţiile trilaterale urmează să fie reluate duminică la Abu Dhabi.

Rusia efectuează zilnic atacuri aeriene asupra Ucrainei, făcând victime civile şi afectând în special infrastructura energetică.

Conform unui raport al misiunii ONU de supraveghere a drepturilor omului în Ucraina, publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost ucişi şi 40.600 răniţi de la începutul invaziei ruseşti pe 24 februarie 2022.

Anul 2025 a fost cel mai sângeros, cu peste 2.500 de civili ucişi, potrivit raportului. AGERPRES

