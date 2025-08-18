Mai mulţi lideri europeni au anunţat că i se vor alătura luni preşedintelui ucrainean la discuţiile cu Donald Trump

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 06:00

Într-o neobişnuită demonstraţie de sprijin diplomatic, mai mulţi lideri europeni au anunţat că i se vor alătura luni preşedintelui ucrainean la discuţiile cu Donald Trump.

Volodimir Zelenski a fost duminică la Bruxelles, unde a participat împreună cu omologii săi europeni la o întâlnire virtuală menită a stabili agenda discuţiilor cu dl Trump.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat importanţa protejării Ucrainei împotriva oricăror noi agresiuni: „Ucraina trebuie să fie capabilă să îşi menţină suveranitatea şi integritatea teritorială. Forţele armate ucrainene nu trebuie supuse niciunei limitări privind cooperarea cu ţări terţe sau sprijin din partea acestora. Aşa cum am spus deseori, Ucraina trebuie să devină un arici de oţel, indigerabil pentru potenţiali invadatori”. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)