Incendiul din Elveţia: Toţi morţii şi răniţii au fost identificaţi, anunţă poliţia; niciun român printre răniţi

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 09:14

Toţi cei 40 de morţi şi 116 de răniţi în incendiul produs într-un bar din staţiunea de ski elveţiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou au fost identificaţi, a anunţat luni poliţia cantonului Valais, într-un comunicat, transmite AFP.

Poliţia a precizat că numărul răniţilor, anunţat anterior ca fiind de 119, a fost redus la 116, deoarece ‘trei răniţi internaţi la urgenţe în noaptea respectivă au fost asimilaţi evenimentului’ din greşeală.

Printre răniţi figurează 68 de elveţieni, 21 de francezi, patru sârbi, două poloneze, o belgiancă, o portugheză, o cehă, un australian, un bosniac, un luxemburghez, un congolez, precum şi patru persoane cu cetăţenie dublă (franco-finlandeză, elveţiano-belgiană, franco-italiană, italiano-filipineză), a indicat poliţia.

Dintre răniţi, 83 sunt în continuare spitalizaţi, conform aceluiaşi comunicat.

Duminică, Ministerul român al Afacerilor Externe a comunicat că, în conformitate cu informaţiile transmise de autorităţile elveţiene competente, cetăţeanul român presupus iniţial dispărut a decedat în incendiul produs în staţiunea Crans-Montana, iar reprezentanţii misiunii diplomatice acordă asistenţă consulară familiei. AGERPRES