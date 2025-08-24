Ilie Bolojan: România rămâne alături de Republica Moldova în parcursul său de integrare europeană

România rămâne alături de Republica Moldova în parcursul său de integrare europeană, a reafirmat ieri, la Chişinău, premierul Ilie Bolojan, aflat în prima sa vizită externă de când a preluat conducerea cabinetului de la Bucureşti.

Ilie Bolojan a discutat şi cu preşedinta Maia Sandu, despre extinderea cooperării în domeniul infrastructurii şi energiei.

Transmite Corneliu Rusnac de la Radio Chişinău: Ilie Bolojan a spus că în ultimii ani Republica Moldova a trebuit să facă faţă unor presiuni fără precedent, reuşind însă să-şi păstreze suveranitatea şi independenţa. El a menţionat că Bucureştiul este gata să sprijine Chişinăul în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Ilie Bolojan: În acest context, România va rămâne un susţinător ferm al parcursului european al Moldovei, asigurând sprijin cu expertiza noastră, cu experienţa dobândită în anii de apartenenţă la Uniunea Europeană şi prin intermediul formatelor de cooperare bilaterală şi transfrontaliere europene.

La rândul său, Dorin Recean a mulţumit României pentru faptul că ajută Republica Moldova să-şi asigure independenţa energetică. În prezent, 50% din curentul consumat în Republica Moldova este cumpărat în România la preţuri avantajoase – a spus Dorin Recean; el a amintit şi de faptul că România este una din principalele pieţe de desfacere pentru produsele moldoveneşti.

Dorin Recean: O treime din exporturile noastre sunt cumpărate de România – de la conductoare electrice la grâu, mobilier şi, desigur, vinuri. Republica Moldova are în România o piaţă de export foarte importantă.

Premierul Bolojan s-a întâlnit sâmbătă şi cu locuitorii comunei Bardar, din apropierea Chişinăului. (Rador/ FOTO gov.ro)