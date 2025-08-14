Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură

Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură

Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură

Publicat de Lucian Bălănuţă, 14 august 2025, 07:44

Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, generalul Philip Breedlove, avertizează că Vladimir Putin „nu a fost, nu este și nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina”.

Invitat la o serie de conferințe ale organizației Alianța, generalul a subliniat că liderul de la Kremlin ar putea folosi viitorul summit cu Donald Trump pentru a obține concesii, nu pentru a pune capăt conflictului.

În contextul tensiunilor dintre Washington, Moscova și Kiev, Breedlove a avertizat că eventualele negocieri de pace trebuie să fie bazate pe unitatea și forța colectivă a NATO.

Întrebat de către colegul nostru, Lucian Bălănuță, dacă prezența militară americană din România și Polonia ar putea fi folosită ca monedă de schimb într-un potențial acord de pace, generalul Breedlove a răspuns că îl îngrijorează mai mult atitudinea actuală a Washingtonului de a pleda pentru mutarea resurselor militare către Pacific.

„ideea ca acest subiect să facă parte dintr-un acord de pace mă îngrijorează mult mai puțin decât atitudinea actuală potrivit căreia trebuie să ne mutăm capacitățile militare în Pacific. De ceva vreme, în America, spunem că ne deplasăm capabilitățile către Pacific, iar acest lucru, în realitate, nu a afectat deloc Rusia. În timpul primului mandat al președintelui Trump, prezența noastră în Europa a crescut, investițiile în facilitățile militare americane din Europa au crescut, iar implicarea noastră în exerciții de amploare, precum Trident Juncture și altele, a crescut. Deci, în pofida tuturor discuțiilor despre o retragere din Europa, noi am crescut. Dar acum suntem, cu adevărat, în situația de a muta o parte din echipamente și capacități din Europa pentru a ne sprijini mai bine eforturile din Pacific.”

Generalul Philip Breedlove a apreciat creșterea cheltuielilor de apărare ale NATO, dar a atras atenția că Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură dacă Statele Unite reduc implicarea.

Declarațiile generalului au fost făcute într-o discuție online moderată de jurnalistul și omul de media John Florescu, în cadrul seriei „Alianta Conversations”, eveniment dedicat analizei relațiilor transatlantice și securității europene.

Întreaga discuție poate fi urmărită aici:

 

Etichete:
Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania. Un român a murit în incendiul de lângă Madrid
Internaţional marți, 12 august 2025, 15:36

Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania. Un român a murit în incendiul de lângă Madrid

Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania, unde cel mai recent şi-a pierdut viaţa un român. Corespondentul RRA, Alin...

Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania. Un român a murit în incendiul de lângă Madrid
Incendiul de vegetaţie din apropierea capitalei spaniole a fost stins; o persoană a murit
Internaţional marți, 12 august 2025, 11:35

Incendiul de vegetaţie din apropierea capitalei spaniole a fost stins; o persoană a murit

Pompierii au stins un incendiu de vegetaţie din apropierea capitalei spaniole Madrid, în zona Tres Cantos, care a provocat moartea unei persoane...

Incendiul de vegetaţie din apropierea capitalei spaniole a fost stins; o persoană a murit
Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni
Internaţional luni, 11 august 2025, 14:00

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni. Cele mai afectate regiuni sunt Galicia şi Leon, din nord-vestul...

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni
Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei
Internaţional luni, 11 august 2025, 08:25

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei

UPDATE – O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică în...

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei
Internaţional duminică, 10 august 2025, 17:33

Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru...

Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina
Internaţional duminică, 10 august 2025, 08:42

Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action

Poliţia din Londra a arestat peste 466 de persoane la protestul organizat sâmbătă împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice organizaţia...

Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action
Internaţional duminică, 10 august 2025, 08:32

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin

Aliaţii europeni au făcut apel la presiuni sporite asupra Rusiei, înainte de summitul de vineri dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Într-o...

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 08:28

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului

Vânturile puternice și marea extrem de agitat au determinat o interdicție de plecare a navelor din porturile Pireu, Lavrio și Rafina. În portul...

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului