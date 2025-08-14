Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură
Publicat de Lucian Bălănuţă, 14 august 2025, 07:44
Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, generalul Philip Breedlove, avertizează că Vladimir Putin „nu a fost, nu este și nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina”.
Invitat la o serie de conferințe ale organizației Alianța, generalul a subliniat că liderul de la Kremlin ar putea folosi viitorul summit cu Donald Trump pentru a obține concesii, nu pentru a pune capăt conflictului.
În contextul tensiunilor dintre Washington, Moscova și Kiev, Breedlove a avertizat că eventualele negocieri de pace trebuie să fie bazate pe unitatea și forța colectivă a NATO.
Întrebat de către colegul nostru, Lucian Bălănuță, dacă prezența militară americană din România și Polonia ar putea fi folosită ca monedă de schimb într-un potențial acord de pace, generalul Breedlove a răspuns că îl îngrijorează mai mult atitudinea actuală a Washingtonului de a pleda pentru mutarea resurselor militare către Pacific.
„ideea ca acest subiect să facă parte dintr-un acord de pace mă îngrijorează mult mai puțin decât atitudinea actuală potrivit căreia trebuie să ne mutăm capacitățile militare în Pacific. De ceva vreme, în America, spunem că ne deplasăm capabilitățile către Pacific, iar acest lucru, în realitate, nu a afectat deloc Rusia. În timpul primului mandat al președintelui Trump, prezența noastră în Europa a crescut, investițiile în facilitățile militare americane din Europa au crescut, iar implicarea noastră în exerciții de amploare, precum Trident Juncture și altele, a crescut. Deci, în pofida tuturor discuțiilor despre o retragere din Europa, noi am crescut. Dar acum suntem, cu adevărat, în situația de a muta o parte din echipamente și capacități din Europa pentru a ne sprijini mai bine eforturile din Pacific.”
Generalul Philip Breedlove a apreciat creșterea cheltuielilor de apărare ale NATO, dar a atras atenția că Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură dacă Statele Unite reduc implicarea.
Declarațiile generalului au fost făcute într-o discuție online moderată de jurnalistul și omul de media John Florescu, în cadrul seriei „Alianta Conversations”, eveniment dedicat analizei relațiilor transatlantice și securității europene.
Întreaga discuție poate fi urmărită aici: