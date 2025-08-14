Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură

Publicat de Lucian Bălănuţă, 14 august 2025, 07:44

Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, generalul Philip Breedlove, avertizează că Vladimir Putin „nu a fost, nu este și nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina”.

Invitat la o serie de conferințe ale organizației Alianța, generalul a subliniat că liderul de la Kremlin ar putea folosi viitorul summit cu Donald Trump pentru a obține concesii, nu pentru a pune capăt conflictului.

În contextul tensiunilor dintre Washington, Moscova și Kiev, Breedlove a avertizat că eventualele negocieri de pace trebuie să fie bazate pe unitatea și forța colectivă a NATO.

Întrebat de către colegul nostru, Lucian Bălănuță, dacă prezența militară americană din România și Polonia ar putea fi folosită ca monedă de schimb într-un potențial acord de pace, generalul Breedlove a răspuns că îl îngrijorează mai mult atitudinea actuală a Washingtonului de a pleda pentru mutarea resurselor militare către Pacific.