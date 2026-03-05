(AUDIO) Influencer și student UMF Iași, Mourad Karami folosește rețelele sociale pentru a combate dezinformarea medicală

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 07:18





Dezinformarea medicală circulă rapid în mediul online, iar informații neverificate despre vaccinuri sau terapii pot ajunge la mii de utilizatori înainte de a fi analizate critic. În acest context, un student al Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a ales să folosească rețelele sociale pentru a promova medicina bazată pe dovezi.

Mourad Karami, originar din Maroc și student în anul I la Medicină, linia de predare în limba franceză, spune că a ales Iașul pentru rigoarea academică și deschiderea internațională a universității. Pe termen lung, își propune să devină medic specialist și să continue implicarea în educația pentru sănătate, printr-o legătură între practica medicală și comunicarea digitală.

Activitatea sa online a început în iunie 2024, cu scopul declarat de a combate dezinformarea, în special în rândul tinerilor. Sub numele Doc.karami, el are în prezent aproximativ 140.000 de abonați pe Instagram și peste 15.000 pe TikTok, iar unele dintre materialele publicate depășesc zeci de mii de vizualizări.

Studentul atrage atenția asupra diferenței dintre influenceri și modelele reale din domeniul sănătății și subliniază importanța utilizării responsabile a platformelor digitale.

Mourad Karami: „Cred că influencerii pot deveni modele atunci când își folosesc platformele în mod responsabil. Creatorii de conținut din social media au adesea un public numeros, mai ales în rândul tinerilor, iar informațiile pe care le distribuie pot avea un impact real. De aceea, este important ca influencerii să promoveze informații de încredere și să evite răspândirea dezinformării. În cazul meu, încerc să folosesc platforma pe care o am pentru a distribui conținut educativ și pentru a încuraja oamenii să se bazeze pe știință și pe surse medicale verificate.”

Inițiativa sa a fost menționată și în publicații internaționale, precum Hespress și Morocco World News, care au abordat fenomenul dezinformării medicale în mediul online.

Reamintim, Radio România derulează în această perioadă campania ”Stai sigur pe net”, prin care urmărește o mai bună informare a copiilor și tinerilor, cu privire la pericolele din mediul online.

