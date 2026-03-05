Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » staisigurpenet » (AUDIO) Influencer și student UMF Iași, Mourad Karami folosește rețelele sociale pentru a combate dezinformarea medicală

(AUDIO) Influencer și student UMF Iași, Mourad Karami folosește rețelele sociale pentru a combate dezinformarea medicală

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 07:18


Dezinformarea medicală circulă rapid în mediul online, iar informații neverificate despre vaccinuri sau terapii pot ajunge la mii de utilizatori înainte de a fi analizate critic. În acest context, un student al Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a ales să folosească rețelele sociale pentru a promova medicina bazată pe dovezi.

Mourad Karami, originar din Maroc și student în anul I la Medicină, linia de predare în limba franceză, spune că a ales Iașul pentru rigoarea academică și deschiderea internațională a universității. Pe termen lung, își propune să devină medic specialist și să continue implicarea în educația pentru sănătate, printr-o legătură între practica medicală și comunicarea digitală.

Activitatea sa online a început în iunie 2024, cu scopul declarat de a combate dezinformarea, în special în rândul tinerilor. Sub numele Doc.karami, el are în prezent aproximativ 140.000 de abonați pe Instagram și peste 15.000 pe TikTok, iar unele dintre materialele publicate depășesc zeci de mii de vizualizări.

Studentul atrage atenția asupra diferenței dintre influenceri și modelele reale din domeniul sănătății și subliniază importanța utilizării responsabile a platformelor digitale.

Mourad Karami: „Cred că influencerii pot deveni modele atunci când își folosesc platformele în mod responsabil. Creatorii de conținut din social media au adesea un public numeros, mai ales în rândul tinerilor, iar informațiile pe care le distribuie pot avea un impact real. De aceea, este important ca influencerii să promoveze informații de încredere și să evite răspândirea dezinformării. În cazul meu, încerc să folosesc platforma pe care o am pentru a distribui conținut educativ și pentru a încuraja oamenii să se bazeze pe știință și pe surse medicale verificate.”

Inițiativa sa a fost menționată și în publicații internaționale, precum Hespress și Morocco World News, care au abordat fenomenul dezinformării medicale în mediul online.

Reamintim, Radio România derulează în această perioadă campania ”Stai sigur pe net”, prin care urmărește o mai bună informare a copiilor și tinerilor, cu privire la pericolele din mediul online.

Radio Iași/Lucian Bălănuță

Etichete:
Stai sigur pe net: 93% dintre copiii cu vârste între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic, potrivit unui studiu
staisigurpenet miercuri, 4 martie 2026, 08:36

Stai sigur pe net: 93% dintre copiii cu vârste între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic, potrivit unui studiu

Un studiu al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române arată că 93% dintre elevii cu vârste cuprinse...

Stai sigur pe net: 93% dintre copiii cu vârste între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic, potrivit unui studiu
Stai sigur pe net: Cum își poate sprijini părintele copilul după o experiență negativă online
staisigurpenet marți, 3 martie 2026, 08:40

Stai sigur pe net: Cum își poate sprijini părintele copilul după o experiență negativă online

Creșterea copiilor în era digitală nu este ușoară, iar o experiență negativă online poate lăsa atât părintele, cât și copilul, cu un...

Stai sigur pe net: Cum își poate sprijini părintele copilul după o experiență negativă online
Pericolele invizibile din lumea digitală: Siguranța online începe acasă. Ghid esențial de confidențialitate pentru părinți
staisigurpenet marți, 3 martie 2026, 08:39

Pericolele invizibile din lumea digitală: Siguranța online începe acasă. Ghid esențial de confidențialitate pentru părinți

Rolul părinților în mediul digital este esențial și nu poate fi înlocuit de tehnologie sau de setări automate. Verificați dispozitivele...

Pericolele invizibile din lumea digitală: Siguranța online începe acasă. Ghid esențial de confidențialitate pentru părinți
Robert Schwartz: Vrem ca internetul să rămână un spațiu de oportunitate, nu de risc
staisigurpenet luni, 2 martie 2026, 10:23

Robert Schwartz: Vrem ca internetul să rămână un spațiu de oportunitate, nu de risc

Radio România a pornit campania Stai sigur pe net!, un proiect gândit special pentru a-i ajuta pe copii și adolescenți să fie, atât cât se...

Robert Schwartz: Vrem ca internetul să rămână un spațiu de oportunitate, nu de risc
staisigurpenet miercuri, 25 februarie 2026, 12:41

Radio România lansează campania ‘Stai sigur pe net’, pentru siguranţa digitală a minorilor

Radio România anunţă lansarea campaniei naţionale de conştientizare ‘Stai sigur pe net’, un demers jurnalistic şi educaţional,...

Radio România lansează campania ‘Stai sigur pe net’, pentru siguranţa digitală a minorilor