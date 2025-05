#StareaEducației (INTERVIU) Ministrul Daniel David: Este absurd să ai o evaluare atât de dură la clasa a VIII-a în cadrul unui proces de învățământ obligatoriu./Testarea la mai multe discipline nu e o idee nouă, dar mai întâi trebuie să cădem de acord că vrem o schimbare și apoi discutăm de când intră în vigoare.

Publicat de Andreea Drilea, 29 mai 2025

Ministrul Daniel David a prezentat, săptămâna trecută, raportul de diagnostic al Educației și Cercetării din România. Intitulat raportul QX, documentul face o analiză detaliată a sistemului educațional și propune direcții de reformă pentru viitor.

Între concluziile importante, care ar putea sta la baza unor schimbări în educație, se numără și modificarea modului în care se susține Evaluarea Națională la clasa VIII-a. Potrivit documentului, aceasta ar trebui să includă cerințe din mai multe domenii de studiu, nu doar din limba română și matematică, pentru a reflecta mai bine competențele elevilor. O altă propunere se referă la reevaluarea periodică a cadrelor didactice și la modul de organizare a examenului de Titularizare. Despre aceste aspecte a discutat colega noastră, Andreea Daraban, cu domnul Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării.

Andreea Daraban: Domnule ministru, propuneți o reformă majoră a Evaluării Naționale la clasa VIII-a, cu testare din mai multe discipline. Cum ar urma să arate acest examen în viziunea dumneavoastră?

Daniel David: În primul rând, haideți să înțelegem de ce Evaluarea pe care o avem acum nu este una în regulă. N-am în minte ideea de a face reforme de dragul reformei, n-am venit să schimb ceva dacă acel ceva ar funcționa bine. Modalitatea pe care noi o folosim în acest moment pentru a face Evaluarea Națională la clasa VIII-a este una restrictivă. Restrictivă în sensul că, deși noi, prin gimnaziu, ne propunem să formăm mai multe competențe cheie, în final testăm doar două. Mai mult, prin faptul că testăm doar două, nu știm cât de eficient a fost programul de gimnaziu printr-o evaluare standardizată la nivel național și nici nu dăm informațiile adecvate necesare profesorilor din clasa a IX-a, despre copiii pe care îi vor avea acolo. În al doilea rând, Evaluarea pe care o avem în acest moment este una punctuală, și pe o evaluare punctuală se pune o valoare prea mare, fiindcă ea va marca traiectoria educațională și de viață a copilului. În al treilea rând, n-am prea găsit această evaluare, ca să nu spun că n-am găsit-o niciunde, ca bune practici în țările Uniunii Europene sau în țările vestice, la care noi de obicei ne raportăm. Deci, altfel spus, este o evaluare problematică, mai adaug doar că este și absurd să ai o evaluare atât de dură în cadrul unui proces de învățământ obligatoriu, nu chiar la mijlocul său, dar încă în cadrul procesului de învățământ obligatoriu, în condițiile în care învățământul obligatoriu este, prin lege de la 4 la 18 ani. Fiindcă am spus că demersurile mele aș vrea să se bazeze pe dovezi, dovezile sunt de diverse tipuri și anume date. În acest moment nu avem date care să ne arate că un sistem din vest este mai bun decât alt sistem din vest. Mă uit, dacă nu avem date, la setul de bune practici și văd practici foarte diferite, dar în același timp mă uit la principiile din spatele acelor bune practici și găsesc acele principii pe care le-am spus și aici. Evaluarea trebuie să fie relevantă, să evalueze mai multe competențe, nu doar două, nu te bazezi pe o evaluare punctuală și nu faci evaluări foarte dure în cadrul unui proces de învățământ obligatoriu în care oricum copiii trebuie sa ajungă în clasa a IX-a. De aici a venit ideea de a propune această schimbare și varianta sugerată este cea pe care am văzut-o în raport.

Andreea Daraban: Spre deosebire de evaluările de la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a, cea de clasa a VIII-a are rol de selecție pentru liceu. Deci e diferită de cele anterioare, care doar constată nivelul de pregătire a elevului. Deci această Evaluare Națională de la clasa a VIII-a condiționează accesul unui elev la un liceu sau altul. Nu este vorba doar despre a verifica o serie de competențe. Nu ar trebui să facem o distincție între evaluare pentru anumite competențe și admitere la liceu?

Daniel David: Ar trebui sa fie ambele, în sensul că dacă în clasa a VI-a, în clasa IV-a, în clasa II-a avem aceste Evaluări Naționale standardizate cu rol informativ, ne-ar trebui și una în clasa a VIII-a cu rol informativ, ca să știm cum am încheiat nivelul de gimnaziu. Am reușit să transferăm cele 8 competențe cheie pe care le avem ca obiectiv sau nu? În condițiile în care tu nu faci o evaluare relevantă, mai comprehensivă, ci te reduci la două discipline, n-ai înțelegerea acestui lucru.

”Până când vom reuși să reducem discrepanța între școli și vom împinge în față standarde de evaluare, pentru ca notele să nu fie atât de diferite ca semnificație între școli, nu putem să folosim portofoliul educațional.”

Andreea Daraban: Și atunci cum facem selecția pentru liceu?

Daniel David: Eu am propus o variantă intermediară, fiindcă spre exemplu, pentru viitor, mi-ar plăcea și mie, să se întâmple, așa cum se întâmplă în alte țări care folosesc portofoliul educațional, adică notele nu într-o evaluare punctuală, ci notele, de exemplu, pe care le ai pe parcursul anilor de studio, clasa V-a, VI-a, VII-a, VIII-a, activități extracurriculare. Noi nu putem folosi acest lucru eficient, în acest moment, pentru că profesorii nu au o scală, nu au standarde de raportare comune pentru a da note. Adesea, nota 8 în București este diferită de un 8 din Satu Mare. Diferențele sunt uneori foarte mari. Și, de asemenea, există discrepanțe foarte mari între școli în ceea ce privește performanța educațională. De aceea, până când vom reuși să reducem discrepanța între școli și vom împinge în față standarde de evaluare, pentru ca notele să nu fie atât de diferite ca semnificație între școli, nu putem să folosim portofoliul educational, pe baza notelor obținute în cursul studiilor gimnaziale. Și atunci am spus că, ok, haideți să nu avem doar două competențe, să încercăm să evaluăm mai multe. Și lucrul ăsta nu este nou, se întâmplă și în Italia, se întâmplă și în Franța. Ca idee a apărut și în legea educației din 2011, doar că n-a fost implementată ideea respective. Să avem mai multe probe, și liceele, spre exemplu, în funcție de specializare, ar putea să dea ponderi diferite diverselor discipline.

Andreea Daraban: Așadar, în viziunea dumneavoastră, înțeleg că nu ar fi vorba despre o testare la fiecare disciplină în parte la finalul clasei a VIII-a, ci ar fi niște teste interdisciplinare, iar liceele ar putea să valorifice punctajele la disciplinele aferente unui anumit profil…

Daniel David: Corect. Adică dacă ești la specializarea Științe, de exemplu, evident că poți să valorizezi și Matematica și Limba Română, că sunt competențe fundamentale, dar dai o pondere mare și evaluării în zona de Știinte. Dacă eștii în zona de profil teoretic uman, începi să dai o pondere mai mare evaluărilor în zona Istoriei și Geografiei. Mi se pare absolut normal, logic, adică mă și gândesc de ce nu facem lucrul ăsta? Sigur, repet, în alte țări se face, l-am și gândit în 2011, dar nu l-am implementat pentru că probabil a fost mult mai comod să reducem totul la cele două discipline. Repet, importante, fundamentale, dar nu putem reduce toată evaluarea la două discipline.

”Mi-ar plăcea să dăm această testare la mai multe discipline la clasa a VIII-a, dar să nu o folosim ca modalitate de selecție, ci să folosim portofoliul. Nu suntem încă acolo.”

Andreea Daraban: Ar trebui schimbate și conținuturile și programa școlară pentru a putea avea o astfel de testare, la mai multe discipline?

Daniel David: Vedeți, suntem în faza în care lucrăm la planurile cadru și apoi la programele în învățământul liceal. După aceea vom vedea ce se întâmplă la nivel de gimnaziu. La nivel de gimnaziu a fost o reformă în 2017, sub aspectul planurilor cadru și sub aspectul programelor, care o să vedem dacă va da rezultate sau nu. Înțeleg că apar unele rezultate bune în zona de Matematică la gimnaziu. Avem unele probleme în zona de Științe, fiindcă performanța la Matematică s-a îmbunătățit, la Științe a scăzut, spre exemplu, în testele internaționale, dar mai așteptăm încă o testare.

Andreea Daraban: Există voci care susțin că povara unei evaluări la mai multe discipline și care are și rolul de selecție va cădea în primul rând pe umerii părinților, care vor trebui să facă și mai multe meditații cu proprii copii la mai multă discipline.

Daniel David: Eu am înțeles, dar ăsta este un argument că lucrurile merg prost și dacă lucrurile merg prost, să nu schimbăm lucrurila în bine, mai bine rămânem cu ce e prost, că dacă le schimbăm în bine efortul e mai mare. De ce alte țări pot să dea o testare din mai multe discipline? Dau exemplele Franța și Italia. De ce acolo se poate, dar la noi nu se poate? Eu zic, hai să ne uităm un pic la setul de bune practici. Repet, și mie mi-ar plăcea să dăm această testare, dar să nu o folosim pentru selecție, să folosim portofoliul. Nu suntem încă acolo.

Andreea Daraban: De când ar urma să intre în vigoare noua modalitate de susținere a evaluării naționale?

Daniel David: Asta este o discuție pe care trebuie să o avem dacă ne punem de acord. Vedeți că au fost diverse discuții în legătură cu acest raport. Cum anume, câte teste, la ce discipline, când? Eu am spus că acest raport este un raport de viziune, iar viziunea mea spune că testarea pe care o avem acum nu funcționează bine, trebuie schimbată și am spus principiile pe baza cărora trebuie făcută noua evaluare. Dacă ne punem de acord că vedem lucrurile la fel, că suntem de acord să o schimbăm și mergem cu aceste principii, după aceea discutăm câte teste și anume când. Sigur, în principiu, poți să gândești pe termen mediu, să spui ok, ar trebui să fie prima generație, după ce adoptăm noua testare, prima generație care intră în clasa a V-a. Dar ținând cont că este o evaluare națională din disciplinele care se studiază acum, nu ne oprește nimeni și nimic, dacă ne punem de acord. Eu niciodată ca ministru n-am vrut să forțez lucrurile, dacă n-am reușit să conving segmente largi din sistem. Nici nu le-am acceptat cum sunt, dar nici n-am vrut să împing o idee, chiar dacă eu cred că e bună, dacă nu reușesc să-i conving pe ceilalți. Putem să convenim că, nu știu, intră în 2 ani sau 3 ani sau, repet, cu cei din clasa V-a. Țin minte că și în legea din 2011, când s-a propus o nouă examinare națională pentru clasa VIII-a, tot asta a fost discuția de când va intra. Dar aici este o discuție operațională cu actorii, cu partenerii de dialog social, cu Consiliul Elevilor, cu părinții. Asta nu este o problemă. Întâi trebuie să ne hotărâm dacă suntem de acord că nu-i bună metoda de acum, că principiile pe care le-am împins în față sunt în regulă și după aceea vom dezvolta și planurile operaționale.

Andreea Daraban: Există intenția de pilotare a unei astfel de inițiative?

Daniel David: Se poate și pilota, sigur că da. Sunt mai multe variante, dar hai întâi să ne hotărâm dacă vrem să o schimbăm și după aceea vedem de când o implementăm. Putem să spunem, ok, obligatoriu din clasa V-a, dar cei care doresc să o piloteze mai repede pot să o facă. Repet, sunt discuții operaționale unde există mare flexibilitate, dar hai să ne punem de acord că vrem să o schimbăm.

Andreea Daraban: Există un ordin de ministru care prevede că elevii de gimnaziu care obțin premiul I la Olimpiadele Naționale sau premiile 1, 2 sau 3 la cele internaționale pot intra la liceu fără examen. Se va mai menține această dispoziție?

Daniel David: Eu aș menține-o. Aș menține-o tocmai pentru faptul că nu cred că o evaluare punctuală, fie ea și mai nuanțată dacă vreți, și cu ponderi și cu mai multe discipline, ar trebui să stabilească traiectoria de viață a unui copil. Cred că dacă cineva e olimpic în biologie sau în chimie și ia acele premii, poate să intre în specializarea de Științe, spre exemplu, la profilul real. Nu văd de ce nu. Cred că nu trebuie să punem o piedică, un baraj prea mare în trecerea din clasa VIII-a în clasa IX-a, pentru că suntem, încă, sau ar trebui să fim, în logica învățământului obligatoriu.

”Am propus un examen de licențiere didactică și o variantă de angajare a profesorilor pe traiectorie nedeterminantă, iar avantajul este că pot trece de pe un post pe perioadă determinată, pe unul pe perioadă nedeterminată, fără să mai dea încă o dată un examen național de titularizare.”

Andreea Daraban: O altă schimbare în sistemul de educație face referire la modalitatea de angajare a cadrelor didactice, care ar urma să fie diferită. Ministerul Educației propune un nou sistem de intrare în cariera didactică, Examenul Național de Licențiere Didactică. Domnule ministru, explicați – ne cum va arăta acest examen și de când va intra în vigoare?

Daniel David: În primul rând văd o nemulțumire în ceea ce privește sistemul actual de Titularizare și pot să-i și înțeleg pe oameni de ce. Sigur că nemulțunirea este în cea mai mare parte a celor din sistem, dar nu înseamnă că toți sunt nemulțumiți cu acest sistem. Acum, practic, dacă ești angajat pe o perioadă nedeterminată, după un examen național, tu ești evaluat anual. Și în funcție de calificativul primit îți continui, sigur, activitatea. Însă foarte mulți, care la examenul național de titularizare au luat note mari, uneori 9, 9 și ceva, ajung să fie pe post pe perioadă determinată. Și dacă sunt pe acest post, ei nu pot să rămână și să devină titulari în sistem, să intre pe perioadă nedeterminată, decât dacă mai dau acest concurs. Unii de mai multe ori, dacă sunt într-o zonă de determinat pe continuitate, alții, o dată, dacă intră pe viabilitate și li se permite acest lucru, ceea ce nu este în regulă. Sistemul pe care l-am propus este un sistem care păstrează toate avantajele a ceea ce avem acum și aduce noi avantaje. Sigur, ca până acum, poți să fii din start angajat pe perioadă nedeterminată. Ai dat examenul de licențiere, ai peste 7, participi la concurs în diverse școli, ai postul pe nedeterminat. Numai că am mai propus o traiectorie, o variantă „tenure track„ adică o variantă de angajare pe traiectorie nedeterminantă. În sensul că intri pe un post pe o perioadă determinată, putem stabili în funcție de ciclul de studiu, un an, doi sau trei, și dacă în fiecare an ai avut o performanță bună, după perioada determinată dacă postul mai este viabil, treci automat, fără să mai dai încă un concurs national, pe perioadă nedeterminat. Este în beneficiul profesorilor, este un mecanism care protejează și omul și calitatea în sistem. Și am mai spus un lucru, și asta vreau să fie foarte clar, fiindcă a fost interpretat în anumite segmente greșit, toți profesorii, așa cum sunt evaluați annual, ar trebui să aibă o evaluare sumativă tot la 5 ani. Ce înseamnă evaluare sumativă? Nu înseamnă că mai dai încă o dată un examen. Ci la 5 ani ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani, ce scoruri ai avut la evaluarea pe care ți-a făcut-o școală? Mai cerem feedback-uri de la colegi și de la elevi, iar dacă lucrurile funcționează bine, ai atins standardele minimale, mergi mai departe pe perioade nedeterminată. Dacă însă lucrurile merg prost, ai avut calificative de nesatisfăcător, de exemplu, este absolut normal să mergi la un curs de pregătire profesională pentru a-ți îmbunătăți performanțele. Nu e nicio problemă aici și fără a-ți fi afectat postul pe perioadă nedeterminată. Deci mergi la curs, te pregătești și după aceea vii și îți continui poziția de nedeterminant, sigur, dacă performanța ți se îmbunănătățește. Deci, în urma acestei evaluări la 5 ani îți continui activitatea sau dacă lucrurile merg prost, ai 2 ani la dispoziție să-ți îmbunătățești acel calificativ de nesatisfăcător. Dar nici nu putem accepta situația în care tu ești nesatisfacător mai mulți ani, dar totuși te păstrăm în școală.

Andreea Daraban. Există voci care spun că examenul de licențiere didactică nu schimbă cu nimic ceea ce avem în prezent, pentru că în prezent există definitivatul. Fără definitivat nu poți să devii titular în sistem și nu poți să predai mai mult de 5 ani. Deci care ar fi diferența între cele două?

Daniel David: Diferența majoră este că cei care sunt angajați pe perioadă determinată, pe tenure track, pot trece de pe post pe perioadă determinată, pe nedeterminată, printr-o performanță bună la școală, în fața copiilor și în fața colegilor, fără să mai dea încă o dată un examen național de titularizare.

”În acest an, examenul de titularizare funcționează exact așa cum a fost anunțat, fără să se schimbe nimic.”

Andreea Daraban: Cei care vor fi licențiați didactic vor avea parte de o serie de mentori? Va fi ca la rezidențiatul medical?

Daniel David: Nu. Cei care sunt licențiați în sistem au peste nota 7, vor da concursuri pentru posturi pe perioadă determinată sau nedeterminată în școli, iar acolo, odată ce și-au luat postul, vor evolua în carieră trecând prin ceea ce știm, gradele didactice.

Andreea Daraban: Ce se întâmplă cu cei care au luat notă sub 7?

Daniel David: Cei care au luat notă sub 7 nu sunt licențiați în sistem. Posturile care rămân libere, neocupate de cei licențiați, se scot la concurs de către școli, așa cum se scot și acum pentru suplinitori sau pentru cadrele didactice asociate.

Andreea Daraban: Școala ce rol va avea în acest proces de recrutare de personal?

Daniel David: Școala va avea un rol foarte important, fiindcă posturile sunt acolo, concursurile se organizează acolo și, așa cum am spus, treci de pe o perioadă determinată pe perioada nedeterminată, dacă ai convins copiii și școala că meriți lucrul ăsta.

Andreea Daraban: De când va intra în vigoare această nouă modalitate de angajare în sistemul educațional?

Daniel David: Va intra în vingoare după ce ne vom pune de acord, că suntem de acord cu această schimbare, după ce o să și-o asume Ministrul Educației și Cercetării sau Ministrul Educației, după ce ne punem de acord cu partenerii de dialog social că este în regulă așa, atunci va intra în vigoare. În acest an, examenul de titularizare funcționează exact așa cum a fost anunțat, fără să se schimbe nimic. Cel mai repede ar putea să intre în vigoare, dar nu înseamnă că intră, repet, sunt mulți pași până acolo, dar cel mai repede ar putea sa intre în vigoare de anul viitor, dar s-ar putea sa dureze și mai mult până când, repet, se asumă viziunea, se definește operațional și ne punem de acord cu actorii din domeniul.

Varianta audio a interviului:

