(AUDIO) Sute de vârstnici ajung astăzi, la Iași, pentru Gala „Seniorii Anului”

750 de persoane vârstnice ajung astăzi la Iași, de Ziua Internațională dedicată acestora, pentru a participa la Gala „Seniorii Anului”.

Evenimentul, ajuns la a VI-a ediție, va avea loc în această seară, de la ora 19, la Sala Unirii a fostului Cinema Victoria.

Pe scenă vor urca mai mulți artiști care vor susține reprezentații de muzică și dans, iar seniorii vor primi cadouri din partea partenerilor municipalității.

Directorul Direcției de Asistență Socială Iași, Luminița Munteanu:

(Radio Iași, Constantin Mihai)