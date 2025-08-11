Ascultă Radio România Iași Live
15-30 august, Classic for Teens LAB – Tinerii din Vrancea devin voluntari pentru cultură

www.classicforteens.eu Formare de voluntari pentru evenimente culturale, la Focșani

Publicat de dvlad, 11 august 2025, 15:59


Classic for Teens LAB – Tinerii din Vrancea devin voluntari pentru cultură

Între 15 și 30 august 2025, la Focșani, are loc Classic for Teens LAB – Voluntari pentru cultură, un program educațional și civic dedicat adolescenților și tinerilor din județul Vrancea.

Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Vrancea și implementat de Asociația PropatriaVOX, cu scopul de a forma o rețea activă de voluntari culturali implicați în organizarea, promovarea și susținerea evenimentelor din comunitate.

Adresat tinerilor cu vârste între 14 și 26 de ani, programul include ateliere de formare, expoziții vizuale, conferințe interactive și evenimente pentru public, toate coordonate de voluntari sub îndrumarea unor formatori și artiști cu experiență.

Printre temele atelierelor se numără: Managementul evenimentelor culturale – de la idee la scenă, Comunicare și promovare culturală: redactare de comunicate, vorbire în public, social media, promovare vizuală, Lucrul în echipă și leadership, Relația cu publicul și logistica de culise, Voluntariat și implicare civică.

Proiectul urmărește implicarea a peste 150 de tineri din județ, elevi și studenți, în toate etapele organizării unui eveniment cultural – de la planificare la implementare, iar activitățile vor fi susținute de specialiști cu experiență în domeniul lor de activitate

„Ne dorim ca tinerii să simtă că au un loc real în viața culturală a orașului. Prin aceste ateliere, îi ajutăm să descopere ce înseamnă munca din spatele unui eveniment și cât de importantă este contribuția fiecăruia, oricât de mică ar părea. Voluntariatul nu este doar despre a ajuta, ci despre a crește împreună cu comunitatea”, spune Mioara Moraru, inițiatoarea festivalului Classic for Teens.

Prin această experiență, participanții își vor dezvolta competențe în organizare, comunicare, leadership, exprimare artistică și responsabilitate civică.

Classic for Teens LAB creează un context real de învățare prin implicare și oferă tinerilor vrânceni oportunitatea de a avea un rol activ în modelarea viitorului cultural al comunității.

Detalii pentru înscrieri găsiți pe site-ul www.classicforteens.eu.

Mioara Moraru, Presedinte PropatriaVOX

