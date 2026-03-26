UAIC revine în clasamentul QS Rankings by Subject după 11 ani, cu domeniul Economics & Econometrics

Publicat de Andreea Drilea, 26 martie 2026, 10:46

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) este prezentă în ediția 2026 a clasamentului internațional QS World University Rankings by Subject, fiind inclusă cu domeniul Economics & Econometrics în intervalul 551–700 la nivel mondial. Ultima dată când UAIC a fost prezentă în clasamentul QS pe domenii a fost în anul 2015, atunci când specializarea Limbi Moderne a fost inclusă în această ierarhie.

Clasamentul QS Rankings by Subject analizează performanța universităților la nivel global pe domenii specifice de studiu. Ediția din acest an a presupus o analiză amplă la nivel internațional: 6.227 de universități au fost evaluate, dintre care 1.912 instituții au reușit să se claseze cu unul sau mai multe domenii. În acest context competitiv, includerea UAIC în clasament reprezintă o recunoaștere a activității academice și de cercetare desfășurate în domeniul Economics & Econometrics.

Metodologia QS Rankings by Subject ia în considerare mai mulți indicatori, printre care reputația academică, reputația în rândul angajatorilor, impactul științific al publicațiilor, indicele Hirsch (h-index) și rețeaua internațională de cercetare. Ponderile acestor indicatori diferă în funcție de aria disciplinară. În cazul domeniului Social Sciences & Management, din care face parte și Economics & Econometrics, cea mai mare pondere o au reputația academică și reputația în rândul angajatorilor, completate de indicatori de cercetare.

Clasamentul complet poate fi consultat aici: https://www.topuniversities.com/subject-rankings

