Campania „Ora Pământului” împlineşte 20 de ani

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 09:49

Campania „Ora Pământului” împlineşte mâine 20 de ani. Pentru a marca acest eveniment, menit să atragă atenţia asupra necesităţii protejării mediului, iluminatul Palatului Parlamentului va fi întrerupt sâmbătă seară timp de o oră, de la ora 20:30.

Campania va reuni sute de milioane de oameni din peste 8.000 de oraşe şi 190 de ţări, care vor să transmită un puternic mesaj privind preocuparea faţă de încălzirea globală, precizează Camera Deputaţilor într-un comunicat.

Evenimentul „Ora Pământului” a fost organizat prima dată în metropola australiană Sydney, iar din 2008 a devenit o mişcare globală.

