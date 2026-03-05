(AUDIO) Iași: Invitații Filarmonicii Moldova în Concertul Simfonic din 6 martie: pianista Luiza Borac și dirijorul Gottfried Rabl

Publicat de dvlad, 5 martie 2026, 18:51



Marea pianistă româncă Luiza Borac vine la Iași în concertul din 6 martie al Filarmonicii Moldova. Ea a lansat recent un dublu album cu muzică de Bach și Chick Korea

„O forță socială cu o viziune vindecătoare și mai mult decât o interpretă dinamică”, Luiza Borac a interpretat și înregistrat premiere mondiale de George Enescu – recent descoperitul Concert și Fantezie pentru pian și orchestră, Robert Schumann, György Kurtàg, Dinu Lipatti, Constantin Silvestri, fiind recunoscute la nivel internațional.

Aclamată de presa muzicală internațională drept o „virtuoză de o strălucire uimitoare” și „cea mai poetică artistă” (Joachim Kaiser, Sueddeutsche Zeitung), Luiza Borac a câștigat recunoaștere internațională prin prezența sa scenică orbitoare, interpretările sale pasionale și tehnica sa suverană.

Luiza Borac, piano Winner of over 50 prizes and distinctions pianist Luiza Borac has been described as „most poetic artist“ by the Süddeutsche Zeitung (Joachim Kaiser), an „ever-resourceful and imaginative pianist” (Gramophone) and a “formidable interpreter” (San Francisco Chronicle). She has won top prizes at the Edvard Grieg International Piano Competition where she was awarded also Prix d’Oslo, Special Prize for Grieg’s Lyrical Pieces and the Audience Prize, Mendelssohn Berlin Piano Competition, George Enescu International Piano Competition, Gina Bachauer in Salt Lake City, Viotti-Valsesia Italy, Gheorghe Dima, Sigismund Toduta Romanian National Piano Competitions, Taormina International Piano Competition a.o. “Pianist of the Month at Saint-Martin-in-the Fields“ and the first female Romanian pianist to perform at the Walt Disney Hall in Los Angeles Borac won a Carnegie Hall Debut Prize and has since appeared in some of the most prestigious concert halls around the world, including Concertgebouw Amsterdam, Cologne Philharmonie and Barbican Centre London. She has performed with the Academy-of-Saint-Martin-in-the-Fields, Netherlands Philharmonic Orchestra, Moscow Symphony Orchestra, Utah Philharmonic Orchestra, WDR Cologne, NDR Hannover, Bucharest Radio Orchestra, George Enescu Philharmonic Orchestra, with conductors Peter Ruzicka, Vladimir Jurowski, Cristian Măcelaru, Gerd Schaller, Jaime Martin, Horia Andreescu, Ka Chun Wong a.o. She has performed with Belcea Quartett, Isabelle van Keulen, Daishin Kashimoto, Frank Arnold, Hanjo Kesting, and made successful appearances at the Aldeburgh Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival, George Enescu Festival, Michelangeli Piano Festival, Prokofiev Festival a.o.

Luiza Borac has been universally applauded by publications including BBC Music Magazine, Piano News, Pianist, Diapason, Gramophone Magazine, The Guardian, The Sunday Times, American Record Guide, Los Angeles Times, Fono Forum, Der Spiegel. For her performances on the Avie and Profil Haenssler Labels her records have won a BBC Music Award and have been nominated for the Opus Klassik and ICMA Awards in the categories “Best Recording”, “Best Soloist” and “Best Assorted Programmes” (2021 and 2023). Luiza Borac’s world premiere recordings of her great compatriot George Enescu – the complete solo piano music, the newly-discovered Piano Concerto and the Piano Fantasy – caused a sensation and were greeted as „ground-breaking discoveries” by the international music press, being amongst the first recordings to bring Enescu’s music to wider prominence. They were internationally highly acclaimed for Luiza’s idiomatic performances: “excellent playing” (Gramophone), “best performance” (BBC Music Magazine). She was also awarded a summa cum laude for her doctoral thesis dedicated to the piano music of George Enescu, as well as Awards and Diplomas of Honor from the Romanian Embassy in Berlin for bringing Romanian culture to the world, the Romanian Radio Cultural Broadcast, the Unimir and the Prometheus Foundations, and the Actualitatea Muzicala for promoting Romanian music worldwide. The first pianist ever to have recorded the complete piano music by the 3 Romanian composers George Enescu, Dinu Lipatti and Constantin Silvestri Borac has been described as “the greatest living exponent of her compatriot’s endlessly revelatory piano music”.

Luiza Borac has recorded extensively for CD and Radio productions to great critical acclaim. Her recorded repertoire includes Piano Concertos by Grieg, Schumann, Chopin, Mozart, Brahms, Beethoven, Liszt, Lipatti, Enescu, Walton, solo and chamber works by Schubert, Janacek, Godowski, Chopin 24 Etudes, Debussy 12 Etudes, Liszt 12 Transcendental Etudes, Transcriptions, Paraphrases and Années de Pèlerinage, Mozart Sonatas and Variations, Ravel Gaspard de la nuit etc. Her recordings were selected as ‘Joker Decouverte’ at Crescendo, ,Star of the Month‘ Fono Forum, Outstanding at International Record Review, CD of the 2 Months’ Piano News‚ CD of the Month‘ International Piano, ‘CD of the Day’ Radio Frankfurt, 5 Stars of BBC Music Magazine, The Times, Pizzicato, International Piano, Straits Times and Radio Berlin-Brandenburg, ‘CD of the Year’ Radio Bucharest, Norman Lebrecht’s Sinfini CD of the Week, ‘Le Disque de Jour’ Artamag etc. Highlights of past season include recordings of piano music by Constantin Silvestri, György Kurtàg and Dinu Lipatti’s Symphonic Dances with Cristian Macelaru and the WDR Orchestra, as well as a European tour to the 100th anniversary of Dinu Lipatti. As a producer on her acclaimed Album Chants nostalgiques Borac has created an unprecedented experiment by juxtaposing historical recordings of legendary tenor Ion Buzea – winner of the George Enescu International Singing Competition 1958 – with her own playing captured through modern technology (“a veritable tour de force” Gramophone).

As a promoter of female artists, Luiza dedicated unique and highly acclaimed European tours (2016) to Alice HerzSommer, the world’s oldest pianist whom she personally met, to Clara Schumann for her 200th anniversary (2019) and to Fanny Hensel Mendelssohn. Luiza met Alice Herz-Sommer in London during the recording of the 24 Chopin Etudes. Her interview was featured in the Portfolio of the Oscar-winning film “The Lady at Number 6”. Being one of the first recipients of the Dorothea-Erxleben Award (named after the first woman in history licensed to practice medicine in the world) Borac premiered, recorded, and performed in concerts a large number of works written by female composers.

As International Record Review notes, “Borac is one of the most compelling pianists of today”. A true visionary in building cultural bridges and making classical music more accessible to the wider public especially to young audiences Borac held music conferences throughout the world with programs like “Music-in-our-School” at the Gina Bachauer International Piano Competition – USA’s 2nd largest Piano Competition, of which Luiza was a recipient of the Silver Medal – where she met with over 3000 children. “A social force with a healing vision” (Fanfare USA), Luiza Borac works with various internationally recognised charities. Such projects included the Menorah project for the Jewish victims of Schaumburg-Lippe in North Germany, FARA and other Romanian charity projects in Great Britain and Germany which support orphans and street children in the artist’s native country. In 2017 the UNESCO city of Albi has awarded her the honorific title of “Ambassadrice de la Cité épiscopale” and also its Medal of Honor in recognition of her involvement in EndPolioNow, an international project. 2018 she received in Germany the Paul Harris Medal and Rotary’s highest Honorary Distinction. A young artist in residence of the London Symphony Orchestra Borac has been mentored by Radu Lupu, Murray Perahia, Jan Ekier, Leon Fleisher, Dmitri Bashkirov, William Grant Naboré and Fou Ts’ong. Luiza Borac graduated from the Bucharest and Hanover Colleges of Music with the highest distinctions and pursued masterclasses at the Julliard School of Music New York and Como International Piano Foundation under artistic director Martha Argerich. Borac has served on many juries of piano competitions like Gina Bachauer, Bechstein, Walter Gieseking, George Enescu, San Nicola di Bari, Massarossa, Ennio Porrino Cagliari, taught at the Hanover and Mozarteum Salzburg Academies of Music, and at masterclasses worldwide. Her students won prestigious piano competitions and embraced successful musical careers as concert pianists, chamber musicians and lied accompanists. Luiza is a Steinway Artist since 1998 and has been included on Steinway Wall of Fame. 2023 Luiza Borac performed in a 9 concert series Rachmaninov 3rd Piano Concerto with Gewandhaus Orchestra Leipzig. Her most recent Album Enescu – Grieg won 2 nominations for ICMA and Opus Klassik Awards. Ms. Borac is Artistic Director of the György Kurtàg International Music Competition.

Dirijorul Gottfried Rabl revine la Iași după o absență de cinci ani și ne spune că schimbările sunt vizibile, atât în orchestra care este și mai tânără acum și are o nouă energie, dar și în oraș, unde a găsit clădiri mai nou renovate.

Îmi place să vin aici, pentru că secretariatul artistic, ambele doamne, au mințile deschise la sugestiile mele de program și îmi acceptă interesul față de lucrări mai puțin cunoscute și interpretate. Acum am adus o simfonie de Reinhold Glière (1875-1956 n.red.), compozitor ucrainean. Era născut la Kiev, dar a devenit cunoscut în Uniunea Sovietică. Da, azi este bine să nu fii prea pro-rus, deși cred că în artă n-ar trebui să existe granițe. Doar dacă un compozitor a fost mult prea pozitiv față de un anumit regim. Dar Glière era apolitic, deși foarte decorat de sovietici. Și nu avea de aels, trebuia să compună cantate pentru tot felul de aniversări staliniste. Și a primit Medalia Lenin sau Premii Stalin… Dar el era foarte apolitic și un foarte bun profesor. Fusese studentul lui Serghey Taneev, de asemenea un foarte bun profesor, studenții lui au fost foarte bine antrenați în arta și măiestria compoziției clasice: Rahmaninov, Miaskowski sau Glière și mulți alții. Și Haciaturian. Glière a compus cea de a doua simfonie la 32 de ani, când era în plină forță. Era la Berlin, unde a început să dirijeze, dar era de fapt violonist. Dar s-a dus la Berlin ca să studieze dirijatul cu Oskar Fried. Mare profesor la vremea respectivă în Berlin, unul dintre studenții lui a fost și Serge Koussevitzky, și Koussevitzky a dirijat prima dată Simfonia a 2-a a lui Glière. Da, este lucrarea unui tânăr compozitor care vrea să arate cine este și ce poate. Este o lucrare întunecată, în do minor, cumva în spiritul lui Beethoven. Bineînțeles, foarte romantică. El și-a arătat priceperea în orchestrație. Ăsta a fost punctul lui forte, orchestrația incredibilă.

Nu, nu am auzit-o niciodată cântată. Glière nu este cântat, înafara concertelor scrise târziu, el a murit în 1956 și în timpul războiului, ca și Richard Strauss, a scris concerte într-o manieră foarte conservatore. Adică o muzică foarte tonală, ca și Ultimele 4 lieduri de Richard Strauss, muzică foarte tonală. Dar mai are un Concert celebru pentru harpă, toți harpiștii îl cântă, unul la fel de faimos pentru corn și chiar mai faimos este Concertul lui pentru soprană de coloratură și orchestră.

De ce nu l-am adus? Pentru că e greu să găsești o soprană de coloratură care să-l cânte. Dar pentru data viitoare voi găsi una care să ajungă la fa6 de mai multe ori. Da, n-am cerut ajutor, dar am materialul de orchestră, aș face-o imediat, este o piesă minunată…

Sunt sigură că programul de acum va fi foarte gustat de public

Da, simfonia am ales-o eu, a trebuit să fac primul Concert în do major KV 415 pentru pian de Mozart, o piesă foarte originală.Și m-am gândit că având un concert în do major și o simfonie în do minor, ar trebui să găsesc o uvertură în do minor. Și am adus Coriolan de Beethoven, care se aseamănă cu simfonia lui Glière. Și Beethoven era la mijlocul anilor 30 când a scris uvertura și a fost exact cu 100 de ani înainte de Glière (în 1808).

Da, bună strategie. Și când le pui împreună îți spui, trebuie să se fi cunoscut cumva cei doi… Dar ceea ce arată este că Glière avea un foarte ascuțit simț al tradiției și prin Taneev, care l-a învățat tradiția, avea și un mare simț al melodiei. Ca Ceaikovsky. Taneeav nu avea acest talent, el construia foarte bine, dar temele și melodiile lui nu sunt atât de memorabile ca ale lui Ceaikovsky. Poate de aceea nu este cântat așa de des.

Sunt chiar bucuros că orchestra a primit bine simfonia, pentru că e foarte greu de cântat, o mulțime de note mai ales la coarde, într-un tempo foarte rapid și prin toate tonalitățile. Și se descurcă foarte bine. Da, mai avem o zi. Și da, orchestra fiind mai tânără este o altă deschidere față de lucrări noi necunoscute. Și este nevoie de timp pentru orchstră, să abordeze o simfonie de 45 de minute, să intre în minte și să știe ce trebuie să audă, ce armonii sunt. Și o fac foarte bine. Sunt surprins pozitiv.

Ne poți spune dacă ai recunoscut sunetul specific al orchestrei de coarde, despre care s-a vorbit înainte că ar fi particular aici.

Da, cu siguranță, coardele au ceva… nu știu dacă se cheamă școala rusă, dar au acest sunet plin și cald, ei cântă foarte omogen împreună și chiar dacă nu este o orchestră cu 14 prime violine și 12 violoncele dar chiar și acest grup mai mic cu 6 cello și 10 sau 12 violine I au un sunet destul de voluminos pe care este minunat să-l asculți. Singurul regret este că noua sală nu este gata.

Răbdare, va fi data viitoare.

Da, la Casa Studenților instrumentele de suflat din lemn stau atât de departe în spate, după cortină, ș ie foarte greu să obții un sunet echilibrat.

Cel puțin repetați în aceeași sală unde are loc și concertul.

Adevărat, dar totuși nu e un avantaj pentru orchestră și sunt sigur că odată ajunși înapoi în sala lor, care să sperăm că va avea o acustică bună, vor fi și mai împreună și se vor auzi mai bine unii pe alții și orchestra va înflori, sunt sigur.

Despre mine? Da, în timpul pandemiei timp de un an nu s-a întâmplat nimic, ca peste tot, da, au fost câteva concerte fără public. Dar pentru mine asta a deschis o nouă ușă, pentru că s-a înregistrat în continuare muzică de film. Avem în Viena o scenă de muzică de film, se numește Synchron Stage, și este una din cele trei cele mai mari scene de muzică de film din lume, alături de Abbey Road Studios din Londra și cele de la Los Angeles. Și pentru că sala e atât de mare, peste 500 m2, puteam sta destul de departe unii de alții și am putut înregistra în timpul pandemiei. Și ei căutau un dirijor, cu celălalt avuseseră niște neînțelegeri. Și am acceptat, am înregistrat de atunci o mulțime de muzică de film pentru jocuri video, pentru……Și pentru muzica pentru jocuri video sunt o mulțime de bani, pentru un singur joc plătesc compozitorul să facă cam 6 ore de muzică. Pentru o orchestră uriașă, de 100 sau 120 de muzicieni. Și este ca și Șostakovici sau Prokofiev, sunt compozitori foarte buni. Nu joc jocuri video, dar oamenii mi-au spus că este într-adevăr soundul unor orchestre mari, sigur că sunt reguli diferite, pentru că într-un joc poți alege direcții diferite, trebuie să ai citire laterală, pentru că muzica se schimbă foarte repede, dar e foarte provocator și distractiv. Sunt peste tot click-uri și trebuie să cânți perfect la timp, și e un antrenament doarte bun pentru muzicieni și pentru mine, totul trebuie făcut foarte repede, compozitorii din Los Angeles stau pe zoom și totul trebuie să fie perfect tot timpul. Așa că sunt obișnuit să lucrez foarte repede, și aici îmi place să fiu rapid, dar nu e un obicei aici, oamenii sunt obișnuiți să aibă timp și să vorbească mult, dar eu sutn obișnuit să spun ce să facă și gata. Așa că e o foarte bună școală cumva.

Altfel, am propriul ansamblu de muzică contemporană la Viena, se numște Kontrapunkte https://www.kontrapunkte.at/ și l-am preluat de 5-6 ani. Avem câte 5 concerte pe an la Musikverein. Și pot alege programele care îmi plac. Urmărim procesul de compoziție din sec 20 și 21. Ne ducem până la Stravinsky, Milhaud, Arnold Bax.

Ești în apele tale proprii

Am schimbat puțin, da, am cântat o mulțime de muzică contemproană de compozitori austrieci, de care m-am cam plictisit, pentru că nu mai sunt așa buni (ca altădată). Știu o mulțime de piese din toată lumea – America de Sud, Australia, Rusia, din sec. 20, care sunt uitate și nu se cântă și cred că avem succes, oamenii sunt foarte interesați și îi ghidez pe parcursul programului, le vorbesc puțin, le spun povești, da, oamenii au nevoie de povești, așa că ne distrăm.

Mă bucur, sunt vești foarte bune despre tine. Îți doresc un concert foarte bun.

Îmi place să fiu aici și sunt sigur că va fi un concert bun. Și oamenilor nu trebuie să le fie frică de numele Glière, nu e muzică modernă

Numele sună francez. Din cauza accentului.

Daniela Vlad

