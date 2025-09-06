6 septembrie, de la 18.03 Filarmonica Moldova în Festivalul Enescu la Iași, în Univers Muzical cu Daniela Vlad
Filarmonica Moldova în Festivalul Enescu la Iași JIŘÍ ROŽEŇ dirijor / RĂZVAN POPOVICI violă Stan Golestan Arioso și Allegro de concert (orchestrație de Flaviu Mogoșan) George Enescu Piesă de concert pentru violă și pian (aranjament pentru orchestră de Mihail Secichin) George Enescu Simfonia nr. 2 în la major op. 17 Vă invităm să ascultați detalii, interviuri și scurte audiții
Publicat de dvlad, 6 septembrie 2025, 16:05