6 septembrie, de la 18.03 Filarmonica Moldova în Festivalul Enescu la Iași, în Univers Muzical cu Daniela Vlad

Filarmonica Moldova în Festivalul Enescu la Iași JIŘÍ ROŽEŇ dirijor / RĂZVAN POPOVICI violă Stan Golestan Arioso și Allegro de concert (orchestrație de Flaviu Mogoșan) George Enescu Piesă de concert pentru violă și pian (aranjament pentru orchestră de Mihail Secichin) George Enescu Simfonia nr. 2 în la major op. 17 Vă invităm să ascultați detalii, interviuri și scurte audiții

Publicat de dvlad, 6 septembrie 2025, 16:05


Bisul Concertului, alături de violonista Teodora Stoica, prim concertmaestru al Orchestrei Filarmonicii Moldova

 

Solistul concertului, violistul Răzvan Popovici, susținut de membrii partidei de violă ai Orchestrei Filarmonicii Moldova

Sinatra Tribute la Iași, cu Daniel Cacija și Big Band-ul LM Jazz Unit! Cum a fost?…
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 2 iulie 2025, 18:20

Daniel cânta standarde de jazz la Ljubliana, când l-a ascultat Liviu prima oară. I-a plăcut atât de mult, încât s-a dus să-l cunoască și...

(VIDEO LIVE) Festivalul Național „AMA Music Star” – ediţia a II-a, 28-29 iunie 2025
Evenimente Radio Iaşi vineri, 27 iunie 2025, 09:53

  Acest eveniment se desfășoară în frumoasa sală de festivități a Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași....

IAȘI (AUDIO) Tribut FRANK SINATRA cu Daniel Cacija și Big Bandul Liviu Mărculescu 28 iunie, Casa Studenților
Evenimente Radio Iaşi marți, 24 iunie 2025, 14:43

Pe 28 iunie, proiectul Frank Sinatra Tribute îl aduce la Iași pe Daniel Cacjia din Germania, într-un spectacol nostalgic și totodată de...

(AUDIO) 22 iunie, 18:03-20:00, trombonistul Liviu Mărculescu, invitat la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Evenimente Radio Iaşi sâmbătă, 21 iunie 2025, 19:40

Liviu Mărculescu este un muzician complet, maestru al trombonului, compozitor, aranjor și un excelent organizator de evenimente, activitatea lui de...

Evenimente Radio Iaşi vineri, 20 iunie 2025, 19:11

Turneul Național Rapsodiile cu Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie ajunge în zona Moldovei

În fiecare an, Violonistul Alexandru TOMESCU, creatorul  Turneului Stradivarius, cel mai amplu și mai longeviv turneu de concerte din România,...

Evenimente Radio Iaşi duminică, 15 iunie 2025, 20:24

18 iunie, orele 18:00: CONCERTUL ABSOLVENȚILOR COLEGIULUI NAȚIONAL DE ARTE OCTAV BANCILA IASI 

                 CONCERTUL ABSOLVENȚILOR                 18 IUNIE 2025 ORA 18:00               SALA DE...

Evenimente Radio Iaşi marți, 10 iunie 2025, 13:16

VIDEO LIVE – Festivalul Internațional de Muzică Ușoară și Populară „Armonii pe coline ieșene” – 14-15 iunie 2025

Transmitem de la Iași, din capitala Moldovei, prima ediţie a Festivalului Internațional de Muzică Ușoară și Populară „Armonii pe coline...

Evenimente Radio Iaşi vineri, 30 mai 2025, 17:42

Iași, 30 mai, 19:00 Violonistul Remus Azoiței și Orchestra Filarmonicii Moldova, sub bagheta lui Vlad Vizireanu

