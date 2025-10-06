ConnectED 3.2 – un eveniment educațional inedit pentru elevi, părinți și profesori, pe 18 octombrie la Iași

Ascultă Radio România Iași Live
6 octombrie 2025


Asociația PISC – PROFESORII INOVEAZĂ ȘCOALA dă startul unei noi ediții a experienței educaționale interactive ConnectED 3.2!

Pe 18 octombrie 2025, la Hotel Ramada din Iași, elevi, părinți și profesori sunt invitați să exploreze alături de speakeri dedicați cum ar putea arăta educația viitorului, unde inteligența artificială deschide oportunități pentru schimbări majore de paradigmă.

ConnectED 3.2 este mai mult decât o conferință sau un eveniment educațional, este un spațiu de dialog autentic, cu idei curajoase și ateliere practice, toate având ca scop descoperirea și integrarea temei de anul acesta – inteligența artificială – în procesul educațional. Programul este gândit să răspundă nevoilor fiecărui participant, cu paneluri dinamice și sesiuni interactive, cu ateliere concepute pentru fiecare categorie de participanți.

La eveniment sunt așteptați elevi, părinți și profesori deopotrivă. Printre invitați se numără experți și profesioniști de top, precum Ioana Avădani (Președintele boardului Centrului pentru Jurnalism Independent), Bogdan Rațiu (Profesor Merito), Doru Căstăian (profesor Merito), Julia Nagy (jurnalistă, Europa FM), Ruxandra Bucevschi (fondatoare Twinkle Star), Antoaneta Luchian (profesor Merito, fondatoare MEMIS), Eugen Bușoiu (fondator al comunității Iași AI), Liviu Măgurianu (Coordonator de programe în cadrul Organizației Salvați Copiii), Mirela Țibu (mentor echipe de robotică LIIS), Adriana Antohi (psihoterapeut în formare, fondatoarea centrului Profressio) și alți specialiști. În acest an, în premieră, avem și un invitat internațional, Andreas Galanos (membru al Grupului de lucru al Centrului European pentru Educație Digitală, profesor implicat în numeroase proiecte educaționale inovatoare, la nivel european),

Programul evenimentului include numeroase activități interactive dedicate fiecărei categorii de public. Printre acestea se numără: Panel pentru părinți și profesori: „Educația în era inteligenței artificiale” (10:00 – 11:45), Atelier pentru elevi: „Tu, AI și meseriile de mâine” (10:00 – 11:45), Sesiune interactivă părinți & elevi: „Eu, ai mei și ChatGPT: un dialog despre generații” cu Doru Căstăian (14:30 – 16:00), Atelier pentru profesori: „Modalități de comunicare a științei sub influența AI și a percepției sociale” cu Bogdan Rațiu (14:30 – 16:00).

Lista completă de invitați și agenda detaliată sunt disponibile pe site-ul oficial https://connected3.ro/ , de unde se pot solicita și invitații.

Asociația PISC – PROFESORII INOVEAZĂ ȘCOALA își propune să susțină inițiative inovatoare, colaborative și relevante în educație, pentru fiecare categorie de public – elevi, părinți, profesori. Fondată de trei profesioniste dedicate – Anamaria Ghiban, Cristina Mocanu și Daniela Anghelescu – PISC reunește experiența vastă a acestora în domeniul educației, formării și dezvoltării profesionale. Prin toate activitățile sale, Asociația PISC promovează implicarea activă a profesorilor, elevilor și părinților în tot ceea ce ar putea să însemne un viitor educațional mai bun.


Prof. dr. Anamaria Ghiban
Cofondatoare Asociația PISC

