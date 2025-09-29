Viața romilor din Ivești, Galați – trecut și prezent – temă a emisiunii Viața Romilor de luni, 29 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 09:41

În ediția de astăzi a emisiunii Viața Romilor, facem popas în comuna Ivești din județul Galați.

Concret, stăm de vorbă cu Marcel Gheoca, primarul comunei Ivești și Cezar Stănescu, președinte al Partidei Romilor „Pro Europa” din Comuna Ivești, județul Galați.

Întâi de toate, creionăm un tablou al comunei.

Comuna Ivești este aşezată în partea de sud vest a judeţului Galaţi, de-a lungul soselei D.N. 25, la 53 km de municipiul Galaţi şi 18 km de municipiul Tecuci. Se învecinează la nord cu Umbrăreşti, la sud cu Lieşti, la est cu Griviţa şi la vest cu râul Siret, graniţa cu judeţul Vrancea. Comuna Iveşti este situată în zona de câmpie, pe partea stângă a râului Bârlad care străbate comuna de la nord la sud. Prima atestare documentară a comunei Iveşti, datează de la 15 iulie 1448 şi este reprezentată de documentul eliberat de catre domnitorul Petru al II-lea Muşat, care acorda drept moşie lui Cernat Ploscarul, satul Blajari – actualul cartier Blăjerii de Jos. Ulterior sunt menţionate satele Buceşti (1548) şi Diecheni (1658). La 13 octombrie 1856 a luat fiinţă Târgul Iveşti – unul din cele 90 de oraşe şi târguri ale ţării la acea vreme, informații pe care le găsim pe siteul comunei.

Stăm de vorbă, pentru început, cu Marcel Ghioca, edilul șef al comunei Ivești, cel care ne descrie comunitatea pe care o păstorește, cu accent pe proiectele implementate în ultima perioadă în comună. Viața romilor din Ivești, cu plusuri și minusuri, alt subiect al dialogului.

În ediția de astăzi, după cum bine știți din incipit, facem popas acasă la etnicii romi din Comuna Ivești, județul Galați. Până la finalul emisiunii, stăm de vorbă cu Cezar Stănescu, președinte al Partidei Romilor „Pro Europa” din comuna Ivești. Cezar Stănescu este liderul romilor din Ivești, iar în următoarele minute ne vorbește despre numărul etnicilor din comună și despre ocupațiile acestora; actul educațional, o altă temă a dialogului.

Cezar Stănescu ne vorbește și despre copiii domniei sale, aceștia fiind atașați de școală, ca drept dovadă că au pășit din comunitate spre școli de la centru.

Mai aflăm de la Cezar Stănescu, președinte al Partidei Romilor „Pro Europa” din comuna Ivești, detalii despre comunicarea dintre romi și reprezentanții actului amdinistrativ din comună; comunicarea dintre domnia sa și reprezentanții Instituției Prefectului Județului Galați, un alt subiect al dialogului. Mai toți etnicii romi din Ivești sunt creștini ortodocși, dar întâlnim și adepți ai cultului creștin penticostal.

Facem popas, în ediția de astăzi a emisiunii noastre acasă la romii din comuna Ivești, județul Galați. Revenim la dialogul cu Cezar Stănescu, președinte al Partidei Romilor „Pro Europa” din comuna Ivești.

Din ultima secvență audio pe care o postăm din dialogul cu Cezar Stănescu, aflăm că pe etnicii romi din Ivești nu i-a tentat plecarea în străinătate; Cezar Stănescu ne vorbește și despre copilăria petrecută alături de tatăl său, iscusit meșter cazangiu, meserie pe care o practica în diverse colțuri ale țării, acolo unde altădată etnicii romi din Ivești făceau popas.

Aproape de final, pentru toți etnicii romi, interlocutorul nostru are un mesaj.

Pentru că în ediția de astăzi a emisiunii noastre, pe lângă alte teme de interes, am vorbit și despre educația copiilor de etnie romă din Ivești, închei prin câteva cuvinte care aparțin filozofului grec Aristotel: „Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce”; „Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe”.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de luni, 29 SEPTEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Viața Romilor.

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN