Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a conferit titlul de Doctor Honoris Causa scriitoarei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 27 MARTIE 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 05:17

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural (vineri, 27 martie 2026, h 20:30) relatăm de la decernarea titlului de Doctor Homoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academieri Române. Manifestarea s-a desfășurat în ziua de luni, 16 martie 2026, începând cu ora 14, în Sala Senatului. Înaintea evenimentului, doamna Ana Blandiana avea să declare că „simt întâmplarea de azi ca ieșită din comun”, arătându-se emoționată.

În ziua de marți, 17 martie 2026, începând cu ora 17, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, scriitoarea Ana Blandiana avea să susțină conferința Poezie și proză sau despre ce se vede în oglindă, prelegere despre care, pe scurt, precizează…

Stimați prieteni, doamna Ana Blandiana ne-a vorbit și despre Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, realizat și administrat de Fundația Academia Civică.

Memorialul este format din Muzeul de la Sighet și din Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului. Fondatori ai Memorialului sunt Ana Blandiana și Romulus Rusan.

Despre Muzeul de la Sighet, scriitoarea Ana Blandiana avea să ne precizeze că „s-a întâmplat mult, mult peste ce am visat noi. A fost o minune că am reușit, pornind fără niciun ban, să terminăm un proiect de câteva milioane de euro”.

Pe lângă aceste teme, doamna Ana Blandiana se arată împăcată în suflet că elevii studiază în programa școlară „represiunea comunistă”, știut fiind faptul că începând cu anul școlar 2025-2026, „Istoria Comunismului în România” a devenit disciplină obligatorie pentru elevii de clasa a XII-a, zi, și a XIII-a, seral/frecvență redusă.

Dragi prieteni, imediat după dialogul cu doamna Ana Blandiana, am stat de vorbă cu domnul profesor, specialist în Științe Economice, Liviu-George Maha, rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cel care în contextul evenimentului de față, avea să suțină „tinerii, studenții noștri și noi cu toții avem nevoie de repere, avem nevoie de exemple și doamna Ana Blandiana este un astfel de model, de verticalitate, de curaj. Este ceea ce au nevoie tinerii de astăzi pentru a vedea pe ce se construiește o viață dedicată valorilor, democrației, statului de drept și perfomanței pe toate planurile”.

În cele ce urmează, vă invităm să urmăriți discursul rostit de către doamna Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române, cu prilejul primirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ana Blandiana precizează că „este o recunoaștere către întregul șir de personalități care au făcut ca Iașul să fie capitala culturală a țării”, pentru a ajunge la concluzia că „la Iași m-am simțit întotdeauna bine, pentru că este un loc în care oamenii se poartă ca și când ar fi în stare să aducă o veste mai bună. Sper din toată inima că ceea ce simt este adevărat și vă mulțumesc. Sunt emoționată pentru ceea ce ați făcut pentru mine”.

După încheierea festivității de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române, am invitat la dialog pe scriitorul Lucian Vasiliu, cel care în câteva minute a scos în evidență șirul de personalități care au clădit și clădesc identitatea culturii românești în lume, susținând despre Ana Blandiana că „este o personalitate incontestabilă pe toate meridianele lumii”, temă a unei viitoare ediții a emisiunii Dialog intercultural.

Referitor la acele prezentate, conchidem din Laudațio în onoarea scriitoarei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române, Laudațio rostit de către doamna conferențiar universitar, doctor în Filologie, Livia Iacob de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, director al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: „Opera culturală a doamnei Ana Blandiana trebuie privită drept o panoramă relevantă a deceniilor noastre, o radiografie scrisă în rugăciune. Domnia sa ne-a împărtășit cu nobilă, maiestuoasă generozitate pagini despre copilărie și amintirile ei (duioase sau crude, cu bunica, mama, tatăl percheziționat, deportat în Băragan), a scris despre delațiuni, umilință și suferințe, despre entuziasm, candoare și deziluzie, despre munca pe șantier în Clujul proletarizat, despre mirabila bursă în SUA și Premiul Herder, despre o audiență istorică la Suzana Gâdea, despre întâlnirile magice cu Mircea Eliade și cu Emil Cioran, despre exil, diasporă, migrație, despre cutremurul din 1977, despre George Ivașcu (student al Universității ieșene, în ani interbelici) și despre revista România literară. Sunt memorabile paginile care mărturisesc posterității despre frig, frică, foame, despre scrisoarea către Președintele Ceaușescu, despre radio Europa liberă, despre alegerile de la Uniunea Scriitorilor, despre Alianța Civică și disoluția PAC, despre PenClub, despre Memorialul Sighet și marii noștri deținuți politici, despre Eminescu, Corneliu Coposu, dar și despre Mozart”.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facebook)