Un program de predare a limbii, culturii și civilizației românești, într-o competiție organizată de BBC. Ana Maria Ivanov, profesoară implicată în proiect, la „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (10.08.2025)

Publicat de hdaraban, 13 august 2025, 16:27

Un program de predare a limbii, istoriei și elementelor de cultură românească este într-o competiție pe care o realizează BBC și care are legătură directă cu proiecte cu impact în comunitățile unde sunt desfășurate.

Inițiativa este implementată în Insula Jersey, cea mai mare din Canalul Mânecii, teritoriu cu un statut special în relația cu Marea Britanie.

Proiectul românesc a început în 2024 și se bucură de succes, asta și datorită pasiunii dedicării pe care dau dovadă, doamnele ce coordonează inițiativa. Una dintre ele este Ana Maria Ivanov. Într-un interviu la „Weekend cu prieteni”, invitata lui Horia Daraban a oferit coordonatele inițiativei care se bucură de participarea a aproximativ 90 de copii de diferite vârste.

Deși sunt provocări, spune doamna profesoară, lucrurile decurg bine, cu rezultate observabile, asta și datorită implicării celor mici și a părinților lor.

Legat de justificări pentru aceste întâlniri, An Maria Ivanov precizează că „este un mix între a păstra tradiția, a păstra rădăcinile și a le duce mai departe și o dorință pe care fiecare dintre noi o are de a se întoarce acasă și de a fi alături de cei dragi.”

Ana Maria Ivanov: Programul nostru se desfășoară din anul 2024 și avem înscriși, la momentul de față, 90 de copii născuți sau nu pe insula Jersey, dar care provin din familii atât de origine română cât și mixte. Este un program pe care noi dorim să-l implementăm pe această insulă și pentru copii din alte comunități.

Horia Daraban: Proiectul este legat și de ceea ce propun, realizează autoritățile de la București, tocmai în ideea întâlnirii cu comunitățile de români din diferite țări, unde sunt acestea.

Ana Maria Ivanov: Da, proiectul a început în anul 2015, un curs de limbă, cultură și civilizație românească fiind o importantă parte a activității Institutului Limbii Române și are ca scop promovarea limbii, culturii și civilizației române. Noi ne-am alăturat anul trecut. Ne bucurăm de succes și asta datorită implicării părinților, copiilor și echipei din București coordonate de doamna Teodora Daiana Cuibuș.

Horia Daraban: A fost greu să porniți la drum cu acest proiect?

Ana Maria Ivanov: Pașii au fost mici la început, dar susținerea părinților a fost absolut minunată și ne bucurăm de faptul că această nominalizare la premiu vine din partea unor părinți ai căror copii fac parte din programul nostru.

Horia Daraban: Putem spune, întâlnirile cu cei mici au loc sâmbăta. Mai exact, cum se desfășoară?

Ana Maria Ivanov: Deși se numește școala românească, noi, într-adevăr, urmăm pașii unui material pe care noi îl primim din România, dar îl adaptăm în funcție de fiecare nivel. Avem în jur de 90 de copii, 6 grupe. Cursurile, într-adevăr, se desfășoară sâmbăta și avem partea scrisă, partea de comunicare, partea de joacă, învățăm prin cântece, prin poezii, adaptăm în funcție de fiecare grupă și nivel învățare a limbii române; asta, pentru că avem copii de la 3 ani, care nu vorbesc limba română absolut deloc, și avem copii care au fost născuți în România și au venit ulterior pe insulă și nivelul lor este, bineînțeles, un pic mai ridicat și atunci noi, ca profesori, trebuie să adaptăm acest material în funcție de fiecare copil în parte.

Horia Daraban: Școala românească din insula Jersey, din Canalul Mânecii, la un an de la începerea proiectului, care sunt rezultatele până în momentul de față, sunt observabile?

Ana Maria Ivanov: Să știți că da, sunt observabile. Am avut plăcerea să discutăm în primul rând cu părinții și discutăm în mod frecvent cu părinții pentru a le cere feedback în ceea ce privește evoluția copiilor, iar noi putem deja să observăm că, atunci când ne întâlnim pe stradă cu copii, pentru că este o insulă mică și aici te întâlnești destul de des, să ni se vorbească în limba română, ceea ce este absolut minunat.

Horia Daraban: Cine convinge pe cine, doamna Ivanov? Copiii pe părinți sau adulții pe cei mici în ideea venirii la cursurile de limbă și civilizație românească?

Ana Maria Ivanov: Din fericire, cum știți, noi românii, avem un spirit foarte bun de a convinge prin lucruri plăcute și atunci este o colaborare tot timpul între adulți și copii.

Avem copii care au venit de la început un pic mai greu, pentru că nu știau despre ce se întâmplă și acum vin cu plăcere foarte, foarte mare și au dus vorba mai departe. Avem părinți care au venit destul de reticenți la început și care, la fel, au dus vorba mai departe. Este o muncă în colaborare și atunci ne bucurăm de faptul că ei vin alături de noi în fiecare sâmbătă, pentru că nu este ușor să îți rupi din timpul tău sâmbăta și faptul că sunt acolo în fiecare sâmbătă pentru două ore ne face să ne simțim mândre, pe mine și pe colegele mele, și le mulțumesc pe această cale, pentru că își dedică timpul și doresc ca viitorul copiilor lor să includă limba română și tradițiile și cultura și tot ceea ce înseamnă România pentru fiecare dintre noi.

Horia Daraban: În ideea a ceea ce ați spus dumneavoastră, doamna Ivanov, vreau să vă provoc. Până la urmă, este un gest disperat pentru păstrarea identității sau este vorba despre speranță în ideea întoarcerii acasă la un moment dat?

Ana Maria Ivanov: Pentru noi, cred că este un mix între acestea două. Noi avem copii care au spus că, la un moment dat, își doresc să se întoarcă acasă, să facă școala acolo, universitatea și, de ce nu, să lucreze în România. Avem familii care sunt aici pe insulă și care au spus „eu voi sta o perioadă de timp și mă voi întoarce la familia mea de acasă.” Noi ne dorim să păstrăm cultura și civilizația românească și să o ducem mai departe. Este un mix între a păstra tradiția, a păstra rădăcinile și a le duce mai departe și o dorință pe care fiecare dintre noi o are de a se întoarce acasă și de a fi alături de cei dragi.

Horia Daraban: Am vorbit despre cursurile pe care le țineți dumneavoastră pentru copiii din insula Jersey. Vă propun să oferim și câteva repere legate de comunitatea românească din acest teritoriu. Cum a evoluat? Care este dimensiunea acestei comunități?

Ana Maria Ivanov: În momentul de față, suntem aproximativ 2000 de români pe această insulă. Ne bucurăm de un statut foarte bun pentru că suntem oameni foarte muncitori, suntem oameni foarte dedicați, suntem oameni cinstiți și curați la suflet și am fost primiți bine și suntem primiți bine în fiecare zi. Este o bucurie să facem parte din populația acestei insule, pentru că am venit cu România în suflet, o ducem mai departe, le-am prezentat-o așa cum este, frumoasă și bună și pentru că suntem oameni cinstiți și muncitori, ei ne-au primit cu brațele deschise.

Horia Daraban: În ce domenii activează românii din insulă?

Ana Maria Ivanov: În domenii precum financiar, avem chiar o reprezentantă care este deputat în Jersey, Raluca Covaci. În domeniul educației, avem foarte mulți profesori și asistenți în școli, magazine, în domeniul turistic. Da, pot să spun că suntem parte foarte, foarte activă a acestei comunități.

Horia Daraban: N-aș vrea să ocolim ceea ce spuneam în introducere legat de statutul Insulei Jersey, un statut special în relația cu Regatul Unit.

Ana Maria Ivanov: Noi facem parte din insulele Canalului Mânecii, avem un statut special față de Regatul Unit al Marii Britanii, noi avem guvernul nostru propriu și moneda noastră proprie, care nu poate fi folosită în Anglia, dar invers, noi putem folosi lirele pe care ei le au. Este cea mai mare dintre insulele Canalului Mâneci, se numește Crown Dependency, face parte din Marea Britanie, dar nu ține ca și legislație de ea.

Horia Daraban: Și, plecând de la formulările ce vizează statutul insulei Jersey, în cazul dumneavoastră, ați ales insula sau insula v-a ales pe dumneavoastră?

Ana Maria Ivanov: În cazul meu, soțul meu a ales insula prin prisma unor prieteni care erau deja aici. Eu și fetițele mele am venit la un an după ce a venit el, fetițele mele sunt născute în România, acum 10 ani am venit. Da, insula ne-a ales pe noi și, din fericire, ne-a primit cu brațele deschise.

Acum da, putem să spunem că este a doua casă și sperăm în continuare să aducem lucrurile bune din România aici pentru a deschide ochii celor care locuiesc aici pentru a vizita România.

Horia Daraban: S-a schimbat percepția față de țara natală, odată plecată din România?

Ana Maria Ivanov: Știți ce se schimbă în fiecare zi? Dorul, dorul de casă crește. Deși casa noastră este aici acum și viața noastră este aici, cei dragi au rămas acasă și pentru noi România rămâne în suflet.

Noi încercăm să ținem legătura foarte, foarte des cu cei de acasă și cu țara în sine. Mergem destul de des, vacanțele ni le petrecem în România, tocmai pentru a păstra legătura copiilor noștri cu țara, cu limba, cu tradiția, cu tot ceea ce este frumos acolo.

Horia Daraban: Pentru că am spus de această competiție pe care o organizează BBC, rezultatele când vor fi date?

Ana Maria Ivanov: Undeva, în septembrie, vom afla dacă am câștigat sau nu, dar indiferent de rezultat, pentru noi este o mândrie și este un semn de recunoaștere a muncii noastre, ceea ce este mult mai important decât orice premiu.

Horia Daraban: În încheierea dialogului nostru, doamna Ivanov, un gând pentru românii oriunde s-ar afla ei, gând care, evident, să plece din sânul comunității românești din insula Jersey. Așadar?

Ana Maria Ivanov: Noi, cei de aici, de pe insula Jersey, deși suntem o comunitate mică, vă transmitem toate cele bune, vă dorim să vă bucurați de a fi români oriunde v-ați afla, să nu uitați de unde ați plecat, să nu uitați unde strămoșii voștri și-au petrecut clipele și să reveniți cu drag acasă, cu inima deschisă, pentru că România este frumoasă, România are lucruri foarte bune de arătat lumii și noi, românii, trebuie să dovedim că, într-adevăr, România ne rămâne în suflet, indiferent unde viața ne duce.

Sursa foto: facebook.com / RCJ- Romanian Classes in Jersey