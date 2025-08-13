Târgul Olarilor. Iași – 55, coord. academician Ion H. Ciubotaru, în prezentarea Ioanei Repciuc, doctor în Filologie – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 14 AUGUST 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 10:42

În una din edițiile trecute a emisiunii Tradiții, am difuzat de la prezentarea cărții Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus de documente (Editura Presa Bună, Iași, 2025) discursul integral al domnului academician Ion H. Ciubotaru, coordonator al cercetării.

Cartea a fost lansată, la Iași, nu demult, în Sala „Petru Caraman” din incinta Muzeului Etnografic al Moldovei, Palatul Culturii.

În ediția de astăzi, difuzăm două interviuri pe care le-am realizat înaintea evenimentului, dialoguri cu Victor Munteanu, director al Muzeului Etnografic al Moldovei și Ioana Repciuc, doctor în Filologie, de la Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Subiectul celor două dialoguri: cercetarea Târgul Olarilor. Iași – 55.

Apoi, până la finalul emisiunii difuzăm discursul integral al Ioanei Repciuc, doctor în Filologie, cea care ne prezintă într-un mod aparte cercetarea Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus de documente, cu accent pe textele și subiectele reflectate în conținutul acestora.

Studiile din volum sunt semnate de către academicianul Ion H. Ciubotaru, profesor universitar, doctor în Filologie; de etnolog Corina Mihăescu, cercetător principal, gradul I la Institutul de Etnologie „Constantin Brăiloiu” din București și doamna Silvia Ciubotaru, doctor în Filologie, cercetător principal gradul I la Institutul „Alexandru Philippidi” al Academiei Române, Filiala Iași.

Stimați prieteni, în urma celor pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât să vă invit alături de noi, până la ora 22, pentru a urmări emisiunea Tradiții.

Dragi prieteni, după cum bine știți din incipitul postării, astăzi povestim despre volumul Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus de documente, carte care a fost lansată, la Iași, nu demult, în Sala „Petru Caraman” din incinta Muzeului Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova”.

Coordonator al cercetării este domnul academician Ion H. Ciubotaru, profesor universitar, doctor în Filologie.

Înaintea lansării de zilele trecute de la Iași, am invitat la dialog pe domnul Victor Munteanu, director al Muzeului Etnografic al Moldovei, cel care ne creionează o imagine generală a volumului.

Cartea valorifică documente etnologice din arhivele Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, Muzeului Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și Arhivei de Folclor a Moldovei și Bucovinei de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Dragi ascultători, înaintea lansării cercetării de zilele trecute – Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus de documente, coordonată de către academicianul ieșean Ion H. Ciubotaru, am stat de vorbă și cu Ioana Repciuc, doctor în Filologie, cercetător științific în cadrul Departamentului de Etnologie, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Până a asculta discursul în integralitatea lui din timpul prezentării cărții, difuzăm un scurt dialog cu Ioana Repciuc, cea care ne conturează o imagine de ansamblu a volumului Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus de documente (Editura Presa Bună, Iași, 2025).

Stimați prieteni, relatăm de la lansarea cărții Târgul olarilor Iași – 55. Comentarii și corpus de documente, cercetare coordonată de către academicianul ieșean Ion H. Ciubotaru, volum care a văzut lumina tiparului la Editura Presa Bună din Iași.

Cartea a fost lansată, la Iași, nu demult, în Sala „Petru Caraman” din incinta Muzeului Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova”.

Volumul a fost prezentat de către Ioana Repciuc, doctor în Filologie, cercetător științific în cadrul Departamentului de Etnologie, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Până la final, difuzăm discursul Ioanei Repciuc, cea care ne creionează o imagine completă a acestui important proiect editorial din piesajul culturii noastre populare.

Concret, aflăm amănunte despre istoricul Târgului Olarilor de la Iași, detalii surprinse în paginile volumului care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre.

Ioana Repciuc, doctor în Filologie, ne vorbește și despre calitățile (geolog, tehnolog, artist rafinat) pe care le au meșteri olari prezentați de către contributorii cercetării de față.

Prezentarea tipurilor de ceramică – neagră de tip dacic, inoxidantă; nesmălțuită, de tip roman; smălțuită cu influențe bizantine – cu accent pe zonele din țară în care se făureau (pe alocuri se făurește și astăzi) aceste tipuri de ceramică, dar și cu enumerarea meșterilor olari care făceau (pe alocuri făuresc și astăzi) vase specifice, alte teme despre care aflăm amănunte.

Stimați ascultători, vă reamintim că astăzi vorbim despre cercetarea Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus de documente, lucrare care a văzut lumina tiparului la Editura Presa Bună din Iași.

Coordonator al acesteia este academicianul ieșean Ion H. Ciubotaru.

Difuzăm, în ediția de astăzi a emisiunii noastre, discursul etnologului Ioana Repciuc, doctor în Filologie, Departamentul de Etnologie, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, cuvântare rostită cu prilejul lansării volumului Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus de documente.

În următoarele minute, aflăm mai multe informații despre vizunea etnologică asupra ceramicii, aceasta fiind conturată într-un mod deosebit de către autori în textele din volum; mai aflăm detalii despre rolul ritual al vasului pe care l-a avut în gospodăria tradițională, pe alocuri, și astăzi, mai putem vedea acest rol al vasului; utilizarea vaselor în medicina empirică sau folosirea acestora în ritualurile de secetă, alte subiecte pe care Ioana Repciuc, doctor în Filologie, le prezintă.

Legăturile dintre simbolurile de pe vase și ouăle încondeiate, altă temă despre care aflăm amănunte.

Conexiunea dintre ceramică și etnocoreologie, alt subiect pe care îl prezintă etnolog Ioana Repciuc, doctor în Filologie.

În următoarea secvență audio pe care o postăm, etnolog Ioana Repciuc ne vorbește despre studiul doamnei Silvia Ciubotaru, doctor în Filologie, Imaginea păsării în ceramica tradițională (paginile 58-73) și deducem cât de importantă este pasărea în riturile de trecere – naștere, nuntă, înmormântare-, dar din text mai aflăm că „atunci când murea un împărat roman, era slobozit un vultur care să-i înalțe sufletul la cer” (p. 60).

Mai aflăm detalii și despre un alt text semnat de către Corina Mihăescu, doctor în istorie, dedicat Familiei Vicșoreanu. Meșterul ceramist Victor Vicșoreanu „a creat o altă lume pe temeiul lumii reale, interpretând realitatea prin intermediul imaginilor artistice” (p. 97).

Subiectul ediției: cartea Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus de documente, volum apărut la Editura Presa Bună din Iași. Cartea a fost lansată la Iași, nu demult, în Sala „Petru Caraman” din incinta Muzeului Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Național „Moldova”. Coordonator al cercetării este domnul academician, profesor universitar, doctor în Filologie, Ion H. Ciubotaru.

Cartea a fost prezentată de către Ioana Repciuc, doctor în Filologie, de la Departamentul de Etnologie, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

Stimați prieteni, vă invit ca următoarea secvență audio pe care o postăm să o ascultați cu mare atenție, pentru că Ioana Repciuc, doctor în Filologie, ne vorbește despre alte teme pe care autorii le prezintă în studiile din volumul de față.

Dintre aceste teme amintim: tratarea relației dintre tradiție, inovație și creație; în contextul subiectului subliniat este ridicată întrebarea – cât de mult pot inova astăzi meșterii ceramiști? Aici, Ioana Repciuc amintește exemplul meșterului ceramist Ion Vicșoreanu, fiul lui Victor Vicșoreanu, cu trimitere la un alt text din carte, studiu semnat de către academicianul ieșean Ion H. Ciubotaru.

Ne sunt aduse în centrul atenției viața și activitatea meșterului ceramist Constantin Colibaba (Rădăuți, Suceava), cel care a creat un stil al său, stil pe care urmașii l-au continuat, meșter olar despre care academicianul ieșean Ion H. Ciubotaru ne spune „un nume intrat definitiv în istoria ceramicii românești tradiționale. Un nume cunoscut și prețuit astăzi de toți cei care au avut răgazul să-și oprească atenția asupra acestui univers fascinant, pe care îl reprezintă meșteșugul olăriei. Meșteșug? Artă? Cu siguranță și una și alta. Așa a fost gândită și așa a fost receptată întotdeauna aceasta străveche îndeletnicire” (p. 85).

Din ultima înregistrare pe care o postăm, de la Ioana Repciuc, doctor în Filologie, aflăm că volumul despre care am vorbit astăzi transmite foarte multă emoție; dacă-l citești cu atenție, efectiv te plimbi pe dealurile de unde aduceau mai ieri olarii lutul, le treci pragul casei, le cunoști familia, îi vezi lucrând la roată, asiști cu ei la tainele arsului vaselor iar, mai apoi îi întâlnești cu fața senină în Târgul Olarilor de la Hala Centrală sau din Dealul Copoului.

Toate acestea sunt doar câteva momente, pentru că academicianul ieșean Ion H. Ciubotaru i-a însoțit în mai toate etapele lutului – de la adusul acasă până la vinderea vaselor și nu este un proces ușor.

Deducem din volumul de față, după cum ne precizează Ioana Repciuc, doctor în Filologie, pe câte fronturi profesionale a lucrat de-a lungul zecilor de ani academicianul ieșean Ion H. Ciubotaru – Muzeul Etnografic al Moldovei, Palatul Culturii; Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română; Centrul Creației Populare Iași – și pentru a înțelege valoarea și imensitatea operei create se cuvine a vă recomanda cartea Vatra regăsită. Pagini memoriale, Editura Presa Bună, Iași, 2021.

Documentele fotografice din volum și importanța acestora, fotografii care-i suprind pe olari în diverse ipostaze, un alt subiect pe care-l prezintă Ioana Repciuc, doctor în Filologie.

Volumul se adresează fiecaruia dintre dumnevoastră – vizitatori ai CUCUTENI – 5000 sau colecționari, oameni iubitori de frumos, de tradiție, de identitate.

Referitor la cele prezentate, încheiem amintind de cei doi meșteri olari – Ion Diaconu din Tansa și Toader Nica din Poiana Delenilor, de lângă Hârlău, Iași – în memoria cărora, an de an, la CUCUTENI – 5000, Iași, sfârșitul lunii iunie, Parcul Copou, se acordă două premii (ceramică artistică și ceramică utilitară).

Despre Ion Diaconu, academicianul ieșean Ion H Ciubotaru, în volumul prezentat astăzi, ne spune: „Era un om sfios și foarte educat, așa cum vor fi fost străbunii săi îndepărtați diaconii. Știa multe și vorbea frumos, însă discreția ce îl caracteriza l-a împiedicat întotdeauna să spună ceva despre sine, despre arta a cărei valoare o cunoștea sub toate aspectele. Prin tot ceea ce a realizat, Ion Diaconu se numără printre cei mai de seamă olari ai țării. A asigurat centrului de ceramică de la Tansa un frumos renume, fără a se gândi vreodată la recunoștință sau recompense” (p. 15).

Despre Toader Nica, academicianul ieșean Ion H. Ciubotaru ne precizează : „Era un meșter neîntrecut în arderea vaselor, obținând o culoare compactă, rafinată, acel negru deschis până spre brumăriu, definitoriu, pentru ceramica de Poiana – Deleni. Nu o dată, moșcăile lui erau închistrite cu apă de var, desenele făcute cu paiul asemănându-se cu cele de pe ouăle de Paști. Ca și acestea, vorbeau despre drumurile celor plecați spre lumea drepților: calea rătăcită, cărarea pierdută, zigzagul, linia frântă și altele. Din când în când, lovea câte două oale una de alta, slobozind în jur sunete cristaline, deosebit de plăcute, care trezeau cumpărătorii din visare” (p. 41).

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus de documente, Editura Presa Bună, Iași, 2025