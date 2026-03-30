#StareaEducației (REPORTAJ) Iași: Conferința ”Educație pentru Sănătate și Echilibru” – semnal de alarmă tras de specialiști privind lipsa educației sanitare în rândul tinerilor

Publicat de andreeadaraban, 30 martie 2026, 11:21



În România, unde educația pentru sănătate are încă un rol secundar în școli, la Iași începe să prindă contur o abordare diferită.

Un consorțiu alcătuit din organizații neguvernamentale și instituții publice a inițiat o serie de conferințe pe teme medicale, adresate adolescenților, părinților și cadrelor didactice.

Primul eveniment, desfășurat sub titlul „Educație pentru sănătate și echilibru”, a avut loc pe 21 martie, la Palatul Braunstein. Un radioreportaj de Ioana Soreanu:

Reporter: La Palatul Braunstein din Iași s-a desfășurat recent Conferința ”Educație pentru Sănătate și Echilibru”. Evenimentul a fost organizat de cluburile Rotary din Iași în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Jutețean. Lipsa educației pentru sănătate în școli a devenit o problemă acută, iar organizatorii au invitat specialiști care să le ofere adolescenților, părinților și profesorilor prezenți informații corecte. Acest lucru a fost explicat de coordonatoarea evenimentului, Ecaterina Ruso:

Ecaterina Russo: Proiectul intitulat ”Educație pentru Sănătate și Echilibru”, este organizat de Rotary Club Iași. Este organizat în parteneriat cu toate celelalte cluburi Rotary din Iași și, bineînțeles, că domnul profesor Mircea Onofriescu a fost alături de mine în acest demers. Practic, suntem amândoi coordonatori de proiect și este în parteneriat și cu Inspectoratul Școlar Jutețean Iași, Muzeul Municipal Regina Maria Iași și Opera Națională Română Iași. Rolul nostru de rotarieni este de a identifica o nevoie reală și de a veni și cu soluția. Bineînțeles că cea mai mare lacună, din păcate, este educația pentru sănătate. Se întâmplă tot felul de lucruri, așa cum vedem și la știri și în mass media și cred că un astfel de eveniment poate ajuta foarte mult, astfel încât să avem viitorii tineri educați și echilibrați și sănătoși, bineînțeles. Evenimentul se adresează părinților, elevilor și cadrelor didactice, deoarece pot avea evenimente proprii în școli și pot prelua o informație verificată de la speakeri de top, informații dovedite științifice, pot prelua informații de aici și să le transmită mai departe elevilor care nu au reușit astăzi să participe.

Reporter: Profesor dotor Mircea Onofriescu, președinte de onoare al Societății Române de Obstetrică și Ginecologie, a atras atenția asupra lipsei de informare a tinerilor în ceea ce privește educația sanitară. Pe acest fond, a crescut consumul de tutun și alcool, precum și numărul cazurilor de diabet și obezitate. De asemenea, a crescut numărul mamelor minore. Anul trecut, la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iași au născut fete de 12, 13 și 14 ani. Dacă în urmă cu 10 ani, trei pătrimi dintre mamele minore care au născut la maternitatea ieșană proveneau din mediul rural, anul trecut trei pătrimi au fost din mediul urban. Aceste probleme ar putea fi corectate printr-o lege care să permită introducerea educației sanitare în școli, pentru copiii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, fără acordul părinților. Prof. dr. Mircea Onofriescu a precizat că Societatea Română de Medicină Preventivă pregătește un astfel de act normativ:

Mircea Onofriescu: Din nefericire, nivelul de educație sanitară în România este foarte scăzut și trebuie să afirm că nu numai a adolescenților, dar și a părinților și, indiscutabil, în primul rând, educația sanitară trebuie făcută în familie și, pe locul doi, în școală. Dar, constatându-se niște deficiențe majore legate de această situație, am considerat necesar să facem niște prelegeri de educație sanitară. Colegii noștri din multiple specialități, sunt multe lucruri de discutat și de prezentat adolescenților, dar proiectul, pe termen lung, și cel mai important, pe care l-am discutat și la București, unde a fost a doua Conferință națională a Societății de Medicină Preventivă, încercăm să facem o inițiativă legislativă ca educația sanitară să se facă în școli între 14 și 18 ani, fără avizul părinților. Este o situație care este întâlnită frecvent în multe țări europene, în care s-a constatat aceeași lipsă de educație sanitară și sunt mult mai atenți cu această pregătire a adolescenților, care prin informațiile din mass media, dar în special de pe rețelele sociale, primesc o multitudine de informații incorecte. Este un exces de consum de tutun, un exces de consum de băuturi alcoolice, sunt deficiențe mari în nutriția adolescenților și a populației. În general, există o epidemie de diabet, de obezitate, pentru că nu se face o suficientă mișcare și nu sunt respectate niște reguli de nutriție adecvate, deci sunt o multitudine de aspecte de menționat. România este pe primul loc ca număr de nașteri de mame minore. Anul trecut, în Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iași, care este cea mai mare și cea mai bună maternitate din România, au născut fetițe de 12 ani, au născut fetițe de 13 și 14 ani. Sunt niște tragedii la care noi participăm. Au fost fetițe de 17 ani care au născut pentru a doua oară. Și marea tragedie, datele statistice confirmă faptul că anul trecut, în 2025, trei pătrimi din mamele minore care au născut la Maternitatea din Iași au fost din mediul urban. În urmă cu 10 ani, trei pătrimi erau din mediul rural, dar acum totul s-a schimbat datorită excesului de pornografie și de informații absolut incorecte care sunt pe rețelele de socializare.

Reporter: Părinții care au participat la eveniment alături de copii au apreciat inițiativa și au admis că au nevoie de sprijinul specialiștilor pentru a avea acces la informațiile bazate pe fundament științific.

Părinte: Sunt de acord cu astfel de evenimente și cu prezența părintelui și a copilului la astfel de evenimente în prezența specialiștilor, pentru că este importantă sursa de informare a acestor copii și este important ca aceste evenimente să fie organizate cu specialiști, care să le ofere o informație valabilă, reală, bazată pe dovezi științifice, și nu pe informații mai puțin dovedite. Familia nu are de unde să aibă toate informațiile și atunci specialiștii pot face un pas către noi, către părinți, către elevi, în cadrul școlii, către profesori, pentru că ei sunt alături de copii permanent și împreună cred că putem să facem ca generațiile care vin să fie mai informate și să-și aleagă cu discernământ sursele de informare.

Reporter: De asemenea, adolescenții sunt deschiși către astfel de inițiative, mai ales că în lipsa acestora și a educației sanitare în școli, principala sursă de informare rămână internetul.

Adolescentă: Copiii, cum a spus și mama mea, ar trebui să se informeze și ar trebui să știe ce se întâmplă și au nevoie de cineva care să le spună.

Reporter: În lipsa unor astfel de evenimente sau în lipsa orelor de educație sanitară la școală, de unde vă luați informațiile acestea?

Adolescentă: De pe internet, poate, pentru că acum copiii stau foarte mult pe diferite aplicații.

Reporter: Pe viitor vor mai avea loc astfel de evenimente, pentru ca tinerii și părinții lor să devină conștienți de pericolele informațiilor preluate din medii necontrolate și, totodată, să aibă acces la educație sanitară de calitate.

(FOTO/ Ioana Soreanu)