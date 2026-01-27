#StareaEducației (INTERVIU) ReflectORplay, primul festival național de teatru multidisciplinar pentru tineri, organizat de liceeni, va avea loc, la Iași, în vara acestui an

Publicat de andreeadaraban, 27 ianuarie 2026, 12:17

Iașiul va avea din vara anului 2026 un festival de teatru dedicat tinerilor din întreaga țară. ReflectORplay este proiectul care umple un gol important din peisajul cultural al orașului. Festivalul se va desfășura pe parcursul a cinci zile, în luna iulie, și va reuni aproximativ 90 de participanți și 100 de voluntari locali, propunând un cadru complex de dezvoltare personală și artistică prin spectacole de teatru, reprezentații ale trupelor participante sau ateliere multidisciplinare. Cu o puternică dimensiune educațională, dar și de responsabilitate socială, ReflectORplay își deschide porțile și către copiii din medii cu acces limitat la cultură, dar și către publicul larg prin activități outdoor, destinate ieșenilor de toate vârstele.

Despre ideea acestui festival și despre impactul pe care îl poate avea asupra comunității locale, a discutat colega noastră, Andreea Daraban, cu Diana Roman, actriță la Teatrul Național din Iași, președinte al Asociației Culturale ”Artwork Atelier”. Diana nu a venit singură, ci însoțită de trei tineri, membri ai trupei de teatru Artwork. Este vorba despre Maria Oglinzeanu, Emanuel Toma și Simon Vlad.

Andreea Daraban: Cum a apărut ideea acestui festival ReflectORplay și ce ascunde numele acestuia? E un joc de cuvinte?

Diana Roman: Da, e un joc de cuvinte. Ideea a fost, cred eu, însămânțată acum foarte mulți ani, în suflețelele copiilor mici, între timp sunt tineri adolescenți frumoși. Ne-am tot plimbat pe la festivaluri de teatru din țară, zeci de festivaluri, și trecând prin experiențele acestora, ne-am gândit cum ar fi să avem și la Iași un festival și să vină la noi trupe de copii și de adolescenți. Și a rămas, așa, ideea undeva bine păstrată și iată că, vara trecută, a venit din partea lor propunerea: ”hai să facem un festival la Iași”. Ne-am gândit mult la nume, așa cum se întâmplă întotdeauna. A pornit de la cuvântul reflector, cel care ne pune în lumină pe scenă și ne-am gândit cum ar fi dacă reflector ar deveni reflect or play și de aici au pornit mai multe idei, reflect or act, reflect or teach și așa mai departe. Avem foarte multe variante pentru fiecare activitate care se va desfășura în cadrul festivalului.

Andreea Daraban: Cei care organizează festivalul sunt chiar tinerii din trupa Artwork, parte din ei fiind astăzi alături de noi. Cui se adresează mai exact acest festival? Liceenilor, studenților care joacă în trupe de teatru?

Maria Oglinzeanu: Noi ne-am dorit ca festivalul să ajungă la un număr cât mai mare de persoane și în cadrul proiectului sunt activități pentru mai multe categorii de vârstă. Trupele de teatru care vin în festival sunt trupe de liceeni, ca noi, și lor li se adresează. Sunt trupe cu care ne-am cunoscut la festivaluri sau trupe noi, abia înființate, dar avem în plan activități și pentru copii atât din medii defavorizate cât și din oraș. Vom face ateliere outdoor pentru publicul ieșean, ateliere pentru mult mai multe vârste. Spectacolele de adolescenți nu se adresează numai copiilor sau adolescenților. Majoritatea au mesaje foarte puternice, cu impact, care de multe ori sunt înțelese mult mai profund și în adevăratul sens chiar de adulți și se adresează și adulților. Așa că nu pot să clasific festivalul într-o categorie de vârstă, cred că se pliază pe toate.

Andreea Daraban: Invitații, însă, în acest festival sunt din această categorie a tinerilor.

Maria Oglinzeanu: Da, trupe de liceeni. Desigur, dacă sunt și studenți în trupe nu este o problemă, dar nu sunt trupe studențești, este vorba despre trupe de liceeni.

Andreea Daraban: Unde se va desfășura acest festival?

Maria Oglinzeanu: Noi avem un parteneriat cu Teatrul Național din Iași. Spectacolele se vor desfășura la Sala Cub a Teatrului. Atelierele vor fi în cadrul Facultății de Teatru. Și avem, desigur, mai multe locații cu care am încheiat parteneriate, cum este și Colegiul Național ”Costache Negruzzi”. Avem și un parteneriat cu Cercetașii României, filiala Sapatino.

Andreea Daraban: Cu ce se diferențiază acest festival ReflectORplay de alte astfel de manifestări care au loc la Iași? Avem Festivalul pentru Publicul Tânăr, organizat de Teatrul Luceafărul, avem Festivalul ”Hai la Teatru”.

Simon Vlad: Desigur, au mai fost multe inițiative de a aduna comunitatea tinerilor pasionați de teatru și de actorie, cum ar fi numite concursuri care îi strâng împreună. Doar că, ReflectORplay se diferențiază prin caracterul de festival propriu-zis. Pentru că nu a mai fost în Iași un festival care să aibă și activități multidisciplinare și moduri în care să strângă comunitatea ieșeană. Nu numai pasionați de teatru, ci și oameni care, pur și simplu, vor să guste un pic din cultură și să vadă ce pot face tinerii în ziua de azi.

Andreea Daraban: Să dezvăluim puțin din programul acestui festival. În afară de reprezentațiile teatrale, unde vor fi invitate trupe de teatru din țară, aceste ateliere cui sunt adresate și care este specificul lor?

Emanuel Toma: Noi avem programul făcut pe cinci zile. Ar fi o zi în care trupele ajung și am inclus o zi de orientare în carieră, în care dorim să promovăm universitățile din Iași pentru viitorii studenți. În a doua zi ne-am propus să introducem aceste ateliere multidisciplinare, în care participanții vor avea întâlniri cu diferiți traineri din cadrul Universității de Arte sau cu actori ai Teatrului Național. Iar în zilele trei și patru am structurat spectacolele trupelor participante. Cum spunea și colega mea, la sala CUB a Teatrului Național din Iași vor avea loc aceste reprezentații. Programul mai cuprinde și spectacole profesioniste susținute de actori ai Teatrului Național.

Andreea Daraban: Așadar și actorii de la Teatrul Național sunt implicați în acest proiect?

Diana Roman: Și actori, dar și coregrafi și dansatori, pentru că vor fi și spectacole de teatru dans. Și ce voiam să mai completez, la ceea ce a spus Simon, este faptul că, spre deosebire de alte festivaluri care se mai desfășoară în Iași și care sunt la nivel local sau județean, festivalul ReflectORplay va aduna trupe de la nivel național. Din toată țara vor fi selectate trupe, care vor veni să joace aici și să cunoască orașul și să cunoască universitățile din Iași, în ideea în care poate, mai târziu, vor veni aici să-și continue studiile universitare.

Andreea Daraban: Cum se va face selecția acestor trupe de teatru? Există niște criterii după care veți selecta spectacolele ce vor fi în festival?

Maria Oglinzeanu: Noi avem o dorință de a include toate tipurile de artă, pentru că noi considerăm că într-un spectacol actorii sunt performeri, de fapt. Știu să cânte, să danseze, cumva combină mai multe tipuri de artă. Și asta ne dorim și noi, să vedem spectacole în care adolescenții, coordonatorii și echipa întreagă din spatele acelui spectacol creează momente deosebite, mai mult decât teatru. Să fie mai multe tipuri de artă combinate. De asta ne dorim ca atelierele noastre să aibă acest caracter multidisciplinar. Cumva este cuvântul cheie al festivalului ReflectORplay, această dorință de a combina și a include toate tipurile de artă.

Andreea Daraban: Proiectul are și o dimensiune de responsabilitate socială, integrând copiii din medii cu acces limitat la cultură. Cum veți face acest lucru? Ce vă propuneți mai exact?

Diana Roman: Ne-am propus să mergem în sate în care cultura nu prea ajunge la copii sau teatrul nu prea ajunge la copiii de acolo și în școlile lor. Să adunăm copii cu care să desfășurăm ateliere de teatru, jocuri de muzică, de ritm, să jucăm la ei în localitate spectacolele trupelor Artwork și Artwork Junior, să vadă cum alți copii, de vârsta lor, sunt artiști și joacă în fața unui public și poate își vor dori la rândul lor să ducă mai departe.

Andreea Daraban: E un festival ambițios. Cum este finanțat acest proiect?

Emanuel Toma: Momentan suntem în căutare de sponsori. Căutăm sponsori pentru a ne ajuta în proiectul nostru. Suma pe care dorim să o alocăm în proiect este una destul de mare, iar costurile nu pot fi acoperite doar de câțiva tineri, elevi. Este destul de dificil.

Simon Vlad: Noi ne-am dat seama că nu trebuie să apelăm doar la firme, ci putem include și oamenii care vor să ne susțină, din comunitate. Adică există mai multe moduri. Noi strângem donații, dar, de asemenea, oamenii își pot redirecționa, gratuit, cei 3,5% din impozitul pe venit. Astfel fac o diferență și pot să ne ajute să atingem acest plafon.

Andreea Daraban: Cum vă pot găsi cei care doresc să facă donații?

Maria Oglinzeanu: Pe conturile noastre de Instagram și de Facebook sunt postări legate de proiect. Primim mesaje oricând și, în cazul în care e vorba de o sponsorizare, răspundem și primim mesaje pe conturile Artwork atelier pe Facebook sau Trupa artwork pe Instagram. Simplu căutați Artwork sau linkul de donații poate fi găsit și pe Google direct. Dacă se caută pe internet titlul ReflectORplay găsiți exact linkul de donații. Dacă cineva dorește să ne susțină, noi ne bucurăm.

Andreea Daraban: Ați încercat să obțineți și fonduri guvernamentale?

Maria Oglinzeanu: Am învățat foarte multe lucruri de când a început acest proiect. Am aflat de Administrația Fondului Cultural Național și nu am știut cum să scrie un proiect pentru AFCN. Am luat ghidul și am citit ghidul și ne-am luat pas cu pas după ceea ce scrie acolo și am scris. Așa cum am știut noi mai bine. Proiectul a fost apreciat. A obținut 90,5 puncte. A fost, din păcate, sub linie, dar nu ne-am pierdut speranțele, așa că noi căutăm, în continuare, variante de finanțare. Ne dorim să vorbim cu Primăria și cu alte direcții astfel încât să găsim susținere și avem încredere că vom reuși.

Andreea Daraban: Diana Roman aveți experiența scenei, aveți experiența lucrului cu adolescenții și cu copii iubitori de teatru, așa cum spuneam, coordonați cele două trupe, trupa de teatru Artwork Junior și Artwork, cea în care sunt cu preponderență liceeni. În ce mod contribuie teatrul la dezvoltarea personală a tinerilor, dincolo de abilitățile artistice propriu-zise?

Diana Roman: Tot ce mi-am dorit și mi-am propus a fost să fac o echipă. Și dincolo de toate premiile și experiențele extraordinare prin care am trecut cu ei și alături de ei, cred că asta mi-a ieșit cel mai bine. Sunt tineri determinați, așa am ajuns la trupa Artwork de adolescenți, pentru că ei odată au fost copii, cu ei am început, ei au fost chiar de la început cu mine și cred că asta a fost adevărata reușită, faptul că s-au regăsit, s-au întâlnit și aceste întâlniri ale lor au fost tare fericite. Au trecut prin multe emoții împreună, prin multe încercări. Faptul că acum vor să ducă mai departe, unii dintre ei au terminat liceul, sunt la facultate și nu vor să părăsească trupa Artwork. În continuare sunt prezenți cu toții și chiar dacă nu pot fi aici în acest moment, lucrează în fiecare zi la acest proiect, ceea ce pentru mine este cea mai mare reușită.

Andreea Daraban: Cum poate un festival precum ReflectORplay să consolideze ideea teatrului ca instrument de educație și nu doar ca act artistic?

Simon Vlad: În primul rând, ne-am dat seama că fiecare actor, când este la început, trece prin tot felul de teste și se descoperă pe sine însuși în foarte multe moduri. Trebuie să realizăm că nu este vorba doar despre lucrul cu sine, ci și lucrul cu echipa. Și din experiența noastră, ca trupă, ne-am dat seama în festivaluri că noi nu suntem singuri pe scenă, ci noi suntem aici împreună cu o echipă, noi suntem împreună și fiecare ține la fiecare.

Andreea Daraban: Deci asta se învață cel mai puternic atunci când mergi la teatru, să fii o echipă, să ai grijă de celălalt, să fiți împreună ca lucrurile să iasă bine, altfel nu se poate.

Emanuel Toma: Da, exact. Fără echipă nu poți face nimic. Adică mereu a existat sprijinul ăsta din partea tuturor colegilor. În momentul în care greșeai o replică sau o uitai, imediat sărea cineva și îți spunea replica și nu se cunoștea greșeala.

Diana Roman: Da, trebuie să spun că niciodată nu am avut emoții pentru ei în timpul spectacolelor, pentru că știam că orice s-ar întâmpla, se au unul pe celălalt și, într-adevăr, așa a fost întotdeauna.

Andreea Daraban: E greu să construiești o astfel de echipă?

Diana Roman: Acum când mă uit în urmă e doar frumos.

Varianta audio a interviului: