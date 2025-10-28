Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » SMARTFIT la Iași! Eveniment marca Zilele UAIC 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

SMARTFIT la Iași! Eveniment marca Zilele UAIC 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 09:47


SMARTFIT, eveniment sportiv de referinţă al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Lect.univ.dr. Iulian Dumitru, coordonator SMARTFIT, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul echipei:

Desfăşurat în cadrul Zilelor UAIC 2025, manifestarea reuneşte, sub semnul mişcării pentru sănătate, traineri de top din industria fitnessului (absolvenţi FEFS-UAIC), alături de pasionaţi de sport şi viaţă activă din comunitatea UAIC şi din întreaga comunitate ieşeană, oferindu-le prilejul de a descoperi şi experimenta împreună cele mai moderne şi apreciate forme de condiţionare motrică.

Locul de desfășurare: Terenul de sport al Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D, UAIC

Program
• Dance aerobic (Iulian TURCULEŢ) – program de fitness coregrafic.
• Functional Flow (Lică GAVRIL) – un antrenament dinamic care îmbină forța şi mobilitatea cu tranziţia fluidă şi controlul mişcărilor.
• Body Pump (Mihai MOROŞANU) – un antrenament plin de energie, care dezvoltă forța și rezistența musculară într-o abordare modernă
• Zumba (Andreea RUSOV) – program fitness coregrafic cu elemente din dansuri latino-americane
• Unit X (Bogdan CIOCHINĂ) – program de tip military training, caracterizat printr-o abordare inedită și futuristă ce oferă un model de pregătire motrică pe grupe.
• PartnerUp (Adrian FLOREA) – program de antrenament muscular şi funcţional cu partener.
• HIITLAB (Alin PRICOP) – antrenament cu intervale de intensitate ridicată.

Organizator: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Coordonatori:
Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU
Asist. univ. dr. Anca – Raluca TANASĂ
Parteneri: Cercul studenţesc StudFIT

Etichete:
Dynamite Fighting Show, un regal al kickboxingului mondial, azi la Pitești. Mihai Constantin, antrenor Scorpions Iași, Ștefan Lătescu și Florin ”Rambo” Lambagiu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.10.2025.
Emisiuni vineri, 24 octombrie 2025, 13:06

Dynamite Fighting Show, un regal al kickboxingului mondial, azi la Pitești. Mihai Constantin, antrenor Scorpions Iași, Ștefan Lătescu și Florin ”Rambo” Lambagiu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.10.2025.

Legendarul Remy Bonjasky este prezent la Pitești pentru a urmări luptele din Dynamite Fighting Show unde Ștefan Lătescu, de la clubul de...

Dynamite Fighting Show, un regal al kickboxingului mondial, azi la Pitești. Mihai Constantin, antrenor Scorpions Iași, Ștefan Lătescu și Florin ”Rambo” Lambagiu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.10.2025.
Omul care aduce vestea: FILIT 2025, ziua 3 – Cum îi ținem pe copii aproape de lectură?
Emisiuni vineri, 24 octombrie 2025, 09:57

Omul care aduce vestea: FILIT 2025, ziua 3 – Cum îi ținem pe copii aproape de lectură?

Omul care aduce vestea: FILIT 2025, ziua 3 – Cum îi ținem pe copii aproape de lectură? Dezbatere la CUIB Scriitoarea Mădălina Tănasă,...

Omul care aduce vestea: FILIT 2025, ziua 3 – Cum îi ținem pe copii aproape de lectură?
Reforma care a căzut la Curte: între lege, politică și percepția publică
Emisiuni vineri, 24 octombrie 2025, 09:55

Reforma care a căzut la Curte: între lege, politică și percepția publică

CCR a declarat neconstituțională, în ansamblu, legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților. De ce a fost respinsă legea?...

Reforma care a căzut la Curte: între lege, politică și percepția publică
#StareaEducației (INTERVIU) Andrei Nemțișor, elevul fenomen al Iașiului, medaliat cu aur și argint la olimpiadele internaționale de Matematică și Informatică: ”Mă motivează competiția în sine, să fiu din ce în ce mai bun. Lucrez și rezolv probleme din plăcere.”
Emisiuni vineri, 24 octombrie 2025, 00:00

#StareaEducației (INTERVIU) Andrei Nemțișor, elevul fenomen al Iașiului, medaliat cu aur și argint la olimpiadele internaționale de Matematică și Informatică: ”Mă motivează competiția în sine, să fiu din ce în ce mai bun. Lucrez și rezolv probleme din plăcere.”

Toamna acestui an a început cu rezultate remarcabile pentru comunitatea Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași: Andrei Nemțișor,...

#StareaEducației (INTERVIU) Andrei Nemțișor, elevul fenomen al Iașiului, medaliat cu aur și argint la olimpiadele internaționale de Matematică și Informatică: ”Mă motivează competiția în sine, să fiu din ce în ce mai bun. Lucrez și rezolv probleme din plăcere.”
Emisiuni joi, 23 octombrie 2025, 10:12

Descoperă „România la Pas” și ”VOTCA”! Provocările studenților pentru întreaga comunitate! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Vreau O Țară Ca Afară (VOTCA) și ”România la Pas”, proiectele despre care s-a auzit astăzi la Radio România Iași. Invitații Adinei...

Descoperă „România la Pas” și ”VOTCA”! Provocările studenților pentru întreaga comunitate! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 23 octombrie 2025, 09:29

Conferință etno-didactică și Târg al meșterilor populari la Palatul Culturii din Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

În perioada 24–26 octombrie 2025, Palatul Culturii din Iași marchează Ziua Internațională a Patrimoniului Cultural Imaterial printr-o serie de...

Conferință etno-didactică și Târg al meșterilor populari la Palatul Culturii din Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 23 octombrie 2025, 06:48

Cartea – Ceremonia risipirii, de Valeriu Stancu, lansată la Iași

La Iași, nu demult, în incinta Casei cu Absidă, sediul Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România, s-a desfășurat lansarea antologiei de...

Cartea – Ceremonia risipirii, de Valeriu Stancu, lansată la Iași
Emisiuni miercuri, 22 octombrie 2025, 11:52

Corina Chiriac. Actrița – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (22.10.2025)

La 26 octombrie își sărbătorește ziua de naștere. Face parte din patrimoniul cultural viu al României. Este o vedetă în deplinătatea...

Corina Chiriac. Actrița – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (22.10.2025)