SMARTFIT la Iași! Eveniment marca Zilele UAIC 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

SMARTFIT la Iași! Eveniment marca Zilele UAIC 2025.

SMARTFIT, eveniment sportiv de referinţă al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Lect.univ.dr. Iulian Dumitru, coordonator SMARTFIT:

Desfăşurat în cadrul Zilelor UAIC 2025, manifestarea reuneşte, sub semnul mişcării pentru sănătate, traineri de top din industria fitnessului (absolvenţi FEFS-UAIC), alături de pasionaţi de sport şi viaţă activă din comunitatea UAIC şi din întreaga comunitate ieşeană, oferindu-le prilejul de a descoperi şi experimenta împreună cele mai moderne şi apreciate forme de condiţionare motrică.

Locul de desfășurare: Terenul de sport al Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D, UAIC

Program

• Dance aerobic (Iulian TURCULEŢ) – program de fitness coregrafic.

• Functional Flow (Lică GAVRIL) – un antrenament dinamic care îmbină forța şi mobilitatea cu tranziţia fluidă şi controlul mişcărilor.

• Body Pump (Mihai MOROŞANU) – un antrenament plin de energie, care dezvoltă forța și rezistența musculară într-o abordare modernă

• Zumba (Andreea RUSOV) – program fitness coregrafic cu elemente din dansuri latino-americane

• Unit X (Bogdan CIOCHINĂ) – program de tip military training, caracterizat printr-o abordare inedită și futuristă ce oferă un model de pregătire motrică pe grupe.

• PartnerUp (Adrian FLOREA) – program de antrenament muscular şi funcţional cu partener.

• HIITLAB (Alin PRICOP) – antrenament cu intervale de intensitate ridicată.

Organizator: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Coordonatori:

Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU

Asist. univ. dr. Anca – Raluca TANASĂ

Parteneri: Cercul studenţesc StudFIT