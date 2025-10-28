SMARTFIT la Iași! Eveniment marca Zilele UAIC 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 09:47
SMARTFIT, eveniment sportiv de referinţă al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
Lect.univ.dr. Iulian Dumitru, coordonator SMARTFIT, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
Mesajul echipei:
Desfăşurat în cadrul Zilelor UAIC 2025, manifestarea reuneşte, sub semnul mişcării pentru sănătate, traineri de top din industria fitnessului (absolvenţi FEFS-UAIC), alături de pasionaţi de sport şi viaţă activă din comunitatea UAIC şi din întreaga comunitate ieşeană, oferindu-le prilejul de a descoperi şi experimenta împreună cele mai moderne şi apreciate forme de condiţionare motrică.
Locul de desfășurare: Terenul de sport al Facultății de Educație Fizică și Sport, Corp D, UAIC
Program
• Dance aerobic (Iulian TURCULEŢ) – program de fitness coregrafic.
• Functional Flow (Lică GAVRIL) – un antrenament dinamic care îmbină forța şi mobilitatea cu tranziţia fluidă şi controlul mişcărilor.
• Body Pump (Mihai MOROŞANU) – un antrenament plin de energie, care dezvoltă forța și rezistența musculară într-o abordare modernă
• Zumba (Andreea RUSOV) – program fitness coregrafic cu elemente din dansuri latino-americane
• Unit X (Bogdan CIOCHINĂ) – program de tip military training, caracterizat printr-o abordare inedită și futuristă ce oferă un model de pregătire motrică pe grupe.
• PartnerUp (Adrian FLOREA) – program de antrenament muscular şi funcţional cu partener.
• HIITLAB (Alin PRICOP) – antrenament cu intervale de intensitate ridicată.
Organizator: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Coordonatori:
Lect. univ. dr. Iulian DUMITRU
Asist. univ. dr. Anca – Raluca TANASĂ
Parteneri: Cercul studenţesc StudFIT