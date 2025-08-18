Se redeschide Casa George Enescu de la Mihăileni, Botoșani. La 19 august, se împlinesc 144 de ani de la nașterea compozitorului. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)

Mâine, 19 august, se împlinesc 144 de ani de la nașterea lui George Enescu. Momentul este marcat și în județul Botoșani, la Mihăileni, unde va fi redeschisă Casa memorială a compozitorului. Evenimentul are loc după mai mulți ani în care imobilul a fost supus unor intervenții de urgență, unor reparații, pe fondul infestării cu o ciupercă.

Fundația Pro Patrimonio, care deține casa, de-a lungul timpului, a realizat la Mihăileni mai multe proiecte și programe destinate comunității locale. Unul dintre ele însumează și cursuri de muzică pentru copii.

De altfel, cei mici vor susține un minirecital de ziua lui George Enescu, la Casa de la Mihăileni. Momentul artistic face parte din programul celei de a cincea ediții a Festivalului „Concerte pe Siret”, care a cuprins concerte, conferințe în diferite clădiri emblematice pentru zonă.

Într-un interviu, la „Weekend cu prieteni”, Raluca Munteanu, arhitect, director de programe în cadrul Fundației Pro Patrimonio, a precizat că, prin astfel de evenimente găzduite în case memoriale, conace boierești, se urmărește promovarea patrimoniului local și educarea comunităților în ideea de a valorifica astfel de repere și peisaje culturale.

Interlocutoarea lui Horia Daraban spune că „imobilele emblematice, clădirile de patrimoniu sunt cele care definesc locurile și care adună cel mai mult din memoria și identitatea comunităților care s-au format în jurul acestor locuri. Siretul, partea de nord a Siretului, este o zonă bogată în istorie, bogată în memorie și cu o cultură impresionantă. Ăsta este mesajul pe care vrem să-l transmitem că, practic, o zonă poate să trăiască și din cultură și are un impact economic și social foarte benefic pentru toată lumea, dacă învățăm și stimulăm cultura.”

În ceea ce privește Casa de la Mihăileni, merită precizat că, în spațiul respectiv, Enescu a compus „Simfonia concertantă pentru violoncel și orchestră op.8” în noiembrie 1901, „liedurile Plugar” și „Die Nächtliche Heerschau”

Horia Daraban: Ce cuprinde programul pentru aceste zilele al Festivalului „Concerte pe Siret”?

Raluca Munteanu: Urmează un moment foarte important, 19 august, care este ziua de naștere a lui Enescu, momentul pe care l-am ales noi pentru a redeschide casa Enescu, la o a doua viață. După ce am terminat restaurarea în 2020, am avut, din păcate, un accident complet imprevizibil, această infestare cu ciuperca Merulius lacrymans.

Urmând câțiva ani grei în care am încercat să eradicăm această ciupercă și să reparăm toate daunele pe care ciuperca le-a cauzat casei. Acum, casa fiind înapoi finisată, se redeschide publicului și se redeschide cu acest eveniment de pe 19, când copiii care, chiar și pe durata șantierului, au continuat să facă cursuri de muzică în curtea casei Enescu sau în școala din localitate, vor avea un mic concert, iar alături de ei vor fi și Călin Torsan și Vlad Sturdza, care vor improviza la chitară și flaut pe ritmuri tradiționale, dar și moderne.

În continuare, săptămâna va avea câteva alte concerte și o conferință. Pe 22 august, o conferință ținută de muzicologul Vlad Văidean, care în prezent locuiește în casa Enescu, o primă rezidență muzicală care să marcheze această redeschidere, și va prezenta cercetarea sa legată de viața și muzica lui George Enescu. Pe lângă conferință, vor avea iarăși loc câteva momente muzicale, acompaniate de tot Călin Torsan și Sorin Romanescu, la instrumente de suflat.

În ultima zi a festivalului, pe 23 august, Raluca Știrbăț, pianista, alături de studenții ei, cu care în prezent studiază master-class de pian, vor ține un concert în care fiecare student va prezenta lucrările pe care le-a studiat în această perioadă.

Festivalul „Concerte pe Siret” mai are o mică codiță, care nu e în programul oficial, pentru că e puțin îndepărtată, pe 12 septembrie; și Conacul Moruzi își deschide porțile pentru un concert, cumva, epilog al „Concertelor pe Siret”. Anii trecuți, și la Conacul Moruzi au avut loc concerte, dar acum nu s-a putut în perioada asta. Au fost de acord pentru 12 septembrie, acolo accesul făcându-se pe bază de invitații.

Horia Daraban: Ați pomenit dumneavoastră evenimente la conace, clădiri emblematice pentru această zonă Moldovei. Cum se justifică organizarea unor astfel de evenimente? Se dorește a fi transmis un mesaj? Și dacă da, care este acesta?

Raluca Munteanu: Noi suntem Fundația Pro Patrimoniu, ne ocupăm de patrimoniu, de clădiri istorice, peisaje culturale, istorie, memorie, și ne interesează să promovăm și să educăm populația și comunitățile în ideea de a valorifica patrimoniul și peisajele culturale. Clădirile emblematice, clădirile de patrimoniu sunt cele care definesc locurile și care adună cel mai mult din memoria și identitatea comunităților care s-au format în jurul acestor locuri. Siretul, partea de nord a Siretului este o zonă bogată în istorie, bogată în memorie și cu o cultură impresionantă.

George Enescu este unul din reprezentanții a tot ce a putut să producă această zonă. Am descoperit casa de la Mihăileni și am început lucrările în 2014. Am început să cunoaștem mai bine zona respectivă și ne-am dat seama că o căsuță mică, chiar cu istoria și memoria bogată a lui George Enescu, nu poate să stea singură într-un peisaj.

Ea face parte din această rețea mult mai mare, care este definită de Valea Siretului. Iar pe această Vale a Siretului sunt multe alte locuri importante și interesante care merită a fi puse în valoare și în felul ăsta să activăm; și asta este mesajul pe care vrem să-l transmitem că, practic, o zonă poate să trăiască și din cultură și are un impact economic și social foarte benefic pentru toată lumea, dacă învățăm și stimulăm cultura.

Horia Daraban: Ați invocat prezența copiilor din mediul rural, din zona Mihăileniului. Deci, într-un fel, toate aceste evenimente și cele asociate pe tot parcursul anului vin în întâmpinarea comunității locale, în a-i creiona mai bine destinul, dacă putem spune așa.

Raluca Munteanu: Da, e unul din lucrurile pe care le facem în toate locurile în care suntem noi activi și acela de a oferi programe de educație pentru copiii și tinerii din localitate. În cazul Casei Enescu, e un caz special în care programul nostru de educație pentru patrimoniu, cum îi zicem, se combină și cu aceste cursuri de muzică pe care putem să le ținem cu ajutorul unei profesoare, doamna Paula Gavriluță, și împreună cu partenerii noștri, Fundația UiPath Foundation, care ne sprijină de ani de zile pentru aceste programe educaționale.

În afară de programul de educație pentru patrimoniu în care copiii învață ce înseamnă patrimoniu, ce înseamnă peisaj cultural, ce înseamnă cultură, ce înseamnă meșteșug tradițional, aici am combinat cu muzică, pentru că oamenii cu care am lucrat pe șantierele de restaurare au fost primii care au zis „ce păcat că copiii noștri nu au unde să învețe muzică, așa cum a învățat Enescu când era mic!”

Și ăsta a fost un semnal pentru noi că, practic, ar trebui ca locul să-l deschidem educației muzicale, care este mult prea neglijată în învățământul românesc, din păcate.

Horia Daraban: Revenind la elementul de actualitate, așadar, la evenimente intrarea este liberă. Cum sună o invitație?

Raluca Munteanu: Invitația este deschisă, într-adevăr, pentru oricine. Evenimentele vor avea loc la Casa Enescu din Mihăileni, iar celelalte două, conferința și concertul de final, la Conacu Miclescu din Călinești, la Casa din Deal. Este o sală de concerte amenajată pe durata șantierului de la Casa Enescu unde a fost depozitat și pianul de la Casa Enescu.

Invitația este deschisă pentru oricine din localitate, din zonă. Concertele încep de la șase și jumătate și ne face plăcere nouă, Fundația Pro Patrimoniu, alături de muzicieni și de prietenii și partenerii noștri, să deschidem pentru toată lumea porțile.

Sursa foto: Fundția Pro Patrimonio