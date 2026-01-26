„ReUniuni Teatrale”: de la Chișinău la Iași

La 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, teatrul devine spațiu de dialog cultural. Cea de-a XII-a ediție a proiectului „ReUniuni Teatrale” a adus la Iași Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, cu două spectacole puternice. Directorul instituției, Petru Hadârcă, vorbește în emisiunea Oameni și idei despre această punte artistică dintre Chișinău și Iași și despre rolul teatrului într-o lume tensionată.

O nouă ediție a proiectului „ReUniuni Teatrale” s-a desfășurat, weekendul acesta, cu prilejul sărbătoririi Unirii Principatelor Române. Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a prezentat, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, două spectacole: „Patimile după Iov” de Val Butnaru, regia Luminița Țâcu și „Richard al III-lea” de William Shakespeare, regia Petru Hadârcă. Două spectacole relevante pentru lumea de azi, despre supraviețuire, demnitate, ocazii de reflecție asupra prezentului.

Directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, Petru Hadârcă, este invitatul emisiunii „Oameni și idei”, la Radio România Iași, marți, 27 ianuarie, după știrile orei 14.00, pentru a vorbi despre proiectul „ReUniuni Teatrale” și despre aceste experiențe culturale remarcabile.

Realizator, Ioana Soreanu.

