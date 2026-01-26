Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » „ReUniuni Teatrale”: de la Chișinău la Iași

„ReUniuni Teatrale”: de la Chișinău la Iași

La 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, teatrul devine spațiu de dialog cultural. Cea de-a XII-a ediție a proiectului „ReUniuni Teatrale” a adus la Iași Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, cu două spectacole puternice. Directorul instituției, Petru Hadârcă, vorbește în emisiunea Oameni și idei despre această punte artistică dintre Chișinău și Iași și despre rolul teatrului într-o lume tensionată.

„ReUniuni Teatrale”: de la Chișinău la Iași

Publicat de isoreanu, 26 ianuarie 2026, 18:18

O nouă ediție a proiectului „ReUniuni Teatrale” s-a desfășurat, weekendul acesta, cu prilejul sărbătoririi Unirii Principatelor Române. Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a prezentat, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, două spectacole: „Patimile după Iov” de Val Butnaru, regia Luminița Țâcu și „Richard al III-lea” de William Shakespeare, regia Petru Hadârcă. Două spectacole relevante pentru lumea de azi, despre supraviețuire, demnitate, ocazii de reflecție asupra prezentului.

Directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, Petru Hadârcă, este invitatul emisiunii „Oameni și idei”, la Radio România Iași, marți, 27 ianuarie, după știrile orei 14.00, pentru a vorbi despre proiectul „ReUniuni Teatrale” și despre aceste experiențe culturale remarcabile.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

 

(Radio Iași/FOTO Petru Hadârcă: emisiunea „Scena”/Apollonia TV)

Etichete:
Mihaela Boca, campioana de la CSB Câmpulung Moldovenesc, se pregătește de mondiale. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 26 ianuarie 2026, 09:41

Mihaela Boca, campioana de la CSB Câmpulung Moldovenesc, se pregătește de mondiale. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Mihaela Boca, campioana de la CSB Câmpulung Moldovenesc, se pregătește de mondiale. Eleva Mihaela Boca, clasa a XII-a A, va participa la WORLD...

Mihaela Boca, campioana de la CSB Câmpulung Moldovenesc, se pregătește de mondiale. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
#StareaEducației (INTERVIU) Marilena Bârsan, director Liceul ”Ion Neculce” Iași: ”Unul dintre câștigurile elevilor, odată cu introducerea noilor planuri cadru alternative, va fi claritatea asupra parcursului educațional la finalul liceului. Pentru profesori va presupune mai mult timp petrecut împreună în școală, lucrând ca o echipă și ajungând la un consens care recunoaște importanța egală a fiecărei discipline.”
Emisiuni luni, 26 ianuarie 2026, 09:16

#StareaEducației (INTERVIU) Marilena Bârsan, director Liceul ”Ion Neculce” Iași: ”Unul dintre câștigurile elevilor, odată cu introducerea noilor planuri cadru alternative, va fi claritatea asupra parcursului educațional la finalul liceului. Pentru profesori va presupune mai mult timp petrecut împreună în școală, lucrând ca o echipă și ajungând la un consens care recunoaște importanța egală a fiecărei discipline.”

Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași se numără printre unitățile de învățământ care au decis să participe la Programul Național de...

#StareaEducației (INTERVIU) Marilena Bârsan, director Liceul ”Ion Neculce” Iași: ”Unul dintre câștigurile elevilor, odată cu introducerea noilor planuri cadru alternative, va fi claritatea asupra parcursului educațional la finalul liceului. Pentru profesori va presupune mai mult timp petrecut împreună în școală, lucrând ca o echipă și ajungând la un consens care recunoaște importanța egală a fiecărei discipline.”
#StareaEducației (INTERVIU) ”Teatrul trece Bacul”: literatura canonică, redescoperită prin scenă. Oltița Cântec, teatrolog: ”Nu trebuie să ne temem să abordăm, în maniere dezinhibate, mai puțin didactice, mai puțin academice, marii noștri autori, dar cu respect pentru stilul și spiritul operei”
Emisiuni vineri, 23 ianuarie 2026, 10:28

#StareaEducației (INTERVIU) ”Teatrul trece Bacul”: literatura canonică, redescoperită prin scenă. Oltița Cântec, teatrolog: ”Nu trebuie să ne temem să abordăm, în maniere dezinhibate, mai puțin didactice, mai puțin academice, marii noștri autori, dar cu respect pentru stilul și spiritul operei”

Teatrul Luceafărul din Iași propune, în această perioadă, o formă inedită de apropiere între scenă și școală, prin proiectul Teatrul...

#StareaEducației (INTERVIU) ”Teatrul trece Bacul”: literatura canonică, redescoperită prin scenă. Oltița Cântec, teatrolog: ”Nu trebuie să ne temem să abordăm, în maniere dezinhibate, mai puțin didactice, mai puțin academice, marii noștri autori, dar cu respect pentru stilul și spiritul operei”
(INTERVIU) Colegiul Național Iași aniversează 198 de ani de la întemeiere. Elena Calistru, directorul instituției: ”Performanța, excelența, dar și deschiderea către noutate înseamnă foarte mult pentru Colegiul Național Iași.”
Emisiuni vineri, 23 ianuarie 2026, 08:01

(INTERVIU) Colegiul Național Iași aniversează 198 de ani de la întemeiere. Elena Calistru, directorul instituției: ”Performanța, excelența, dar și deschiderea către noutate înseamnă foarte mult pentru Colegiul Național Iași.”

Cu aproape două secole de istorie în spate, Colegiul Național Iași sărbătorește 198 de ani de la întemeiere printr-un adevărat maraton de...

(INTERVIU) Colegiul Național Iași aniversează 198 de ani de la întemeiere. Elena Calistru, directorul instituției: ”Performanța, excelența, dar și deschiderea către noutate înseamnă foarte mult pentru Colegiul Național Iași.”
Emisiuni joi, 22 ianuarie 2026, 20:01

Unirea Principatelor Române, între istorie și neliniștile prezentului

24 ianuarie, când sărbătorim împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, trebuie să fie, dincolo de festivism și discursuri,...

Unirea Principatelor Române, între istorie și neliniștile prezentului
Emisiuni joi, 22 ianuarie 2026, 10:05

Când pasiunea devine meserie: ciocolatierul Dan Atuduroai, la „Bună Dimineața”

Omul care aduce vestea: Dan Atuduroai, ciocolatierul de la Iași școlit în Franța, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan. Absolvent al...

Când pasiunea devine meserie: ciocolatierul Dan Atuduroai, la „Bună Dimineața”
Emisiuni joi, 22 ianuarie 2026, 09:37

(promo) Tradițiile strămoșilor reflectate în noi apariții editoriale – temă a emisiunii Tradiții de joi, 22 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem vorbire despre cartea Așteptând primăvara, volum semnat de către doamna...

(promo) Tradițiile strămoșilor reflectate în noi apariții editoriale – temă a emisiunii Tradiții de joi, 22 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 22 ianuarie 2026, 09:31

„Lumina din Tăutești”, spectacol caritabil la Rediu, 24 ianuarie 2026. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Hai să dăm mână cu mână” să salvăm Centrul Cultural Tăutești! „Lumina din Tăutești”, spectacol caritabil la Rediu, 24...

„Lumina din Tăutești”, spectacol caritabil la Rediu, 24 ianuarie 2026. Bună Dimineața cu Adina Șuhan